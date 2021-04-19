К сообществу игроков медиарынка, которые активно отстаивают защиту прав интеллектуальной собственности, присоединились телеканал XSPORT и платформа для исследований контента Watched, став участниками Инициативы «Чистое небо».

Новые участники

В борьбе с пиратством к Инициативе «Чистое небо» присоединился украинский мультиспортивный канал XSPORT. Как отметил, генеральный директор телеканала Олег Шадрунов, благодаря таким инициативам как «Чистое небо», международным практикам и сервисам вопрос отстаивания авторских прав сегодня уже не является неразрешимой проблемой, поскольку авторский контент можно надежно защитить его от незаконного распространения.

Еще один новый участник Инициативы, платформа Watched, с помощью искусственного интеллекта анализирует видеоконтент до его релиза и предоставляет компаниям, которые занимаются созданием и дистрибуцией контента, инструменты оценки его эффективности, в том числе в аспекте anti-piracy.

CEO компании Алексей Шалденко подчеркивает, что решение вступить в Инициативу «Чистое небо» как раз и было продиктовано необходимостью усилить защиту контента как профилактически, информируя компании о необходимости внимания к этому вопросу и о существующих инструментах защиты, так и по факту нарушения права интеллектуальной собственности.

Почему это важно

Руководитель Инициативы Вячеслав Миенко приветствует новых участников в «Чистом небе» и подчеркивает, что расширение союза сигнализирует о повышении готовности игроков медиарынка активно защищать контент от воров.

«Безусловно, антипиратское направление работы для любой компании требует постоянного внимания и усилий, но реалии таковы, что мониторинг и разнообразные способы защиты контента от незаконного использования должны стать неотъемлемой составляющей каждого бизнеса в медиаиндустрии. Впрочем, каждый, кто тратит эти усилия, чувствует результат в повышении стабильности собственного бизнеса, который расшатывает пиратство. Я рад, что в рамках Инициативы «Чистое небо» участники имеют возможность эффективно использовать инструменты защиты интеллектуальной собственности и получать поддержку в этом направлении — это вклад в благосостояние сферы медиа в Украине и не только», — сказал Миенко.

Заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо» Николай Фаенгольд добавил, что каждый участник Инициативы вносит свою лепту в увеличение возможностей и сил в борьбе с пиратством.