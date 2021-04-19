Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует покупку оператором «Датагруп» провайдера Volia. Слияние двух компаний должно поднять качество телекоммуникационных услуг, а инвестиции ускорят развитие и модернизацию инфраструктуры, сообщается на сайте Data Group.

Слияние «Датагруп» и Volia

В декабре прошлого года стало известно, что компания «Датагруп», 96% которой владеет Horizon Capital, собирается приобрести телеком-провайдера Volia. Ожидается, что слияние двух компаний, работающих на разных сегментах рынка, привлечет дополнительные инвестиции для модернизации сети и расширения оптоволоконной инфраструктуры.

Как говорил генеральный директор и акционер «Датагруп» Михаил Шелемба, на сегодня рынок широкополосного доступа к интернету в Украине очень раздробленный, поскольку в стране работает свыше 5000 поставщиков услуги ШПД. Из-за такой фрагментарности многие игроки рынка не могут получать крупные инвестиции для внедрения новых технологий.

«В кооперации с компанией Volia у нас получается очень неплохая абонентская база со значимой рыночной долей, да еще и с пересечением сетей, куда уже инвестировано достаточно средств. Соответственно, совмещая наши две сети, мы получаем большую синергию, например, в тех же закупках, – объединяя объемы и получая лучшие цены и условия», — рассказал СЕО «Датагруп» в интервью Александру Глущенко.

Стороны приступили к переговорам еще в мае-июне прошлого года и уже в октябре пришли к соглашению. Решено, что корпоративный сегмент будет получать услуги под брендом «Датагруп», а розница — под брендом Volia.

Инвестиции ЕБРР

Финансирование для этой сделки обеспечивает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк предоставит компании «Датагруп» кредит в размере $65 млн. Кредитные средства будут использованы для приобретения компании «Воля».

«Мы рады объявить о сотрудничестве с ЕБРР, результатом которого стало получение финансирования на сумму $65 млн. Эти средства будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития – приобретение компании «Воля» и полномасштабную модернизацию сети. Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превзойти ожидания потребителей в качестве их надежного партнера. Мы считаем, что это только начало долгосрочного сотрудничества с ЕБРР и с нетерпением ждем многочисленных новых возможностей и масштабных проектов в будущем», — сообщил Михаил Шелемба.

По словам управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, объединение компаний поспособствует улучшению качества услуг, что очень важно для дальнейшей цифровизации Украины. Поэтому ЕБРР видит смысл в финансировании этой сделки.

«Мы в ЕБРР верим в то, что технологии способны менять мир к лучшему. Дальнейшая цифровизация Украины потребует масштабных инвестиций в расширение покрытия, повышение скорости и улучшение качества. Украинские потребители вскоре почувствуют положительные результаты объединения компаний «Датагруп» и «Воля». Новая компания будет инвестировать в лучшую инфраструктуру, инновации и отличное обслуживание клиентов, благодаря чему нам всем станет легче связываться друг с другом», — говорит Маттео Патроне.

Основатель и Главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна отмечает, что инвестиции ЕБРР станут первым шагом для получения иностранных инвестиций с целью развития цифровизацуии в Украине.

«ЕБРР — ценный партнер Horizon Capital и наших портфельных компаний, который предоставляет кредиты на расширение и увеличение производственных мощностей, финансирует приобретение компаний для дальнейшего роста, а также вносит средства в наши фонды с целью привлечения частного капитала в данный регион. Успех «Датагруп» и «Воли» будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины и росту объема прямых иностранных инвестиций», — прокомментировала Елена Кошарна.

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