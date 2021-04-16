«Новостную Группу Украина» возглавил новый директор. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Сергей Логунов назначен директором «Новостной Группы Украина» (НГУ) – информационного подразделения «Медиа Группы Украина» (МГУ). До недавнего времени Сергей занимал должность советника директора МГУ.

Зона ответственности Сергея Логунова – стратегическое развитие всех информационных платформ НГУ и разработка новых форматов информационных программ.

«Перед НГУ стоят амбициозные и интересные задачи: усиление лидерства в производстве информационного контента, цитируемости и количества эксклюзивной информации, расширение возможностей новостной службы. За последний год команда сделала большую работу по выводу на рынок нового бренда “Украина 24”, который за рекордные сроки вышел на топовые позиции среди новостных каналов. Наша задача – обеспечить устойчивое лидерство “Украины 24” и информационных проектов на канале “Украина”, усилить существующие форматы и запустить новые. Верю, что впереди яркий путь к достижению новых вершин», – заявил Сергей Логунов.

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Что представляет собой НГУ

«Новостная Группа Украина» – это мультиплатформенные медиа, которые создают наибольшее количество информационного контента в прямом эфире в Украине. В состав НГУ входят: новости «Сьогодні» та «Сьогодні. Підсумки» на телеканале «Украина»; серия программ-расследований и эксклюзивных документальных фильмов; информационный канал «Украина 24»; новостные онлайн-платформы segodnya.ua и ukraina24.segodnya.ua.

Новостная структура работает 24/7 ежедневно и обеспечивает вещание в прямом эфире из трёх инновационных студий в Киеве, всех регионов страны и трёх международных корпунктов.

Как комментируют назначение

Дмитрий Белянский, член Наблюдательного совета «Медиа Группы Украина», отвечающий за информационное направление в МГУ говорит: «Мы продолжаем привлекать лучших в нашу команду, производящую выпуски новостей “Сегодня” для общенационального канала-лидера “Украина” и весь контент информационного канала “Украина 24”, которому понадобился всего год с момента создания, чтобы выиграть первенство среди конкурентов. Чем мы привлекаем профессионалов, даже такого экстра-класса, как Сергей Логунов, в чьем телевизионном бэкграунде целый портфель блистательных медиапроектов? Прежде всего тем, что вместе с нами их главный успех может быть все еще впереди».