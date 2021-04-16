С сегодняшнего дня на MEGOGO будут доступны два новых канала — Киберспорт 1 и Киберспорт 2. Каналы будут освещать тематику киберспорта, сообщает пресс-служба.

Новое на MEGOGO

Медиасервис MEGOGO запустил два собственных интерактивных канала. Киберспорт 1 и Киберспорт 2 начнут работу уже с сегодняшнего дня, 16 апреля. Киберспортивный контент для этих каналов MEGOGO будет создавать в партнерстве со студией Maincast.

«Киберспорт в Украине и мире развивается сверхбыстрыми темпами. Мы, в свою очередь, не прекращаем создавать новые форматы для просмотра. Предложенную нами возможность просматривать киберспорт просто и удобно на Smart TV, еще и в улучшенном качестве, зрители оценили достаточно позитивно. Поскольку мы стараемся быть максимально ближе к массовой аудитории, решили, что запуск отдельных интерактивных каналов просто неизбежен. Поэтому редакционная команда MEGOGO подготовила интересный контент, который еще больше будет погружать аудиторию в мир киберспорта», – сообщил директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Что покажут каналы

Сейчас каналы Киберспорт 1 и Киберспорт 2 входят в состав подписки «ТВ и Кино: Максимальная» и «Спорт». Киберспорт 1 будет полностью сфокусирован на дисциплине Counter—Strike: Global Offensive, а Киберспорт 2 – на Dota 2.

При этом еще некоторое время продолжат работать собственные интерактивные каналы [М] CS:GO и [М] Dota 2. Ранее эти каналы предлагали прямые трансляции турниров и вещали только во время события.

Кроме показа турниров, новые интерактивные каналы будут предлагать уже известные зрителям программы: Power Ranking с комментатором Виталием «V1lat» Волочаем, Mainnews о свежайшем в мире киберспорта, Main facts с познавательными фактами и «Хроносфера» о ключевых событиях для киберспорта в прошлом и другое.

О MEGOGO

MEGOGO — международный медиасервис в Восточной Европе для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Библиотека сервиса насчитывает более 90 тыс. часов контента. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.

Контент доступен на многих языках, в том числе на русском, украинском, английском, немецком, французском, латышском, литовском, эстонском, грузинском, турецком, казахском, польском и др. Как утверждают в компании, осенью 2017 ежемесячная аудитория сервиса составила более 55 млн пользователей.

MEGOGO предлагает ​художественные​ ​и​ ​документальные фильмы,​ ​мультфильмы, сериалы,​ ТВ-программы​ ​и​ ​шоу,​ ​прямые трансляции спортивных​ ​и​ ​культурных​ ​событий, влоги,​ ​трэвел-шоу​ ​и​ многое другое.​ Сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими.