Уже в октябре этого года Украина готовится провести тендер на частоты 5G. Таким образом связь пятого поколения в нашей стране может появиться уже через год. Однако стало известно, что в Украине 5G как товарный знак существует с 2010 года.

Чья 5G

Как сообщает AIN.UA, на сайте Укрпатента есть свидетельство, действующее до 15 марта 2030 года. В нем с 2010 года 5G зарегистрирована как товарный знак для услуг связи, видеосвязи и интернет-доступа.

Изначально ТМ была зарегистрирована на ООО «ИМК». Однако позже права были переданы депутату, заместителю главы парламентского Комитета по цифровой трансформации Александру Федиенко.

Что это значит

Как сообщила патентная поверенная и CEO IPStyle Мария Ортинская, зарегистрировать такую ТМ в 2010 году было вполне возможно, поскольку о самой технологии 5G заговорили только в 2015 году. В связи с этим, владелец торговой марки теоретически может на законном основании препятствовать предоставлению услуг связи с 5G в названии.

При этом как-либо влиять на импорт устройств с указанием технологии пятого поколения в названии владелец ТМ не может. Это обусловлено тем, что торговая марка зарегистрирована для 38-го класса Международной классификации товаров и услуг. А смартфоны в этой классификации входят в 9 класс.

Но если операторы будут выходить на рынок с услугами 5G, они в судебном порядке смогут досрочно прекратить действие этого свидетельства. По словам Марии Ортинской, достаточным основанием для этого может стать тот факт, что обозначение «5G» стало общеупотребимым для определенного вида услуг.

5G в Украине: как скоро

Как известно, в Украине тендер на выдачу лицензий 5G планируют провести в октябре следующего года. В таком случае операторы смогут получить свои лицензии на использование РЧР уже в декабре 2021 года, а первые сети пятого поколения следует ожидать не ранее 2022 года.

В мае прошлого года гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова заявила, что Украина пока не готова ко внедрению 5G. По ее словам, прежде стоит сосредоточиться на абсолютном покрытии 4G.

А гендиректор Киевстар Александр Комаров считает, что платежеспособность в стране еще не достигла необходимого уровня для пользования услугами сети пятого поколения.

Директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман говорит, что для запуска коммерческого 5G в Украине проникновение смартфонов с поддержкой этой технологии должно составлять не менее 20%. При нынешних темпах продаж, по его словам, такого проникновения не стоит ждать ранее 2024 года.

С этим согласен и Александр Федиенко, который прогнозирует появление 5G не ранее, чем через 5 лет. Депутат также добавил, что операторы не начнут строить сеть пятого поколения, пока в нашей стране будет отсутствовать спрос на сегмент интернета вещей.

К слову, Ассоциация GSMA еще в 2019 году предположила что Украина будет готова ко внедрению сетей пятого поколения не ранее 2025 года. Более того, аналитики считают, что все наши страны-соседи увидят 5G раньше, чем мы.