Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пресек незаконную ретрансляцию запрещенных в Украине каналов на территории Луганской области. Более того, нарушитель предоставлял провайдерские услуги без лицензии регулятора.

Что произошло

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Луганской области (пгт Троицкое, Сватовский р-н) сообщил о факте незаконной деятельности одного из местных кабельных провайдеров в пгт Троицкое Сватовского района. Физлицо-предприниматель предлагал платные услуги кабельного ТВ без лицензии Нацсовета.

Более того, нарушитель ретранслировал 40 телеканалов, часть которых запрещена к показу на территории нашей страны. В частности, среди программ были российские «Мир», «Карусель» и ТНТ. Также провайдер показывал 17 каналов, не внесенных в Перечень иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины.

Какие меры приняли

Представитель Нацсовета совместно и сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье 164 КУоАП (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации). Согласно Кодексу, нарушителю грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Также было изъято телекоммуникационное оборудование.

Таким образом правоохранителям и регулятору удалось пресечь незаконную деятельность провайдера. Кроме того, была заблокирована трансляция вышеупомянутых телеканалов на территории смт Троицкое.