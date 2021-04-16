Переговорка
13 апреля Александр Глущенко на своей личной странице в социальной сети Facebook заявил о запуске нового интернет-проекта «Переговорка». Как сказано в сообщении, речь идет о серии интервью в видеоформате, где Александр будет приглашать гостей и в процессе диалога пытаться раскрыть их как личности. Мы обратились к Александру за разъяснениями о проекте и его планах на будущее.

Почему Вы решили запустить Ютуб-шоу?

Это не совсем шоу, скорее всего, лучше подходит трактовка «Youtube-проект».

Причина запуска банальна. В декабре 2020 года я в закрытом сообществе «Телеком-кружок» пообещал отрасли ТВ/Телекома сделать несколько профессиональных интервью, чтобы как-то расшевелить рынок. Ситуация в отрасли деловых СМИ во время карантина меня не совсем устраивала. Затишье сплошное и деградация… Что в принципе касается рынка деловой прессы Украины в целом. Поэтому, решил немного потратить времени и ресурсов на этот процесс. Почему бы мне в качестве инвестиций в отрасль не инвестировать качественный контент?

Так как все интервью, кроме одного, были сделаны через Zoom, это было первым звоночком, что вот оно решение! Мне нужно видео. Я его и так уже делаю.

Вторым звоночком был результат. Так как я почему-то делал исключительно лонгриды и меньше чем два часа с собеседником у меня общаться не получалось, а количество затраченных ресурсов не впечатляло меня на фоне количества просмотров, я снова задумался о видео. Видео я уже делаю. И конверсия у него повыше и срок жизни дольше. И можно не только смотреть, но и просто слушать.

Третьим звоночком были уже сами интервью и мое общение и то, что мне рассказывали спикеры. Отмечу двоих: Владимир Мула и Михаил Шелемба.

Во время интервью с Владимиром Мулой через Zoom, я отметил, что Вова очень искренне рассказывал мне о своем становлении в Киеве, как он, будучи студентом КПИ, пытался развиваться в журналистике и через что прошел… Какие эмоции и переживания посещали его… И мне стало очень жаль, что читатель не увидит его потрясающих эмоций. А буквами передать их сложно. А ведь они меня растрогали до глубины души.

С Михаилом Шелембой и Антоном Дзюбенко у меня была встреча в офисе «Датагруп». После интервью мы с Михаилом общались о жизни, на отвлеченные темы, и я отметил, что у человека удивительная судьба, он трудоголик и большой молодец, а формат отраслевого издания «Mediasat» не позволяет рассказать о личности, о человеке, о его стараниях и потугах. Были ограничения по формату. Но рассказать о нем отдельно было бы очень достойно и интересно.

Следующим звоночком уже стала сама работа с текстом, когда тебе присылают 30-40 страниц расшифровки и этот факт вообще не добавлял энтузиазма. Поэтому, в какой-то момент я решил, что это конечно здорово, что я пообещал рынку около 10 интервью. Но это последние текстовые интервью, больше делать не хочу – надоело! Не то чтобы это было выгоранием, но почувствовалась усталость от текста. Поэтому я решил, что если и продолжать хобби с общением, то только в видеоформате!

Эта совокупность факторов заставила от задумки и обсуждений перейти к реализации.

Какая основная тема проекта?

Прежде, чем приступить к запуску, была проделана работа. Нужно было отобрать и выбрать название. Это ведь самое сложное во времена, когда много интересных слов заняты другими проектами и остается выбирать из того, что осталось))

Взял листок и на нем начал писать подходящие названия. Штук 50 было. Очень хотелось «Gluschenko.PRO», но было четкое понимание, что такое название на футболке не всегда будет вызывать интерес у тех, кто не носит фамилию Глущенко, потому что фамилия – это более персонализировано, и необходимо искать слово общего использования.

И тут помог случай. Я пришел на одну встречу, мы уселись в переговорке и начали с ребятами обсуждать предварительные названия для канала. Мне нужна была фокус-группа людей, которые вдохнут в меня свои мысли и немного расширят мои границы креатива своим. В процессе общения в переговорке мы зацепились за слово «переговорка». Собственно, миловидная девушка Татьяна сказала, что «переговорка» – это очень круто, концептуально подходит и не противоречит смыслу. А тот факт, что в части слова есть «go work», что буквально переводится как «иди работай» – только придаст проекту значимости и утвердит мои намерения рассказать о человеке работающем и стремящемся к постоянному росту. А тот факт, что я планировал общаться долго с гостями – укрепил веру, что хорошее слово, нужно брать. Так в креативных потугах родился проект «Переговорка»))

Что касается наполнения, то Ютуб-проект «Переговорка» будет состоять из серии интервью. Это в первую очередь общение с людьми, которые в своей отрасли достигли определенных результатов. Моя задача, как автора и создателя – раскрыть их с новой стороны, без ярлыков и клише, чтобы они поведали о собственной жизни, о профессиональном развитии, карьерном росте, творческом становлении, моральной эволюции, показать их личностный потенциал. О тех взлетах и падениях, которыми их щедро баловала судьба. Почему они не сидели на попе ровно? И главное, что не боги горшки обжигают, а успешный успех – это трудовые будни и рутина. И самое главное, они – не проснулись знаменитыми, а просто брали и делали!

И это люди не только из отрасли ТВ/телекома. Я не буду ограничивать себя, поэтому в гостях у меня может быть кто угодно: политик, певец, футболист, блогер, бизнесмен, пилот, шоумен, министр, общественный деятель. Я отдаю предпочтение интересным спикерам с насыщенной жизнью. Конечно, особый интерес помимо родных для меня телика и телекома, я питаю к представителям креативной индустрии и digital-отрасли. И всегда искренне рад буду блогерам, потому что я в интернете с 2000 года и эта тема мне очень интересна, как и люди в ней. И не вижу противоречий рассказать о достижениях в цифровом мире.

Как регулярно планируешь публиковать новые выпуски?

Регулярность на канале запланирована в формате: выпуск раз в 14 дней. Это очень высокий темп, учитывая, что видео хочется сделать пообъемней. Ведь к каждому гостю так много вопросов и обо всем хочется расспросить. Возможно, в будущем, при уменьшении длительности видео, канал перейдет на еженедельные выпуски. Но это даже не размышления, а просто предположения, как можно сделать? Продакш контента – занятие не только интересное, но и не менее ресурсоемкое.

Какой примерно хронометраж выпусков?

Когда планировался проект, то очень хотелось достичь двух целей: раскрыть человека как личность, и чтобы Википедия ссылалась на видео, как источник. А это подразумевает много, долго, качественно.

Первое интервью, которое будет опубликовано – будет длиною немногим больше двух часов. Мне изначально хотелось, чтобы мои интервью были хронометражем в два-три часа, но я не уверен, что публика оценит такие массивы информации.

И первая сложность, с которой мне придется столкнуться – это количество ресурсов, затраченных на создание такого каждого киношедевра. Поэтому я ориентируюсь на 2 часа материала на выходе, а исходный файл чернового видео может быть намного больше.

С одной стороны, не хочется сильно резать и, кажется, что это ценные сцены, интересные ответы и важные посылы, а с другой – конфликт интересов издателя и зрителя, когда пытаешься ставить себя на место зрителя и задаваться вопросом: Три часа, Карл, три часа! Смотреть будут?) Не потеряется ли энергетика? Где среднестатистическому юзеру Youtube найти столько времени, чтобы посмотреть такое лонгвидео?

Александр Глущенко, Переговорка

Сколько уже выпусков отснято? Можешь ли назвать хотя бы 1-2 гостя?

Отснято уже пять выпусков. Я ориентируюсь минимум на 20 выпусков. А в моем списке гостей, которых я для себя запланировал, как интересных мне и аудитории – около 30 человек. И всех их я попытаюсь пригласить, пообщаться, записать и опубликовать видео с ними. Если у кого-то возникнет желание и он считает, что ему есть что рассказать и мы выдадим на-гора 2 часа видео – добро пожаловать в «Переговорку», готов начать переговорный процесс))

Точно могу сказать, что один из гостей – это экономист Михаил Кухар. Он у себя на странице в сети Фейсбук написал о том, что мы с ним общались.

Открою тайну, с Михаилом выпуск будет второй, а не первый. Черновое видео с ним – 5 часов 8 минут. Интересный коммуникабельный собеседник. Я, прежде чем с ним сделать интервью, волею случая несколько раз общался с Михаилом. И каждый раз у нас получалось очень долго, продуктивно и позитивно. Поэтому в какой-то момент я ему сказал: «Михаил, я решил запускать Ютуб-проект, приходите, пообщаемся». И он мне не отказал. Поэтому у меня к нему было ну очень много вопросов, не только об экономике. И мы справились. А если где-то не справились, монтаж все исправит))

Планируешь ли как-то монетизировать шоу, работать с рекламодателями, запускать донаты?

Слукавил бы, если бы заявил, что не планирую. Любой труд должен оплачиваться. Создание контента – это труд, требующий серьезной интеллектуальной подготовки, трудозатратный, ресурсоемкий и вообще недешевый. Поэтому, готов к диалогу о сотрудничестве и партнерстве. Что там предлагают блогерам: локации, брендовые вещи, деньги?)) Думаю, что проекту «Переговорка» будет что предложить.

О формате донатов я думал, но тут я считаю, что если рекламодатели готовы поверить Глущенко, потому что он умеет делать качественный контент, то зрители должны увидеть продукт. Со временем буде выбрана самая достойная система, а может и две, и каждый желающий и благодарный зритель сможет стать патроном или частью проекта. А там дальше как карта ляжет. Уверен, что вокруг проекта создастся комьюнити, будет клуб по интересам.

Запланировано развитие не только Ютуб-канала, но и страниц в сетях: Facebook, Instagram, Twitter. Будет Telegram-канал. Я ставлю перед собой амбициозные цели – за год получить «серебрянную» кнопку Youtube. Считаю, что это под силу. Ну а дальше – канал-миллионник и расширение направлений.

С развитием рынка телекома, связи 4G, количества смартфонов на руках – интерес к видеоплатформам не только не уменьшается, он увеличивается. Ютуб просто отбирает зрителя у классического линейного телевидения и этот процесс не остановить. Значит нужно примкнуть к нему и его возглавить))

Кто тебе помогает со съемкой, монтажом, сколько это стоит?

Для съемок я использую как клиент локацию «Ланет Продакшн».

Тут снова-таки дело случая. Перед Новым годом для Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) мы записывали поздравление от членов Правления в честь 20-летия ИнАУ, и я также пошел записывать ролик в студию. С одной стороны, мне было интересно посмотреть как они это сделают, с другой – мне не лень и не очень далеко было сходить в соседний дом)) Посмотрел, проверил – очень профессиональные ребята. Студия сделана на приличном уровне. Да и факт соседнего дома не давал покоя. Эти два фактора и стали основополагающими в выборе исполнителя, которого я выберу как клиент в подрядчики.

На мне: формирование вопросов, приглашение гостей, общение с ними, редакторская работа по видео. С «Ланет Продакшн» на выходе профессионально смонтированный файл с качественным звуком, цветокоррекцией, выравниванием звука. Собственно продакшн и постпродакшн. Все что они очень профессионально, качественно и быстро умеют делать.

По вопросам диджитала, если у меня возникают вопросы. Я общаюсь с «Ланет Диджитал». Они большие молодцы и умнички. Подсказывают, чтобы я не «накосячил» в каких-то очень тонких и щепетильных темах, там где у меня, вдруг, нет опыта. И по чистой случайности – они тоже сидят в одном из соседних домов. Поэтому, в этом плане у меня гарантированный профит – оптимизация производственных процессов в рамках одного массива.

Еще мне ценными советами помогает Владимир Крамаренко из Запорожья. Это создатель Ютуб-канала «Технозон» с обзорами потребительской электроники. Я с ним познакомился в 2020 году чисто случайно на фоне тяги к мобильным гаджетам, телевизионным приставкам и роутерам. Мы с ним даже сделали обоюдные интервью для его канала в начале 2021-го. Сначала он со мной, потом я с ним.

Вот он, как никто из моего окружения верит и верует в меня, мой талант и всячески старается помочь, аргументируя свой альтруизм тем, что он прошел через все жернова Ютуба и считает, что быть ментором юных дарований – почетная миссия.

Какие у тебя еще есть роли на сегодня кроме автора шоу (в частности, в ИнАУ, в Медиасате)?

Последние лет 15 я всегда себе выдумывал работу, и всегда она была где-то на стыке телевидения, телекома, журналистики, маркетинга, пиара.

Mediasat как сайт, посвященный ТВ и телекому – живет своей независимой жизнью и работает.

Интернет Ассоциация Украины и помощник-консультант народного депутата – это чистой воды волонтерство и время, отобранное у себя и семьи. Мне кажется, что, если можешь помочь – помоги и оно воздастся. Так меня воспитывали.

Закрытое сообщество в фейсбук «Телеком-кружок» – это вообще хобби-отдушина для коммуникаций с рынком и людьми, часть из которых мне стали как родные.

Собственно – это та публичная часть, которую можно проследить. А есть еще работа, которая приносит деньги.

До появления «Переговорки» у меня в Фейсбук на странице было написано: Промо и информационные кампании. Дорого. Качественно. Как говорится, что-то можем, что-то умеем.

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