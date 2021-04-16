13 апреля Александр Глущенко на своей личной странице в социальной сети Facebook заявил о запуске нового интернет-проекта «Переговорка». Как сказано в сообщении, речь идет о серии интервью в видеоформате, где Александр будет приглашать гостей и в процессе диалога пытаться раскрыть их как личности. Мы обратились к Александру за разъяснениями о проекте и его планах на будущее.

— Почему Вы решили запустить Ютуб-шоу?

Это не совсем шоу, скорее всего, лучше подходит трактовка «Youtube-проект».

Причина запуска банальна. В декабре 2020 года я в закрытом сообществе «Телеком-кружок» пообещал отрасли ТВ/Телекома сделать несколько профессиональных интервью, чтобы как-то расшевелить рынок. Ситуация в отрасли деловых СМИ во время карантина меня не совсем устраивала. Затишье сплошное и деградация… Что в принципе касается рынка деловой прессы Украины в целом. Поэтому, решил немного потратить времени и ресурсов на этот процесс. Почему бы мне в качестве инвестиций в отрасль не инвестировать качественный контент?

Так как все интервью, кроме одного, были сделаны через Zoom, это было первым звоночком, что вот оно решение! Мне нужно видео. Я его и так уже делаю.

Вторым звоночком был результат. Так как я почему-то делал исключительно лонгриды и меньше чем два часа с собеседником у меня общаться не получалось, а количество затраченных ресурсов не впечатляло меня на фоне количества просмотров, я снова задумался о видео. Видео я уже делаю. И конверсия у него повыше и срок жизни дольше. И можно не только смотреть, но и просто слушать.

Третьим звоночком были уже сами интервью и мое общение и то, что мне рассказывали спикеры. Отмечу двоих: Владимир Мула и Михаил Шелемба.

Во время интервью с Владимиром Мулой через Zoom, я отметил, что Вова очень искренне рассказывал мне о своем становлении в Киеве, как он, будучи студентом КПИ, пытался развиваться в журналистике и через что прошел… Какие эмоции и переживания посещали его… И мне стало очень жаль, что читатель не увидит его потрясающих эмоций. А буквами передать их сложно. А ведь они меня растрогали до глубины души.

С Михаилом Шелембой и Антоном Дзюбенко у меня была встреча в офисе «Датагруп». После интервью мы с Михаилом общались о жизни, на отвлеченные темы, и я отметил, что у человека удивительная судьба, он трудоголик и большой молодец, а формат отраслевого издания «Mediasat» не позволяет рассказать о личности, о человеке, о его стараниях и потугах. Были ограничения по формату. Но рассказать о нем отдельно было бы очень достойно и интересно.

Следующим звоночком уже стала сама работа с текстом, когда тебе присылают 30-40 страниц расшифровки и этот факт вообще не добавлял энтузиазма. Поэтому, в какой-то момент я решил, что это конечно здорово, что я пообещал рынку около 10 интервью. Но это последние текстовые интервью, больше делать не хочу – надоело! Не то чтобы это было выгоранием, но почувствовалась усталость от текста. Поэтому я решил, что если и продолжать хобби с общением, то только в видеоформате!

Эта совокупность факторов заставила от задумки и обсуждений перейти к реализации.

— Какая основная тема проекта?

Прежде, чем приступить к запуску, была проделана работа. Нужно было отобрать и выбрать название. Это ведь самое сложное во времена, когда много интересных слов заняты другими проектами и остается выбирать из того, что осталось))

Взял листок и на нем начал писать подходящие названия. Штук 50 было. Очень хотелось «Gluschenko.PRO», но было четкое понимание, что такое название на футболке не всегда будет вызывать интерес у тех, кто не носит фамилию Глущенко, потому что фамилия – это более персонализировано, и необходимо искать слово общего использования.

И тут помог случай. Я пришел на одну встречу, мы уселись в переговорке и начали с ребятами обсуждать предварительные названия для канала. Мне нужна была фокус-группа людей, которые вдохнут в меня свои мысли и немного расширят мои границы креатива своим. В процессе общения в переговорке мы зацепились за слово «переговорка». Собственно, миловидная девушка Татьяна сказала, что «переговорка» – это очень круто, концептуально подходит и не противоречит смыслу. А тот факт, что в части слова есть «go work», что буквально переводится как «иди работай» – только придаст проекту значимости и утвердит мои намерения рассказать о человеке работающем и стремящемся к постоянному росту. А тот факт, что я планировал общаться долго с гостями – укрепил веру, что хорошее слово, нужно брать. Так в креативных потугах родился проект «Переговорка»))

Что касается наполнения, то Ютуб-проект «Переговорка» будет состоять из серии интервью. Это в первую очередь общение с людьми, которые в своей отрасли достигли определенных результатов. Моя задача, как автора и создателя – раскрыть их с новой стороны, без ярлыков и клише, чтобы они поведали о собственной жизни, о профессиональном развитии, карьерном росте, творческом становлении, моральной эволюции, показать их личностный потенциал. О тех взлетах и падениях, которыми их щедро баловала судьба. Почему они не сидели на попе ровно? И главное, что не боги горшки обжигают, а успешный успех – это трудовые будни и рутина. И самое главное, они – не проснулись знаменитыми, а просто брали и делали!

И это люди не только из отрасли ТВ/телекома. Я не буду ограничивать себя, поэтому в гостях у меня может быть кто угодно: политик, певец, футболист, блогер, бизнесмен, пилот, шоумен, министр, общественный деятель. Я отдаю предпочтение интересным спикерам с насыщенной жизнью. Конечно, особый интерес помимо родных для меня телика и телекома, я питаю к представителям креативной индустрии и digital-отрасли. И всегда искренне рад буду блогерам, потому что я в интернете с 2000 года и эта тема мне очень интересна, как и люди в ней. И не вижу противоречий рассказать о достижениях в цифровом мире.

— Как регулярно планируешь публиковать новые выпуски?

Регулярность на канале запланирована в формате: выпуск раз в 14 дней. Это очень высокий темп, учитывая, что видео хочется сделать пообъемней. Ведь к каждому гостю так много вопросов и обо всем хочется расспросить. Возможно, в будущем, при уменьшении длительности видео, канал перейдет на еженедельные выпуски. Но это даже не размышления, а просто предположения, как можно сделать? Продакш контента – занятие не только интересное, но и не менее ресурсоемкое.

— Какой примерно хронометраж выпусков?

Когда планировался проект, то очень хотелось достичь двух целей: раскрыть человека как личность, и чтобы Википедия ссылалась на видео, как источник. А это подразумевает много, долго, качественно.

Первое интервью, которое будет опубликовано – будет длиною немногим больше двух часов. Мне изначально хотелось, чтобы мои интервью были хронометражем в два-три часа, но я не уверен, что публика оценит такие массивы информации.

И первая сложность, с которой мне придется столкнуться – это количество ресурсов, затраченных на создание такого каждого киношедевра. Поэтому я ориентируюсь на 2 часа материала на выходе, а исходный файл чернового видео может быть намного больше.

С одной стороны, не хочется сильно резать и, кажется, что это ценные сцены, интересные ответы и важные посылы, а с другой – конфликт интересов издателя и зрителя, когда пытаешься ставить себя на место зрителя и задаваться вопросом: Три часа, Карл, три часа! Смотреть будут?) Не потеряется ли энергетика? Где среднестатистическому юзеру Youtube найти столько времени, чтобы посмотреть такое лонгвидео?

— Сколько уже выпусков отснято? Можешь ли назвать хотя бы 1-2 гостя?

Отснято уже пять выпусков. Я ориентируюсь минимум на 20 выпусков. А в моем списке гостей, которых я для себя запланировал, как интересных мне и аудитории – около 30 человек. И всех их я попытаюсь пригласить, пообщаться, записать и опубликовать видео с ними. Если у кого-то возникнет желание и он считает, что ему есть что рассказать и мы выдадим на-гора 2 часа видео – добро пожаловать в «Переговорку», готов начать переговорный процесс))

Точно могу сказать, что один из гостей – это экономист Михаил Кухар. Он у себя на странице в сети Фейсбук написал о том, что мы с ним общались.

Открою тайну, с Михаилом выпуск будет второй, а не первый. Черновое видео с ним – 5 часов 8 минут. Интересный коммуникабельный собеседник. Я, прежде чем с ним сделать интервью, волею случая несколько раз общался с Михаилом. И каждый раз у нас получалось очень долго, продуктивно и позитивно. Поэтому в какой-то момент я ему сказал: «Михаил, я решил запускать Ютуб-проект, приходите, пообщаемся». И он мне не отказал. Поэтому у меня к нему было ну очень много вопросов, не только об экономике. И мы справились. А если где-то не справились, монтаж все исправит))

— Планируешь ли как-то монетизировать шоу, работать с рекламодателями, запускать донаты?

Слукавил бы, если бы заявил, что не планирую. Любой труд должен оплачиваться. Создание контента – это труд, требующий серьезной интеллектуальной подготовки, трудозатратный, ресурсоемкий и вообще недешевый. Поэтому, готов к диалогу о сотрудничестве и партнерстве. Что там предлагают блогерам: локации, брендовые вещи, деньги?)) Думаю, что проекту «Переговорка» будет что предложить.

О формате донатов я думал, но тут я считаю, что если рекламодатели готовы поверить Глущенко, потому что он умеет делать качественный контент, то зрители должны увидеть продукт. Со временем буде выбрана самая достойная система, а может и две, и каждый желающий и благодарный зритель сможет стать патроном или частью проекта. А там дальше как карта ляжет. Уверен, что вокруг проекта создастся комьюнити, будет клуб по интересам.

Запланировано развитие не только Ютуб-канала, но и страниц в сетях: Facebook, Instagram, Twitter. Будет Telegram-канал. Я ставлю перед собой амбициозные цели – за год получить «серебрянную» кнопку Youtube. Считаю, что это под силу. Ну а дальше – канал-миллионник и расширение направлений.

С развитием рынка телекома, связи 4G, количества смартфонов на руках – интерес к видеоплатформам не только не уменьшается, он увеличивается. Ютуб просто отбирает зрителя у классического линейного телевидения и этот процесс не остановить. Значит нужно примкнуть к нему и его возглавить))

— Кто тебе помогает со съемкой, монтажом, сколько это стоит?

Для съемок я использую как клиент локацию «Ланет Продакшн».

Тут снова-таки дело случая. Перед Новым годом для Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) мы записывали поздравление от членов Правления в честь 20-летия ИнАУ, и я также пошел записывать ролик в студию. С одной стороны, мне было интересно посмотреть как они это сделают, с другой – мне не лень и не очень далеко было сходить в соседний дом)) Посмотрел, проверил – очень профессиональные ребята. Студия сделана на приличном уровне. Да и факт соседнего дома не давал покоя. Эти два фактора и стали основополагающими в выборе исполнителя, которого я выберу как клиент в подрядчики.

На мне: формирование вопросов, приглашение гостей, общение с ними, редакторская работа по видео. С «Ланет Продакшн» на выходе профессионально смонтированный файл с качественным звуком, цветокоррекцией, выравниванием звука. Собственно продакшн и постпродакшн. Все что они очень профессионально, качественно и быстро умеют делать.

По вопросам диджитала, если у меня возникают вопросы. Я общаюсь с «Ланет Диджитал». Они большие молодцы и умнички. Подсказывают, чтобы я не «накосячил» в каких-то очень тонких и щепетильных темах, там где у меня, вдруг, нет опыта. И по чистой случайности – они тоже сидят в одном из соседних домов. Поэтому, в этом плане у меня гарантированный профит – оптимизация производственных процессов в рамках одного массива.

Еще мне ценными советами помогает Владимир Крамаренко из Запорожья. Это создатель Ютуб-канала «Технозон» с обзорами потребительской электроники. Я с ним познакомился в 2020 году чисто случайно на фоне тяги к мобильным гаджетам, телевизионным приставкам и роутерам. Мы с ним даже сделали обоюдные интервью для его канала в начале 2021-го. Сначала он со мной, потом я с ним.

Вот он, как никто из моего окружения верит и верует в меня, мой талант и всячески старается помочь, аргументируя свой альтруизм тем, что он прошел через все жернова Ютуба и считает, что быть ментором юных дарований – почетная миссия.

— Какие у тебя еще есть роли на сегодня кроме автора шоу (в частности, в ИнАУ, в Медиасате)?

Последние лет 15 я всегда себе выдумывал работу, и всегда она была где-то на стыке телевидения, телекома, журналистики, маркетинга, пиара.

Mediasat как сайт, посвященный ТВ и телекому – живет своей независимой жизнью и работает.

Интернет Ассоциация Украины и помощник-консультант народного депутата – это чистой воды волонтерство и время, отобранное у себя и семьи. Мне кажется, что, если можешь помочь – помоги и оно воздастся. Так меня воспитывали.

Закрытое сообщество в фейсбук «Телеком-кружок» – это вообще хобби-отдушина для коммуникаций с рынком и людьми, часть из которых мне стали как родные.

Собственно – это та публичная часть, которую можно проследить. А есть еще работа, которая приносит деньги.

До появления «Переговорки» у меня в Фейсбук на странице было написано: Промо и информационные кампании. Дорого. Качественно. Как говорится, что-то можем, что-то умеем.