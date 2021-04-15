Министерство цифровой трансформации приступает к реализации проекта по подключению оптического интернета в украинских селах. Следить за реализацией граждане смогут через специальную платформу и дашборд, сообщает Правительственный портал.

Проект «Интернет-субвенция»

В ноябре 2020 года Кабмин поддержал предложение Министерства цифровой трансформации выделить 850 миллионов гривен на подключение интернета в сельских регионах Украины. Минцифры уже приступило к выполнению данного плана.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта «Интернет-субвенция» планируется подключить к интернету 5000 украинских сел, в которых проживает порядка 2,5 млн человек. Таким образом доступ к сети должны получить около 10 000 объектов социальной инфраструктуры — школы, больницы и библиотеки.

В этом году государство выделит 500 миллионов гривен на подключение к оптическому интернету 3 тыс. сел Украины. В связи с этим, Минцифры сообщает о запуске отдельной платформы и публичного дашборда для проекта «Интернет-субвенция».

Что смотреть на сайте проекта

По данным ведомства, проект постановы Кабмина по урегулированию порядка и условий предоставления субвенции сейчас рассматривает Правительство. После его утверждения в течение 10 дней будет открыт официальный сбор заявок на подключение интернета от объединенных территориальных общин (ОТО).

Сейчас проводится предварительный сбор заявок. На сайте проекта главы ОТО смогут получить всю информацию касательно того, как подать заявку на подключение интернета.

Что касается всех жителей сельских регионов, на данном сайте они могут:

ознакомиться с целями и возможностями проекта;

изучить правила получения субвенции с госбюджета;

посмотреть перечень действий, необходимых для получения доступа к фиксированному скоростному интернету;

узнать, на каком этапе реализации пребывает проект;

проверить информацию Минцифры относительно наличия/отсутствия оптических сетей в конкретном населенном пункте. Если указанные на сайте данные расходятся с реальными — сообщить об этом ведомству.

Следить за реализацией проекта министерством можно на дашборде — площадке с данными, обновляемыми в реальном времени. Тут же можно узнать, может ли тот или иной населенный пункт претендовать на средства из госбюджета и подключение к оптическому интернету.

«Просим украинцев, а особенно глав общин, активизироваться, чтоб не упустить шанс получить оптический интернет в своих селах уже в этом году. Ведь интернет — это не только общение с родными и друзьями, но и развитие населенных пунктов и удаленная работа или обучение, что бесценно в условиях пандемии COVID-19», — говорит руководитель экспертной группы по развитию фиксированного интернета Минцифры Андрей Набок.

Интернет в селах

По данным Минцифры за 2020 год, в Украине каждая третья больница не имеет доступа к интернету (из 1756 больниц к интернету подключены только 1304). При этом 71% украинских библиотек вообще не имеют доступа к интернету. В то же время 40% школ в Украине не подключены к оптическому интернету.

Причина в том, что значительная часть населенных пунктов не охвачена оптическими сетями ни одного провайдера. Исследования ведомства на то время показали, что в более чем 15 тыс. сел с населением порядка 3,5 млн украинцев совершенно отсутствует скоростной фиксированный интернет.

В Минцифры уверены, что проект «Интернет-субвенция» поможет решить эту проблему, и «уже через 3 года 95% украинцев смогут пользоваться скоростным интернетом 24/7».

К слову, на сегодня уже 622 общины оформили предварительные заявки на подключение оптического интернета в 4066 селах и 12 974 объектах социальной инфраструктуры — школах, детских садиках, библиотеках и больницах.