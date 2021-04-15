В прошлом месяце южнокорейская компания LG Electronics пообещала к 2029 году представить миру коммерческую сеть 6G. Примерно к этому же времени китайский техногигант Huawei готовится показать свои сети шестого поколения, но, как говорят в компании, у них есть преимущество, передает iXBT.

Планы и преимущества

Как известно, Huawei приступила к разработкам сетевых решений для технологии 6G еще во второй половине 2019 года. Для этого китайская компания начала сотрудничество с 13 передовыми исследовательскими институтами.

Но на этой неделе глава Huawei Сюй Чжицзюнь заявил, что примерно в 2030 году мир уже сможет увидеть первые сети 6G от китайской компании. Более того, техногигант готовится выпустить официальное описание 6G, благодаря которому вся отрасль сможет понять суть сетей следующего поколения.

При этом планы Huawei опираются на уже существующее преимущество над конкурентами в сетях 5G. Отмечается, что этим преимуществом обусловлена прочная позиция компания при обсуждении разработок, которые вошли в 6G.

Каким будет 6G от Huawei

Ранее эксперты прогнозировали, что 6G может стать в 8 тысяч раз быстрее 5G и будет развивать скорость передачи данных около 1 ТБ/с. Huawei обещает, что сети шестого поколения будут в 50 раз быстрее, чем их предшественник.

Помимо высокой скорости, сети 6G смогут обеспечить задержку на уровне одной десятой задержек в сетях 5G. В целом, сети шестого поколения намного превзойдут предшественника с точки зрения пиковой скорости, числа подключений, мобильности, эффективности использования спектра и возможностей позиционирования.

Однако эксперты акцентируют внимание на том, что сверхскоростная сеть — всего лишь ответвление 6G. «Правильная» сеть шестого поколения должна обеспечить интеграцию наземной беспроводной и спутниковой связи, что приведет к бесшовному глобальному охвату за счет интеграции спутниковой связи.

Конкуренты Huawei

В прошлом месяце стало известно о работе LG над технологиями шестого поколения. Компания совместно с Институтом передовых технологий (KAIST) и американским производителем оборудования Keysight проводят исследования с целью создания технологий, связанных с ключевым для 6G терагерцовым диапазоном.

Стороны планируют завершить свои исследования уже к 2024 году. Но, как говорят в LG, для коммерциализации сети шестого поколения трех лет мало — ожидать коммерческого 6G стоит не раньше 2029 года.

В феврале появилась информация о том, что приступить к работе над технологией 6G готовится Apple. На сайте компании было опубликовано две вакансии — инженер по исследованию беспроводных систем 5G/6G, а также инженер по стандартам RAN1/RAN4.

Таким образом Apple заявила о своем намерении иметь собственную технологию 6G, не полагаясь на другие компании. К слову, в прошлом году компания присоединилась к Next G Alliance, чтоб в составе группы работать над развитием и продвижением сети шестого поколения.