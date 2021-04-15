Vodafone предлагает абонентам поучаствовать в тестировании скорости мобильного интернета в приложении Ookla SpeedTest. За участие каждому пользователю будет начислен бонус в виде трех месяцев бесплатного пользования услугой Social PASS, сообщает пресс-служба.

Безлим на Social PASS

Social PASS — это безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры: Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest, Likee и LinkedIn. При подключении этой услуги пакетные мегабайты за пользование вышеуказанными приложениями не списываются.

Подключить Social PASS можно в приложении My Vodafone или через USSD-команду *310#. Акционным предложением оператора можно воспользоваться до конца текущего месяца. По истечении 3 месяцев акции услуга отключится автоматически, подключить ее снова можно на платной основе за 50 грн/мес.

Лидер по скорости интернета

Во второй половине 2020 года Vodafone стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине. По данным компании Ookla, в 3-4 кварталах 2020 года показатель скорости (Speed Score) в сети Vodafone достиг отметки в 30.85 (в 2019 году он составлял 17.93).

Средняя скорость загрузки данных составила 29.38 Мбит/сек (годом ранее – 19.37 Мбит/сек), а средняя скорость передачи данных достигла отметки в 14.10 Мбит/сек (в 2019 – 11.16 Мбит/сек).