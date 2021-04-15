В 2030 году на низкой околоземной орбите (LEO) появится ещё группировка из 2000 спутников. Редакция Mediasat рассказывает, кто и зачем её создаёт.

Что произошло

Южнокорейский конгломерат Hanwha Systems, который в прошлом году добавил к своему быстро растущему портфелю обанкротившегося производителя фазированных антенных решёток, планирует к 2030 году построить и развернуть на низкой околоземной орбите группировку из 2000 спутников. Они будут необходимы для обеспечения связи с городскими дронами, доставляющими грузы, и пассажирскими самолётами.

По информации издания «Кабельщик», для достижения данной цели подразделение Hanwha Group, занимающееся оборонными и информационными технологиями, к 2023 году планирует инвестировать 500 миллиардов южнокорейских вон (440 миллионов долларов) в разработку LEO-спутников связи, ультратонких антенн с электронным управлением и систем управления спутниками.

Компания презентовала данный проект 29 марта, представив при этом план по привлечению 1.2 триллиона вон путём выпуска новых акций для «упреждающих инвестиций» в свои будущие коммерческие проекты.

«Глобальная конкуренция на рынке низкоорбитальной спутниковой связи, имеющем огромный потенциал для роста, накаляется, – заявил во время онлайн-презентации Чой Джэ Ву – старший исполнительный директор Hanwha, курирующий вопросы спутниковой связи. – Обладая обширными технологиями и опытом, накопленными за 20 лет работы в сфере военных коммуникаций, мы постараемся стать одним из ведущих игроков на данном рынке».

Инвестиции в проект

В соответствии с утверждённой дорожной бизнес-картой компания Hanwha планирует инвестировать:

190 миллиардов вон в «развитие коммуникационных технологий и запуск спутников».

120 миллиардов вон в «приобретение технологических активов, необходимых для запуска услуг спутниковой связи».

110 миллиардов вон в «строительство производственных мощностей».

80 миллиардов вон в «Технологии спутниковой связи».

Чой уверяет, что в 2023 году начнётся тестирование услуги, которое станет возможным вскоре после запуска первой партии спутников. На регулярной основе, по словам руководителя компании, услуга будет предоставляться уже в 2025 году, а к 2030 году годовой объём продаж достигнет отметки в 5 триллионов вон.

«В период с 2023 по 2025 год зона предоставления телекоммуникационных услуг будет ограничена сушей и морской акваторией. В 2025-2030 годах она расширится также на сектор авиации и городских аэромобильных служб, а к 2030 году очередь дойдёт и до интернета 6G», – сказал он.

По словам представителя пресс-службы компании Hanwha вывод спутников на орбиту должны обеспечить ракеты-носители иностранных партнёров, при этом сама разработка спутников, антенн и вспомогательных систем будет осуществляться в основном за счёт внутренних ресурсов компании.

Участники и партнёры проекта

Чой также поведал, что Hanwha Phasor – подразделение компании, созданное после того, как в июне 2020 года Hanwha купила британского производителя антенн Phasor Solutions, объявившего о своём банкротстве, – будет играть ведущую роль в разработке ультратонких антенн с электронным управлением. Такие антенны обеспечивают высокоскоростную связь для связи на суше, на море, а также для связи с летательными аппаратами.

В числе патентованных технологий Phasor – технология управления лучом плоской антенны и технология разработки полупроводниковых чипов, необходимых для передачи и приёма, – заявляют в Hanwha.

Satrec Initiative (SI) – ещё один филиал Hanwha, который, как ожидается, сыграет важную роль в проекте. SI, объединившаяся в январе с Hanwha Aerospace, является разработчиком первого южнокорейского спутника KITSAT-1, который был запущен в космос в 1992 году. Компания обладает ключевыми технологиями, необходимыми для производства малых и средних спутников наблюдения за поверхностью Земли, наземных систем и электрооптических полезных модулей.

Американская компания Kymeta, работающая в секторе спутниковой связи, станет ключевым отраслевым партнёром для дальнейшего продвижения проекта. В декабре прошлого года Hanwha Systems заключила с Kymeta соглашение о стратегическом партнёрстве, которое предусматривает инвестиции в размере 30 миллионов долларов для поддержки разработки решений Kymeta следующего поколения в обмен на закрепление на растущем рынке антенн LEO.

«Мы ведем переговоры с другими развитыми игроками за рубежом, чтобы обеспечить плавное продвижение нашего проекта», – говорит Чой.

Городские дроны для доставки грузов

Помимо всего вышеперечисленного, в Hanwha Systems заявили о намерении инвестировать 450 миллиардов вон в сектор беспилотных городских воздушных перевозок – 250 миллиардов вон в компании, предлагающие соответствующие технологии или услуги, и 200 миллиардов вон в создание летательных аппаратов, наземных объектов и другой инфраструктуры.

В компании изучают процесс производства транспортных средств двух типов: беспилотный городской грузовой летательный аппарат, способный совершать полёты на расстояние 150-650 километров с грузом до 500 килограммов, и грузовой дрон меньшего размера, который может летать на расстояние до 50 километров с грузом до 3 килограммов. Основной движущей силой этого проекта будет компания Overair – американский разработчик персональных электромобилей, 30 процентов которой принадлежит Hanwha Systems.

«Система связи при помощи низкоорбитальных спутников и грузовые воздушные транспортные средства взаимосвязаны, они создают синергию друг для друга, – резюмировал Чой. – Вот почему мы решили зайти в эти две сферы одновременно».