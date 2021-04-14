Главный матч украинского чемпионата по футболу будет показан по системе pay-per-view (PPV). Редакция Mediasat рассказывает, как это будет происходить.

Что произошло

17 апреля состоится футбольный поединок между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо». Этот матч будет показан по системе pay-per-view на видеопортале официального клубного сайта горняков.

Pay-per-view (PPV) – это система, где зритель оплачивает установленную сумму за доступ к просмотру определённой live-трансляции какого-либо события (боксёрский поединок, футбольный матч и т.д.). При этом трансляция осуществляется одновременно для всех зрителей, которые оформили подписку на услугу PPV.

Показ матча «Шахтёр» – «Динамо» – это первый опыт трансляции по системе PPV на сайте shakhtar.com. Техническая сторона трансляции обеспечивается командой телеканала Shakhtar.TV.

Кто сможет смотреть

В официальном анонсе говорится, что трансляцию игры на сайте shakhtar.com можно смотреть во всех странах мира, кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси.

Такое ограничение связано с трансляционными правами на показ этого футбольного матча.

«На территории Украины трансляция осуществляется телеканалом «Футбол». Это касается, как теле-, так и интернет-прав. У них есть собственные каналы дистрибуции. Мы же хотим, чтобы наши болельщики, которые находятся за пределами Украины, смогли посмотреть один из главных поединков нашей команды в этом сезоне, – говорит Александр Мамалыга, директор по маркетингу ФК «Шахтёр». – Что же касается других озвученных выше стран, то права на трансляцию на эти регионы уже реализованы телеканалом «Футбол». Во всех же остальных странах мира, болельщики смогут купить у нас подписку и посмотреть матч на нашем сайте».

Несколько нюансов