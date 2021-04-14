Британские аналитики составили обновлённый рейтинг стран по доступности мобильного интернета. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Эксперты издания Cable.co.uk собрали и проанализировали информацию о 6148 тарифных планах услуг мобильной передачи данных в 230 странах мира в период с 8 декабря 2020 года по 25 февраля 2021 года.

Ключевые моменты

Издание Cable.co.uk собрало и проанализировало 6148 тарифных планов мобильной передачи данных в 230 странах, чтобы сравнить стоимость одного гигабайта (1 Гб) мобильных данных в разных уголках мира.

Украина занимает 31-е место в мире: 1 Гб мобильных данных здесь стоит в среднем 0.75 доллара.

Израиль – самая дешёвая страна для покупки мобильных данных: 1 Гб здесь в среднем стоит 0.05 доллара.

Соединённые Штаты – одна из самых дорогих развитых стран для покупки мобильных данных: она занимает 154-е место в мире, а средняя стоимость 1 Гб здесь составляет 3.33 доллара.

Экваториальная Гвинея – самое дорогое место для покупки мобильных данных. Средняя стоимость 1 Гб там составляет 49.67 долларов – это почти в тысячу раз дороже, чем стоимость 1 Гб в Израиле, занимающем первое место в рейтинге.

Шесть из десяти стран с самыми высокими ценами на передачу мобильных данных расположены в Африке к югу от Сахары. Островные государства в Океании и Карибском бассейне также, в большинстве своём, входят в число самых дорогих в мире.

Детальная аналитика

Итак, самые недорогие тарифные планы услуг мобильной передачи данных были отмечены в Израиле, где один гигабайт данных стоит в среднем всего 0.05 американских доллара. Самым дорогим местом на Земле для покупки мобильных данных оказалась Экваториальная Гвинея, где средняя стоимость 1 Гб составляет 49.67 долларов, что почти в тысячу раз превышает стоимость мобильных данных в Израиле. Кыргызстан занимает второе место после Израиля: 1 Гб здесь в среднем стоит 0.15 доллара. На третьем месте расположилось островное государство Фиджи (0.19 доллара).

Западная Европа

В Западной Европе самые дешёвые тарифные планы услуг мобильной передачи данных обнаружены в Италии (четвёртое место в мире), где средняя цена 1 Гб составляет всего 0.27 доллара. Франция (0.41 доллара) занимает второе по дешевизне место в Западной Европе, за ней следуют Сан-Марино (0.43 доллара) и Дания (0.79 доллара). Великобритания (1.42 доллара) занимает 11-е место по дешевизне в Западной Европе и 78-е место в мире.

Восточная Европа

В Восточной Европе наиболее дешёвыми тарифными планами может похвастаться Молдова (0.32 доллара), за которой расположились Польша (0.64 доллара), Македония (0.96 доллара) и Румыния (1.18 доллара). Чехия – самая дорогая страна в регионе, 1 Гб данных здесь в среднем стоит 8.15 доллара. Среди стран Балтии самые дешёвые тарифные планы отмечены в Литве – 1.38 доллара.

Экс-СССР

Целый ряд стран СНГ являются одними из самых дешёвых мест в мире для пользователей услуг передачи мобильных данных, и все, кроме двух, находятся в менее дорогой половине таблицы. Кыргызстан занимает второе место в мире по дешевизне со средним показателем 0.15 доллара, обойдя в рейтинге Россию, занимающую шестое место (0.29 доллара), и Беларусь, занимающую 13-е место (0.43 доллара). В Украине стоимость 1 Гб мобильного интернета стоит 0.75 доллара, и это 31 место в глобальном рейтинге.

Ближний Восток

Израиль – самая дешёвая страна на Ближнем Востоке и самая дешёвая в мире: 1 Гб мобильных данных здесь стоит в среднем 0.05 доллара. На втором месте в регионе по дешевизне (с большим отрывом) находится Турция (0.63 доллара), за ней следуют Кувейт (0.81 доллара) и Ирак (1.14 доллара). Самые дорогие мобильные данные в регионе – в Йемене, где средняя цена 1 Гб составляет 15.98 долларов.

Азия

В Азии находится более четверти из 20 стран мира с самыми доступными тарифными планами услуг передачи мобильных данных. При этом Бангладеш (0.34 доллара) и Шри-Ланка (0.38 доллара) попали в первую десятку. Лишь в трёх странах Азии мобильные данные стоят дороже, чем в среднем в мире (4.21 доллара). Это Южная Корея (4.72 доллара), Тайвань (5.67 доллара) и Британская территория в Индийском океане (7.50 доллара). Последняя является самой дорогой в регионе.

Северная Африка

Все, за исключением одной из семи стран Северной Африки, находятся в самой дешевой половине таблицы. Алжир предлагает самый доступный мобильный трафик в Северной Африке (0.51 доллара). И лишь Мавритания (5.56 доллара), единственная страна региона, которая превышает средний мировой показатель в 4.07 доллара США. Северная Африка – самый дешёвый регион в мире для пользователей мобильного интернета.

Африка к югу от Сахары

В то же время лишь одна из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, входит десятку стран с самым дешёвым мобильным трафиком. Это Судан, занимающий пятое место в целом, где 1 Гб мобильных данных стоит 0.27 доллара. В данном регионе находится шесть из самых дорогих для пользователей мобильного трафика стран мира. При этом Экваториальная Гвинея (49.67 доллара) вообще является самой дорогой страной в мире по данному показателю. К ней примыкают остров Святой Елены (39.87 доллара), Сан-Томе и Принсипи (30.97 доллара), Малави (25.46 доллара) и Чад (23.33 доллара), расположившиеся в нижней части таблицы.

Северная Америка

Средняя цена 1 Гб мобильных данных на Бермудских островах (19.80 доллара) и в Канаде (5.72 доллара) превышает среднемировой показатель в 4.07 доллара. Впервые в истории подобных исследований США могут похвастаться статусом самой дешёвой страны в регионе: в настоящее время средняя стоимость мобильного трафика здесь составляет 3.33 доллара за 1 Гб данных.

Центральная Америка

Самые дешёвые тарифные планы мобильной передачи данных в Центральной Америке можно найти в Никарагуа, где 1 Гб данных в среднем стоит 0.94 доллара. Стоимость мобильного трафика несколько выше в Сальвадоре (1.33 доллара) и Гондурасе (1.56 доллара). Самой дорогой страной в Центральной Америке является Панама, где 1 Гб в среднем стоит 4.49 доллара.

Большинство стран Карибского бассейна находятся в более дорогой половине списка. Каймановы острова являются самыми дорогими для пользователей мобильного трафика в Карибском бассейне – в среднем за 1 Гб здесь приходится платить 11.97 доллара. А 1 Гб мобильного трафика на Гаити в 14 раз дешевле – 0.85 доллара.

Южная Америка

Чили (в среднем 0.39 доллара) и Бразилия (0.92 доллара) – единственные страны Южной Америки, которые вошли в топ-50 самых дешёвых в мире. Эквадор (1.06 доллара) расположился на следующей ступеньке в ценовом рейтинге стран Южной Америки, за ним следует Перу (1.15 доллара). Самым дорогим местом в регионе по стоимости мобильного трафика являются Фолклендские острова: 44.56 доллара. Данная территория также занимает второе место по дороговизне мобильного трафика в мире.

Океания

Средняя стоимость 1 Гб мобильных данных на Самоа оставляет 0.56 доллара, что делает данное островное государство вторым по дешевизне в Океании после Фиджи (0.19 доллара). Большая часть островных государств региона находится в более дорогой половине таблицы, а Токелау предлагает самый дорогой мобильный трафик – стоимость 1 Гб здесь составляет 20.48 доллара. Австралия занимает третье место в регионе, предлагая мобильный трафик по цене 0.70 доллара за 1 Гб, а вот Новая Зеландия серьёзно отстаёт от неё, занимая 15-е место в регионе со средней стоимостью 1 Гб на уровне 6.99 доллара.