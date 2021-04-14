Создание успешного интернет-магазина может показаться сложной задачей для любого представителя сферы малого бизнеса – особенно, если он не являетесь экспертом в области электронной торговли. При запуске онлайн-бизнеса приходится принимать бесчисленное множество мелких решений, и если у новичка нет опыта, то он может запросто потеряться в море различных вариантов. Однако не стоит волноваться: редакция Mediasat обратилась к специалистам онлайн шопинг-клуба LeBoutique с просьбой поделиться полезными советами, которые помогут начинающим бизнесменам построить успешный интернет-магазин.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса возможность ведения продаж через интернет стала неотъемлемой частью бизнеса многих розничных сетей. В период, когда количество посетителей обычных магазинов снизилось до невероятно низкого уровня, создание успешных интернет-магазинов стало поистине приоритетной задачей.

Причина, по которой многие потребители предпочитают делать приобретения через интернет, лежит в огромном количестве преимуществ, которые несёт в себе такой вид покупок. В число этих преимуществ входят, в частности, возможность простого и понятного сравнения цен у различных продавцов, более приятные цены, более широкий выбор доступных товаров и услуг, огромная экономия времени и возможность совершать покупки, находясь в любой точке мира. Как результат – розничные сети, предлагающие возможность совершения покупок через интернет, пользуются у потребителей намного большей популярностью.

Согласно данным исследований Statista, лишь за шесть месяцев текущего года 2.14 миллиарда человек по всему миру воспользуются услугами виртуальных магазинов при осуществлении покупок товаров и услуг. Таким образом, отказываясь запускать сайт для ведения электронных продаж в рамках существующего бизнеса, вы рискуете потерять почти третью часть от всех покупателей мира! С учётом всего вышеупомянутого встаёт закономерный вопрос: как же создать успешный интернет-магазин? Ниже читатели найдут 8 полезных советов от представителей интернет-магазина LeBoutique.

1 Выберите уникальное и запоминающееся доменное имя

Правильный выбор доменного имени для интернет-магазина столь же важен, как правильный выбор места, где планируется строить обычный магазин. Имейте в виду, что доменное имя станет «виртуальным адресом». Поэтому, выбирая доменное имя, следует думать так же хорошо, как и при выборе физической локации для открытия стандартной торговой точки. Выбор удобного, уникального и запоминающегося доменного имени – имеет множество преимуществ. Такой домен будет привлекать покупателей на web-сайт, повысит доверие к бизнесу и принесёт бренду узнаваемость.

Хорошее доменное имя может способствовать значительному увеличению посещаемости web-сайта, что, в свою очередь, будет способствовать росту продаж. Для того чтобы бренд и web-сайт считали надёжными, необходимо заплатить за регистрацию соответствующего доменного имени. Выбор надёжного домена верхнего уровня (TLD), такого как .com, .net, .ua или .org, делает бизнес одновременно надёжным и заслуживающим доверия в глазах потребителей. Заурядные, невзрачные адреса web-сайтов не способствуют росту доверия к бренду. Правильный выбор доменного имени сделает бизнес профессиональным с первого дня.

2 Создайте web-сайт, удобный для навигации

Если web-сайт магазина прост и имеет удобную навигацию, потенциальные покупатели смогут быстро находить то, что они ищут. Сама по себе возможность покупать продукты и услуги фантастического качества не значит ничего, если процесс их поиска и покупки является сложным и хлопотным. И наоборот – создание web-сайта с удобной навигацией обеспечивает уменьшение оттока клиентов, более длительное их пребывание на сайте и рост покупок товаров/услуг.

Инвестиции, вложенные в привлечение хорошего web-дизайнера или в обучение, позволяющее самим приобрести навыки создания страничек в интернете, в конечном итоге сделают бизнес более успешным и отличным от других. Попав на новый web-сайт, имеющий запутанную структуру и сложную навигацию, потенциальный покупатель, скорее всего, будет стремиться побыстрее его покинуть, дабы искать интересующие его товары и услуги в другом месте. Выбор элементов дизайна, которые позволяют потребителям легко находить то, что они ищут, является ключом к успешному онлайн-бизнесу.

3 Создайте интернет-магазин, адаптированный к мобильным устройствам

В 2019 году 30% всех интернет-покупок осуществлялось при помощи мобильных устройств. В дальнейшем их количество только увеличивалось – издание Business Insider посчитало, что в 2020 году на долю мобильных устройств приходилось около 45% всех покупок, сделанных в интернете.

В свете роста использования мобильных телефонов для интернет-покупок продавцам следует подумать об адаптации дизайна своих сайтов под потребности пользователей мобильных устройств, чтобы покупатели могли легко совершать покупки вне зависимости от типа используемых ими устройств.

Вот несколько ценных советов по обеспечению адаптации сайта к мобильным устройствам:

Используйте вертикальный дизайн вместо горизонтального, чтобы упростить прокрутку и просмотр содержимого на экранах телефонов.

Проверьте совместимость сайта интернет-магазина с мобильными гаджетами, открыв его на своём телефоне и протестировав его таким образом на предмет наличия ошибок.

4 Используйте картинки с высоким разрешением

Процесс совершения покупок в интернете исключает возможность прямого живого общения представителя компании с клиентом. Когда покупатель входит в зал обычного магазина, первое, что делают его сотрудники, – это вступают в контакт с ним, начиная разговор и давая советы по поиску товара в магазине. В случае с интернет-магазином покупатель не имеет возможности взять товар в руки или проверить его работу, прежде чем принять решение о покупке. Однако, можно создать у клиента ощущения, приближённые к эффекту совершения покупок в реальном мире, используя для этого качественные фотографии в высоком разрешении.

Фотографии и рисунки дают потребителям представление о продукте, который они покупают, и поэтому их ценность на web-сайте интернет-магазина очень велика. Визуально привлекательные картинки в высоком разрешении мгновенно формируют у потенциального покупателя положительное представление о товаре, создавая иллюзию прикосновения к товару и ощущение его масштабов. И наоборот – изображения плохого качества с низким разрешением часто могут оказать на выбор потенциального покупателя худшее влияние, чем полное отсутствие изображений. Некачественные картинки на сайте создают бренду плохую репутацию и не делают продукты желанными для покупателя. Поэтому рекомендуется создавать чёткие изображения в высоком разрешении для всех продуктов.

5 Создайте информативный раздел «О нас»

Наличие информативного раздела «О нас» на web-сайте интернет-магазина может повысить надёжность площадке и укрепить доверие к бренду. При этом очень важно не перегружать страницу второстепенными деталями, не имеющими прямого отношения к бизнесу. Сосредоточьтесь на важном и стремитесь удержать клиентом простым и минималистичным дизайном.

Когда потребитель заходит в раздел «О нас», он, скорее всего, желает получить дополнительную информацию о бренде, а также найти причины, которые заставят его выбрать именно ваши продукты, а не продукты конкурентов. Используйте понятный язык, который разъясняет ключевые компоненты вашего бизнеса и то, чем вы занимаетесь, а также дайте несколько ссылок на ваши каналы на социальных платформах и способы связи с вами. При этом очень важно избегать информационной перегрузки. Это возможность привлечь покупателя, и она должна быть легко усваиваемой и понятной.

Убедитесь в том, что не упускаете данную возможность, так как она может обеспечить привлечение клиента. Контактная информация должна быть чёткой и удобной, обязательно укажите:

Контактный адрес электронной почты.

Физический адрес и номера телефонов.

Каналы в социальных сетях.

6 Предложите быструю и оперативную онлайн-поддержку

Формирование положительных взаимоотношений с клиентами является ключом к тому, чтобы заставить клиентов возвращаться на сайт интернет-магазина вновь и вновь. Если ваш бренд обладает более коротким, чем у конкурентов сроком отклика на запросы клиентов, вероятность того, что они будут возвращаться и делать повторные заказы – достаточно высока. Предлагая покупателям быструю и оперативную поддержку в режиме онлайн, вы создаёте позитивные связи с клиентами, что является ключом к установлению с ними длительных и прочных отношений.

Многие интернет-магазины запускают на web-сайте чат с пользователями в режиме реального времени. Возможность получения пользователями оперативных ответов в подобном режиме и использование понятного языка приводит к развитию позитивных взаимоотношений с потребителями. Сегодня клиенты уже привыкли к тому, что их запросы получаются и рассматриваются быстро и своевременно. И не стоит забывать о том, что возможность уйти к конкурентам у них находится на расстоянии всего одного клика.

7 Проводите политику щедрой компенсации и гарантии возврата денег

Покупка товаров через интернет с ограничениями относительно возврата – дело рискованное. Покупатель лишён возможности увидеть товар своими глазами, поэтому ему остаётся лишь надеяться на то, что он соответствует описанию. Однако, из-за опасений касательно того, что товар может в итоге не оправдать ожиданий, многие покупатели отказываются делать покупки в интернет-магазинах, которые не гарантируют возможности возврата купленного товара. Например, у нас в шопинг-клубе LeBoutique существует 14-дневная гарантия на возврат товара надлежащего качества.

Продавцы могут завоевать большее доверие покупателей и стимулировать покупки, предлагая клиентам щедрую политику возврата товара и давая гарантии возврата денег. Предоставление клиентам возможности возвращать товар, если они передумали или если приобретённый товар не соответствует описанию, показывает другим потребителям, что вы доверяете своим покупателям и очень их цените.

Гарантия возврата денег имеет огромную важность. Это не означает, что все клиенты обязательно потребуют возврата денег. Конечно, некоторые из них будут прибегать и к такому варианту, но большинству людей просто нужно знать, что у них есть резервный вариант. Люди по своей природе не склонны к серьёзному риску, поэтому такая гибкая платёжная политика будет для них весьма привлекательной. В результате вы получите больше лояльных клиентов.

Вот несколько практических советов по политике возврата товара и гарантии возврата денег:

Создайте на сайте магазина страницу с чёткими правилами, описывающими все условия приемлемого возврата и рассмотрения претензий касательно возврата денег.

Рассмотрите возможность предложения бесплатной доставки при возврате. Предоставление клиентам возможности бесплатного возврата товара создаёт дополнительные расходы для продавцов, однако следование такой политике также приносит положительные плоды в виде повышения лояльности к бренду с отличным обслуживанием клиентов.

8 Предусмотрите возможность бесплатной доставки товаров

Клиенты интернет-магазинов рассчитывают на возможность бесплатной доставки товаров. Необходимость дополнительно оплачивать доставку в соответствии с её стандартной стоимостью может легко разрушить изначальное желание покупателя приобрести товар. Те продавцы, которые могут позволить себе предлагать покупателям бесплатную доставку, должны предоставлять эту услугу, если они не стимулировали клиентов иным способом.

Несмотря на то, что на начальном этапе бесплатная доставка влечёт за собой дополнительные расходы для продавца, многие владельцы интернет-магазинов надеются на щедрую компенсацию своих расходов, которая выражается в росте продаж, вызванным такой политикой. Для информирования клиентов о столь заманчивом предложении разместите упоминание о бесплатной доставке на самом видном месте интернет-магазина.

Вот несколько действенных советов по привлечению покупателей при помощи политики особых условий доставки.

Предлагайте бесплатную доставку, чтобы снизить общую стоимость приобретаемого товара для покупателей и стимулировать покупки.

На странице интернет-магазина подчёркивайте, что вы предлагаете бесплатную доставку, чтобы клиенты были заинтересованы продолжать покупки.

Цель – успех в долгосрочной перспективе

Большинство интернет-магазинов не достигают успеха за один день. Требуется время на то, чтобы создать великолепный web-сайт, эффективно его разрекламировать, понять и исправить возможные ошибки. Также необходимо поработать над созданием эффективных систем управления и отправки заказов. Но если потратить время и обрести уверенность в том, что все вышеперечисленные элементы включены в интернет-магазин, успех обязательно придёт и останется надолго.