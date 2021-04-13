Управління телеканалом — це вміння балансувати між творчими ідеями та жорстким менеджментом. Наразі якщо канал державний та має нетиповий напрямок діяльності, то часто виникають додаткові обмеження. Щоб дізнатися які саме, представники MKMG поспілкувалися з Вірою Єльчик, заступницею директора з питань планування ефіру «Мультимедійної платформи іномовлення України». На базі платформи працюють телеканали «ДОМ» (мовить на окупованих територіях) та UATV (міжнародне мовлення).

З дозволу авторів Mediasat публікує колонку Віри Єльчик, заступниці директора з питань планування ефіру «Мультимедійної платформи іномовлення України» (телеканали «ДОМ» та UATV), в якій розповідається про роботу, склад команди, закупівлі контенту через Prozorro та освіту медіаменеджерів.

Структура управління наших телеканалів є вертикальною. Топ-менеджмент в особі генерального директора та його заступників координують напрямки фінансів, технічної підтримки, підбору персоналу, планування ефіру, виробництва розважального та інформаційного контенту. На сьогоднішній день наша команда налічує близько 300 співробітників. Оскільки ми є державною організацією, то увесь персонал працює в штаті на постійній основі. Водночас ми маємо компанію на аутсорсі, що займається частиною виробництва ранкового шоу «Ранок вдома».

В основному робота телеканалів «ДОМ» та UATV будується за такими ж принципами, як і в інших подібних медіа. Але разом з тим є декілька відмінностей:

1При плануванні ефіру ми повинні враховувати особливості нашої аудиторії, що мешкає на окупованій території. В даному випадку існують різні специфічні моменти. Наприклад, при програмуванні сітки телеканалу «ДОМ» ми враховуємо, що наші глядачі поки що використовують інший часовий пояс. Також однією з особливостей є те, що більшість нашого контенту наразі є російськомовним.

2Другий момент стосується роботи внутрішніх відділів. Всі закупівлі можуть здійснюватися лише через платформу Prozorro, оскільки ми є державним телеканалом. Це означає, що процес укладання угоди може тривати від 1,5 до 2 місяців. Ми завжди враховуємо подібні обмеження в часі при закупівлі чи виробництві будь-якого контенту.

На перший погляд може здатися, що процеси є надто складними та тривалими, проте ми вбачаємо у цьому ряд переваг. Завдяки Prozorro ми завжди отримуємо контент за оптимальною вартістю, всі наші дії заплановані та структуровані заздалегідь. Так, цей процес збільшує терміни, потребує додаткової документації, частково обмежує у вирішенні оперативних проблем, але ми завчасно враховуємо подібні деталі в роботі.

На сьогоднішній день наші телеканали стрімко розвиваються завдяки команді справжніх професіоналів. У нас творчий колектив з великими амбіціями та планами. Тож щиро вважаю, що початківцям або студентам у нас на телеканалі є чому навчитися. Досвідченим спеціалістам ми раді запропонувати конкурентну оплату праці, можливості для кар’єрного зростання та багато цікавих проєктів.

Сьогодні я спостерігаю тенденцію, що люди на медіаринку спочатку влаштовуються на роботу, а лише потім добирають знання, яких не вистачає. З подібною ситуацією стикнулася на власному досвіді. На старті своєї кар’єри в Україні у вишах не було відділень чи кафедри, де б готували профільних ТБ-спеціалістів. Наприклад, на початку 2000-х ніхто й думки не мав випускати продюсерів або телевізійних аналітиків. Люди вчилися цим професіям самостійно вже під час роботи. На жаль, навіть сьогодні, ви не знайдете профільне навчання для режисера ефіру або медіапланувальника в Україні. Але навчитися можна на практиці.

Якби були б курси з підвищення кваліфікації для програмного директора, то я б із задоволенням повчилася. Подібні програми є в інших країнах, але через пандемію ми не маємо до них доступу. Раніше я постійно відвідувала профільні виставки та конференції. А зараз навчаюся онлайн та мрію отримати ступінь МВА.

Наразі медійна сфера розвивається швидше за навчальні заклади. Багато чому доводиться вчитися «в полях». Є враження, що з більш «творчими» професіями таких проблем немає. Режисерів, операторів та звукорежисерів готують на високому рівні. Але мало або зовсім немає більш прикладних спеціалістів. Наприклад, як я вже казала, немає місця, де б навчали планувати ефір або пояснювали, що таке брейк-фактор.

Якби з’явилася така профільна освіта — це б значно зміцнило медіаринок та дало повштовх для гідних спеціалістів. Ми завжди в пошуку талановитих співробітників в команду, що готові розвивати медіа в Україні та створювати нові цікаві проєкти разом з нами.

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Навчання є! Компанія MKMG запустила освітню програму для медіаменеджерів-початківців. Тепер є можливість отримати базові навички й уміння для старту кар’єри на телебаченні. Курс триває 5 тижнів та охоплює теми про структуру ТБ, монетизацію, дослідження аудиторії, диджиталізацію й багато іншого. Більше подробиць і реєстрація за посиланням.