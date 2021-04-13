Новые телевизоры Samsung получат пульт ДУ с функцией быстрого доступа к трем российским видеосервисам. Об этом сообщает Samsung Newsroom.

Что нового

С 2021 года новые линейки телевизоров Samsung Electronics получат обновленные пульты дистанционного управления. Их снабдят брендированными кнопками быстрого запуска онлайн-кинотеатров – Okko, IVI и MEGOGO.

Известно, что такие пульты будут входить в комплект всех линеек телевизоров 2021 года, кроме проекторов и мониторов на территории России, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении и Грузии.

Что говорят в Samsung

Как сообщил вице-президент департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России Дмитрий Карташев, такие обновления связаны с желанием компании поддержать интерес потребителей к контенту видеоплатформ.

«В этом году Samsung продолжает пересматривать роль телевизора в современном мире, учитывая предпочтения людей и новые способы потребления контента. Мы гордимся, что отвечаем запросам локальных пользователей и поддерживаем актуальные форматы. Совместно с нашими партнерами мы предоставляем быстрый доступ к высококачественному контенту. Благодаря такому подходу Samsung на протяжении 15 лет подряд занимает позицию глобального лидера по производству телевизоров», — говорит Карташев.

Что говорят видеосервисы

Для Okko, IVI и MEGOGO подобное обновление пультов Samsung означает, в первую очередь, приток новых пользователей за счет быстрого и удобного доступа к сервисам.