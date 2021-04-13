Новые телевизоры Samsung получат пульт ДУ с функцией быстрого доступа к трем российским видеосервисам. Об этом сообщает Samsung Newsroom.
Что нового
С 2021 года новые линейки телевизоров Samsung Electronics получат обновленные пульты дистанционного управления. Их снабдят брендированными кнопками быстрого запуска онлайн-кинотеатров – Okko, IVI и MEGOGO.
Известно, что такие пульты будут входить в комплект всех линеек телевизоров 2021 года, кроме проекторов и мониторов на территории России, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении и Грузии.
Что говорят в Samsung
Как сообщил вице-президент департамента потребительской электроники Samsung Electronics в России Дмитрий Карташев, такие обновления связаны с желанием компании поддержать интерес потребителей к контенту видеоплатформ.
«В этом году Samsung продолжает пересматривать роль телевизора в современном мире, учитывая предпочтения людей и новые способы потребления контента. Мы гордимся, что отвечаем запросам локальных пользователей и поддерживаем актуальные форматы. Совместно с нашими партнерами мы предоставляем быстрый доступ к высококачественному контенту. Благодаря такому подходу Samsung на протяжении 15 лет подряд занимает позицию глобального лидера по производству телевизоров», — говорит Карташев.
Что говорят видеосервисы
Для Okko, IVI и MEGOGO подобное обновление пультов Samsung означает, в первую очередь, приток новых пользователей за счет быстрого и удобного доступа к сервисам.
«Мы рады, что доступ к Okko для клиентов Samsung стал еще удобнее. Обладатели новых телевизоров находятся всего в одном нажатии кнопки от медиатеки из более чем 100 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и образовательных программ», – отмечает генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Максим Евдокимов.
«Мы крупнейший онлайн-кинотеатр в России, который уже не первый год предоставляет большой выбор самого разнообразного контента для широкой аудитории. Благодаря новому витку нашего сотрудничества с Samsung пользователи могут получить более быстрый и удобный доступ к любимым фильмам, сериалам и мультфильмам», — добавила заместитель генерального директора по развитию платной модели, директор департамента платных сервисов IVI Ирина Грандель.
«Кнопка MEGOGO на пультах телевизоров Samsung — это новый шаг навстречу нашему потребителю. Более 30% наших подписчиков смотрят наш контент на Smart TV. Из года в год эта цифра будет только увеличиваться. Компания Samsung, как один из лидеров рынка производства телевизоров, этим стратегическим сотрудничеством подчеркивает значимость локальных видеосервисов для потребителя, предлагая своим покупателям самые актуальные и востребованные сервисы в нашей стране на сегодняшний день», — сообщает генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов.