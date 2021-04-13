Сегодня быть студентом непросто из-за многих отвлекающих факторов. Молодые люди жалуются, что им сложно организовать свое время и сосредоточиться на учебе. Поэтому сегодня как никогда важно научиться тайм-менеджменту, а также сделать свою работу более эффективной.

К счастью, есть отличные приложения, которые улучшат вашу продуктивность, помогут выполнять многие задачи проще и быстрее, да ещё и дадут возможность, например, выучить новый язык. Мы составили список из 10 таких приложений. Кстати, они все бесплатные!

Удобные и практичные

1. Evernote

Во время учёбы или работы довольно часть нужно делать заметки. Evernote одно из лучших приложений для такой задачи. Заметки синхронизируются на разных устройствах. То есть вы можете создать запись на телефоне, а затем открыть заметку о лекции на своем ноутбуке. Также доступен поиск.

2. Office Lens

Часто преподаватели во время лекций показывают диаграммы. И их невозможно быстро срисовать. Благодаря Office Lens, все, что вам нужно сделать, это навести камеру на доску и сделать снимок. Приложение обрежет всё ненужное (включая затылки студентов перед вами).

3. SimpleMind

Если вам надо разложить свои мысли и идеи по полочках или создать простую схему, SimpleMind — один из лучших инструментов. Здесь всё для создания взаимосвязанных структур или схем, и бесплатной версии более чем достаточно. Можно добавлять несколько схем на одну страницу, использовать разные цвета и даже готовые стили и шаблоны.

4. Microsoft Office

Да, это не одно приложение. Но выбрать что-то одно из Microsoft Office — сложная задача. Поэтому мы решили указать в нашем списке весь пакет. Допустим, вы не успеваете, и заказали академический текст, перевод, исследование или презентацию на другом сервисе, например, Top Writers Review. Квалифицированный автор быстро выполнит задание. А сохранив свои файлы Word, Excel, PowerPoint в облаке, вы спокойно откроете их в любое время и в любом месте.

5. Google Drive

Кстати, о доступе к документам из любого места. Простой и популярный облачный сервис — Google Drive. Иметь под рукой такое виртуальное хранилище очень удобно, когда вы пишете курсовую работу на различных устройствах или работаете вместе с одногруппниками над совместным проектом. Google бесплатно выделяет вам 15 ГБ.

6. Mathway

Если вы работаете с математикой и числами, подумайте об установке Mathway. Этому приложению под силу всё, от простых сумм до самых устрашающих формул. А ещё Mathway может показать подробное пошаговое руководство по поиску решения.

7. Any.do

Список — отличный способ разбить большую работу на несколько задач. Для этого тяжело найти что-то лучшее, чем Any.do с его интуитивно понятным и простым дизайном. Представим, что вы обращаетесь за помощью в создании эссе или проекта к профессионалам, например, на известном сайте RatedbByStudents. У вас есть возможность делиться своими списками и назначать задачи разным пользователям. Такой подход идеален для группового проекта.

8. Google Calendar

От ежедневных дел к долгосрочным планам. Google Calendar — это классическое, простое и практичное приложение. Оно позволяет вам делать расписание занятий, внеклассных курсов или любых других мероприятий. Удобная синхронизация с вашим аккаунтом Google делает его одним из самых популярных.

9. Duolingo

Без иностранного языка сегодня невозможна успешная карьера. И Duolingo превратил изучение языка в легкую прогулку. Сначала всё выглядит как простые игры с картинками. Но по мере прохождения уровней, задания усложняются, вы увеличиваете словарный запас, усовершенствуете грамматические навыки. Вы можете заниматься всего 10-15 минут в день, но со временем гарантированно увидите большой эффект.

10. SoloLearn

Всё больше молодёжи выбирает своей карьерой сферу информационных технологий. SoloLearn — прекрасный способ начать свой путь в IT. Новичок или профессионал, на SoloLearn вы найдёте для себя полезный курс среди огромной коллекции бесплатных занятий по программированию на языках java, python, c ++, swift, PHP, JavaScript, HTML, CSS и т.д.

Сделайте свой смартфон полезным

Несмотря на случаи возникновения зависимости от гаджетов, смартфоны не так уж и плохи, если правильно ими пользоваться. Есть тысячи программ, которые действительно стоят вашего внимания. Вам точно понравится что-то из нашего списка. Таким образом вы сможете использовать свой телефон намного эффективнее, к тому же сами станете намного продуктивнее.