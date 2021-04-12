В конце 90-х годов финская компания Nokia входила в ТОП мировых инновационных технологических предприятий. Телефоны Nokia продаются более, чем в 130 странах мира. В начале 2000-х мобильные устройства бренда были на пике популярности, но после популяризации Apple и Samsung компания на долгое время была вытеснена с рынка.

Это не остановило финский бренд. Он продолжил расширять ассортимент, выпуская устройства для пользователей с разными предпочтениями. Сегодня в магазинах можно найти кнопочные телефоны Нокиа и продвинутые смартфоны – например, Nokia 1.4 или C1 Plus. Бренд снова забирается на гребень волны и мы решили рассказать, почему у него это получится.

Модели по вкусу и карману

Производитель выпускает устройства разных сегментов:

Бюджетные решения для покупателей с невысоким доходом.

Бизнес-гаджеты для деловых людей, у которых на счету каждая минута.

Имиджевые премиальные устройства для пользователей, которым важен стиль и комфорт.

Компания решила завоевывать рынки развивающихся стран, поставляя надежные, но бюджетные телефоны. Начиная с 2020 года, она стала делать упор на продвинутые решения – гаджеты с камерами, встроенными музыкальными проигрывателями и передовыми датчиками для защиты данных.

Каждый телефон Nokia тщательно тестируется перед выпуском. Для изготовления используются прочные, качественные материалы и комплектующие. Благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения и систем безопасности, устройства долго не теряют актуальность.

Покупая смартфон или кнопочный телефон бренда, пользователи делают долгосрочное вложение. При этом производитель старается отстроиться от топовых конкурентов и не выходить за рамки среднего ценового сегмента.

Продуманный дизайн

Компания всегда была и остается успешна в дизайне. Для большинства пользователей внешний вид – один из определяющих факторов при выборе телефона. Если рассматривать кнопочные модели, дизайнеры придерживаются эргономичной формы и узнаваемых, ярких цветов. У гаджетов обтекаемый корпус, крупные кнопки, по которым легко нажимать и цветной дисплей с диагональю больше средней.

Новые телефоны Нокиа создает Фредерик Добаль – французская художница и графический дизайнер. Например, популярная модель 7900 Crystal Prism получила корпус с задней панелью из алюминия, украшенный рисунками Добаль. Центральная клавиша устройства выполнена в виде кристалла, а на комфортном 2-дюймовом экране отображаются световые эффекты при включении и выключении телефона.

Внимательное отношение к ресурсам

Стратегия компании включает поддержку инициатив, которые затрагивают вопросы энергоэффективности и экологичности корпораций. Например, нашумевшая модель Nokia 3110 Evolve на 50% сделана из перерабатываемого материала. Телефон Nokia комплектуется фирменным зарядным устройством, которое потребляет на 94% меньше энергии, чем заявлено в требованиях международного стандарта энергоэффективности Energy Star. При этом аксессуар отлично справляется с зарядкой телефона и позволяет ему автономно работать гораздо дольше популярных смартфонов.

Именно финский производитель придумал опцию оповещения пользователей о необходимости отключить гаджет от зарядного устройства, когда нужный уровень заряда аккумулятора достигнут.

Бренд использует высокопрочные материалы, продлевающие срок службы гаджетов. Это помогает пользователям реже менять телефоны и сократить нерациональное потребление.

Постоянное совершенствование

Кнопочные телефоны Nokia задали стандарт в 2000-х годах, но компания не остановилась на достигнутом. Сейчас в ассортименте бренда появляются новинки, которые уверенно могут соревноваться со смартфонами Apple, Samsung, Xiaomi или Huawei. Среди топовых новинок торговой марки – Nokia 1.4, Nokia 3.4, Nokia 5.4 и Nokia 8.3 5G. Это Android-смартфоны с чистой, безопасной и постоянно обновляемой операционной системой.

У девайсов лаконичный дизайн и широкие возможности. Бренд даже выпускает модели с поддержкой 5G стандарта мобильного интернет-соединения. Гаджеты отлично работают прямо из коробки.