Исследование космоса – это не только одна из величайших научных амбиций человечества (к сожалению, на данном этапе реализованная на достаточно скромном уровне), но ещё и краеугольный камень научной фантастики: в основе сюжета большей части созданных в этом жанре художественных произведений и фильмов лежат истории, разворачивающиеся в межзвёздном пространстве. В честь Международного дня космонавтики Mediasat предлагает читателям подборку из 11 фильмов, посвящённых желанию человечества прорваться в глубины Вселенной, дабы познать тайны мироздания.

1 Марсианин (The Martian)

«Марсианин» является, пожалуй, самым лучшим фильмом на тему «космического одиночества». Герой, оставленный на Марсе своими коллегами, посчитавшими, что он умер, должен прожить 560 солов (марсианских дней) без помощи и возможности установить контакт с людьми. Это фильм о выживании в экстремальных условиях, при этом герою необходимо выжить на необитаемой планете, где ничего не растёт.

2 Интерстеллар (Interstellar)

Что может быть большим выражением одиночества, чем полёт через время и пространство лишь для того, чтобы понять, что вы пропустили десятилетия жизни своих детей? «Интерстеллар» – это не только фильм в жанре научной фантастики, но также эпическая драма, описывающая сложные человеческие эмоции и межличностные связи, которые, по мнению режиссёра Кристофера Нолана, выходят за рамки времени и пространства.

3 Гравитация (Gravity)

Есть просто одиночество, а есть одиночество в невесомости, дрейф в космосе без конца, без края, без надежды. Фильм «Гравитация» исследует на практике Закон Мерфи, бросая героям физический и психологический вызов и заставляя их преодолеть катастрофы, с которыми они столкнулись перед лицом изоляции.

4 К звёздам (Ad Astra)

В космической эпопее «К звёздам» с Бредом Питтом, на первый взгляд, достаточно много персонажей, однако это, похоже, не скрашивает одиночество героя, сыгранного Бредом Питтом, – эмоционально отрешённого и закрытого человека, у которого также очень сложные отношения с отцом. Это фильм о поиске целей в тишине открытого космоса.

5 Прибытие (Arrival)

В отличие от всех остальных фильмов из данного списка, действие фильма «Прибытие» происходит на Земле. Фильм рассказывает историю женщины-лингвиста, которую попросили помочь расшифровать странный язык внеземных существ, прибывших на Землю из космоса, – представителей инопланетной расы, образ жизни и мышление которых ломают наши устоявшиеся представления о времени.

6 Человек на Луне (First Man)

Говоря о важнейших вехах в развитии реальной науки невозможно не упомянуть высадку человека на Луну и первого человека, ступившего на лунную поверхность: Нила Армстронга. Его реальная жизнь была далека от тех смелых и бесстрашных картинок, которые рисует нам сегодня наше воображение. Незадолго до полёта на Луну Армстронгу пришлось пережить смерть своей малолетней дочери, умершей от рака, и горе от этой потери сильно контрастирует с бесконечной тишиной и одиночеством его космической миссии на Луне.

7 Луна 2112 (Moon)

Теме депрессии и своеобразной клаустрофобии посвящён фильм «Луна 2112», рассказывающий историю о человеке, работающем на Луне и в конечном итоге начинающем разговаривать с самим собой. «Луна 2112» – это фильм о психологических проблемах, изоляции, и, что наиболее интересно, – о неэтичных практиках, которые, по мнению его авторов, могут иметь место после начала освоения ресурсов Луны.

8 ИО (IO)

В постапокалиптическом мире, где большая часть человечества переселилась на другую планету, несколько человек всё же остались на Земле, сумев выжить благодаря находчивости и удаче. Фильм «ИО» рассказывает историю двух человек, один из которых желает покинуть планету, другая же хочет остаться на Земле, поскольку в её сердце всё ещё живёт надежда на то, что у родной планеты есть будущее. Надежда, которую никто не разделяет.

9 Полуночное небо (The Midnight Sky)

События в фильме «Полуночное небо» разворачиваются в мире, в котором Земля, по расчётам учёных, находится на грани катастрофы, способной полностью уничтожить всё живое. До неизбежного остаётся лишь несколько часов. Тем временем, на Землю возвращается экипаж астронавтов, которым во время своей космической миссии удалось найти пригодный для жизни спутник Юпитера. Раскрытие всех перипетий сюжета может испортить впечатление от просмотра фильма, поэтому ограничимся лишь упоминанием о том, что будущее человеческой расы в данной истории зависит от нескольких одиноких людей.

10 Пассажиры (Passengers)

Как далеко может завести вас ваше одиночество? Стоит ли втягивать окружающих в вашу историю страданий? Фильм «Пассажиры» исследует этот сложный вопрос на примере истории сомнительной любви, которая разворачивается на космическом корабле, пассажиры которого погружены в сон длительностью в 120 лет – ровно столько, сколько им предстоит находиться в путешествии к точке назначения. Сбой в системе приводит к досрочному пробуждению одного из пассажиров на 90 лет раньше, чем это было предусмотрено. Перспектива провести остаток своей жизни в полном одиночестве толкает героя фильма к тому, чтобы заставить ещё кого-то на корабле разделить его судьбу, скрасив тем самым его одиночество.

11 Гагарин. Первый в космосе



Биографический фильм о советском космонавте, вошедшем в историю, став первым человеком в космосе. Юрий Гагарин, выбранный из числа лучших пилотов Советского Союза, проходит изнурительные тренировки, чтобы подготовиться к беспрецедентной миссии – полёту в космос. В то же время учёные и инженеры космической программы стремятся преодолеть различные опасности, связанные с отправкой человека на орбиту. Разумеется, в центре внимания фильма Павла Пархоменко события 12 апреля 1961 года, но в нём есть и другие эпизоды из жизни Гагарина: детство Юрия во время нацистской оккупации, его отношения с женой Валентиной, обучение летному мастерству и многое другое.