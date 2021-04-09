К 2025 году количество домохозяйств, имеющих 8K-телевизоры, достигнет более 70 миллионов.

По данным аналитического агентства Strategy Analytics, процесс глобального распространения 8K-телевизоров в ближайшие несколько лет начнёт набирать обороты, и к 2025 году проникновение таких устройств достигнет отметки в 72 миллиона домохозяйств.

В Strategy Analytics указывают на то, что после менее успешного, чем ожидалось 2020 года, когда во всём мире было продано немногим менее 350 тысяч 8K-телевизоров, в 2021 году будет продано более 1 миллиона таких устройств, а в 2022 году объём их продаж достигнет отметки в 4 миллиона.

Где будет наибольший спрос

Ведущим регионом по проникновению 8K-телевизоров к 2025 году станет Северная Америка, где к тому времени в 25 миллионах домохозяйств будет как минимум один 8K-телевизор. Различия в предпочтениях касательно диагонали экрана станут ключевым определяющим фактором при распространении 8K-телевизоров в каждом регионе, причём на рынках, где предпочитают телевизоры с большим размером экранов – таких как США и Китай, проникновение таких моделей будет идти более быстрыми темпами.

Мнение экспертов

«Объёмы продаж 8K-телевизоров по итогам 2020 года не достигли того уровня, на который надеялись производители, после весьма непростого года для мирового рынка телевизионных дисплеев, – говорит старший аналитик исследовательской службы Connected Home Devices Эдуард Буффени. – Наиболее важные мероприятия, в рамках которых планировались трансляции 8K-контента – такие, как Олимпийские игры, были отложены из-за охватившей мир пандемии коронавируса, что лишило производителей телевизоров возможности увеличить продажи 8K-моделей путём мощных маркетинговых месседжей. В то же время, цены на 8K-телевизоры по-прежнему достаточно высоки, что заставляет покупателей дважды подумать о том, стоит ли торопиться с покупкой нового телевизора, или же подождать несколько лет, пока цены немного снизятся».

«В долгосрочной перспективе внедрение 8K-телевизоров будет в конечном итоге стимулироваться поставками панелей и продолжающимся переходом к экранам большего размера, – добавляет директор Connected Home Devices Дэвид Уоткинс. – Исходя из того, что происходило при внедрении 4K-телевизоров, мы прогнозируем, что производители телевизионных панелей по всей видимости будут переводить целые производственные линии под выпуск панелей 8K по мере того, как это начнёт иметь для них финансовый смысл. Этот переход начнётся с очень больших экранов с размером диагонали более 70 дюймов, а затем очередь дойдёт до экранов с диагональю от 60 до 69 дюймов и даже в определённой степени до некоторых экранов с диагональю менее 60 дюймов. К концу прогнозного периода любому, кто хочет купить телевизор со сверхбольшим экраном, будет всё труднее найти телевизор, не поддерживающий разрешение 8K».