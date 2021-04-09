Netflix получил права на показ фильмов Sony Pictures на территории США. Компании заключили многолетнее соглашение, сообщает The Wall Street Journal.

Соглашение

Netflix и Sony Pictures заключили соглашение, в рамках которого стриминговый сервис получил право на показ фильмов киностудии в течение пяти лет. В первую очередь потоковый гигант сможет выбирать картины, которые Sony создает или лицензирует специально для стриминговых платформ.

Сумму сделки и количество фильмов Netflix обязался не разглашать. Однако, как прогнозирует WSJ, соглашение будет обходиться стриминговому сервису в сотни миллионов долларов ежегодно.

Что известно

Известно, что Netflix покажет новые фильмы о Человеке-пауке и других персонажах киновселенной Marvel, на которые у Sony есть права (например, Веном или Мобиус). Также Netflix сможет показывать старые фильмы Sony Pictures Entertainment.

По данным WSJ, сейчас доступ к фильмам Marvel для Netflix очень важен. Сервис потерял права на картины по киновселенной, поскольку они перешли к конкуренту Netflix — Disney+.

Как дела у Netflix

В январе Netflix поделился планами по созданию контента на текущий год. Так, в 2021 году на производство оригинального контента сервис планирует потратить 19,3 млрд долларов. Это на 10% больше, нежели в 2020 году. Еще в 2013 году бюджет на создание новых проектов видеосервиса составлял 2,4 млрд долларов, а уже к 2018 году эта сумма выросла до 12 млрд долларов.

Начиная с 2013 года, количество платных подписчиков Netflix в мире увеличилось на 807,67% с 21,5 миллиона до 195,15 миллионов. За прошлый год на Netflix подписалось около 37 млн человек, а в феврале текущего количество абонентов стриминга достигло уже 200 млн.