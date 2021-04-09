Антипиратская инициатива «Чистое небо» объявила всеукраинский конкурс для молодежи «Смотри легально». Его цель — актуализировать важность выбора легального контента молодым поколением и тем самым способствовать развитию креативной индустрии.

Конкурс

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся высших учебных заведений в возрасте от 17 до 22 лет, имеющие убеждение, что авторы контента должны получать честное вознаграждение за свою работу и хотят, чтобы в Украине развивался качественный и легальный контент.

Конкурс стартовал 7 апреля и продлится до 14 мая. Победитель каждой номинации получит возможность пройти 3-месячный курс в 1+1 media school группы 1+1 media, увидеть как работает телевидение воочию, а также попрактиковаться и создать собственное портфолио работ.

Номинации

Конкурс «Смотри легально» имеет две номинации. Первая, «Послание сверстникам», предусматривает обращение участников в формате видео или текста с убеждениями, почему не нужно смотреть ворованные фильмы и сериалы. Вторая, «Миссия выполнима», ставит задачу предложить решения, которые помогут убедить молодежь не смотреть пиратский контент, в формате акции, кампании или действенных правил.

В состав жюри в первой номинации вошли руководитель и заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко и Николай Фаенгольд и участники Инициативы Ольга Носик, руководитель отдела корпоративных коммуникаций «Медиа Группы Украина», Виктория Ярмощук, СЕО FILM.UA Group, Кирилл Матвиенко, директор по продажам Getty Images Ukraine.

Участниками жюри по второй номинации стали организаторы и спикеры форума по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений SHKALA 2021: Ирина Титаренко, эксперт по коммуникациям Проекта ЕС «Поддержка взаимодействия ЕС с организациями гражданского общества Украины», Валерия Овчарова, региональный представитель Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!» (USAID/ ENGAGE) в Запорожье, эксперт по молодежной политике, Ольга Гарбовская, менеджер стратегических коммуникаций Программы «Мечтаем и действуем‎» / IREX, Ирина Метнева, основатель и креативный директор Vandog Agency, Яна Панфилова, основатель БФ Teenergizer, Александр Смирнов, партнер Tabasco.

Цель конкурса

По словам руководителя Инициативы «Чистое небо» Вячеслава Миенко, формировать уважение молодого поколения к авторскому праву запретами и предупреждениями нельзя. Конкурс «Смотри легально» призван в развлекательной форме научить молодежь потреблять легальный контент.

«Мы стремимся изменить отношение к незаконному использованию контента, и важно его менять именно среди молодежи, которая сейчас формирует будущее украинской культуры. Мы хотим показать, что потреблять легальный контент — это модно, актуально и доступно, но понимаем, что поучительный, предупреждающий тон здесь плохой помощник. Именно поэтому мы запустили конкурс, который позволит интересным мотивирующим способом поощрить молодежь к активному формированию здоровой привычки пользоваться легальными аудиовизуальными продуктами, для этого есть множество возможностей, даже бесплатных», — говорит Вячеслав Миенко.

Заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо» Николай Фаенгольд добавил, негативное отношение к пиратству является основой креативных экономик большинства стран, а привлечение молодого поколения к этому вопросу — вклад в успешное будущее.