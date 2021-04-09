MEGOGO предлагает зрителям больше контента в ультравысоком качестве. 4K-библиотеку медиасервиса попол ряд фильмов от Universal, сообщает пресс-служба.
Больше 4K-контента
Медиасервис MEGOGO расширил библиотеку 4К-контента. Теперь пользователям доступны культовые фильмы студии Universal в ультравысоком качестве. Все ленты будут иметь украинскую звуковую дорожку.
Фильмы от Universal в 4К-качестве можно смотреть в разделе «Премьеры» по поштучной продаже. Просмотр фильмов в ультравысоком качестве возможен на устройствах с поддержкой 4К.
Что посмотреть в 4К
Так, в 4К теперь доступны: «Сплит», «Люси», «Форсаж 7», «Форсаж 8», «Джейсон Борн», «Мумия», «Варкрафт», «Мир Юрского периода 2», мультфильм «Миньоны» и т.д. Ранее эти фильмы были доступны на MEGOGO в HD-качестве.
На сегодня у медиасервиса крупнейшая библиотека 4К-контента среди украинских сервисов, общее количество 4К-лент уже превышает 850 единиц и продолжает расти.
Для расширения 4К-библиотеки MEGOGO интегрировал дополнительную технологию защиты контента — цифровые водяные знаки, невидимые для глаза зрителя. Методика разработана компанией СontentArmor и имеет одобрение голливудских студий.
О MEGOGO
MEGOGO — международный медиасервис в Восточной Европе для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Библиотека сервиса насчитывает более 90 тыс. часов контента. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.
Контент доступен на многих языках, в том числе на русском, украинском, английском, немецком, французском, латышском, литовском, эстонском, грузинском, турецком, казахском, польском и др. Как утверждают в компании, осенью 2017 ежемесячная аудитория сервиса составила более 55 млн пользователей.
MEGOGO предлагает художественные и документальные фильмы, мультфильмы, сериалы, ТВ-программы и шоу, прямые трансляции спортивных и культурных событий, влоги, трэвел-шоу и многое другое. Сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими.