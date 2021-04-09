MEGOGO предлагает зрителям больше контента в ультравысоком качестве. 4K-библиотеку медиасервиса попол ряд фильмов от Universal, сообщает пресс-служба.

Больше 4K-контента

Медиасервис MEGOGO расширил библиотеку 4К-контента. Теперь пользователям доступны культовые фильмы студии Universal в ультравысоком качестве. Все ленты будут иметь украинскую звуковую дорожку.

Фильмы от Universal в 4К-качестве можно смотреть в разделе «Премьеры» по поштучной продаже. Просмотр фильмов в ультравысоком качестве возможен на устройствах с поддержкой 4К.

Что посмотреть в 4К

Так, в 4К теперь доступны: «Сплит», «Люси», «Форсаж 7», «Форсаж 8», «Джейсон Борн», «Мумия», «Варкрафт», «Мир Юрского периода 2», мультфильм «Миньоны» и т.д. Ранее эти фильмы были доступны на MEGOGO в HD-качестве.

На сегодня у медиасервиса крупнейшая библиотека 4К-контента среди украинских сервисов, общее количество 4К-лент уже превышает 850 единиц и продолжает расти.

Для расширения 4К-библиотеки MEGOGO интегрировал дополнительную технологию защиты контента — цифровые водяные знаки, невидимые для глаза зрителя. Методика разработана компанией СontentArmor и имеет одобрение голливудских студий.

О MEGOGO

MEGOGO — международный медиасервис в Восточной Европе для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Библиотека сервиса насчитывает более 90 тыс. часов контента. Всего на MEGOGO больше 10 000 единиц бесплатного контента, из них более 4500 фильмов и 1500 мультфильмов.

Контент доступен на многих языках, в том числе на русском, украинском, английском, немецком, французском, латышском, литовском, эстонском, грузинском, турецком, казахском, польском и др. Как утверждают в компании, осенью 2017 ежемесячная аудитория сервиса составила более 55 млн пользователей.

MEGOGO предлагает ​художественные​ ​и​ ​документальные фильмы,​ ​мультфильмы, сериалы,​ ТВ-программы​ ​и​ ​шоу,​ ​прямые трансляции спортивных​ ​и​ ​культурных​ ​событий, влоги,​ ​трэвел-шоу​ ​и​ многое другое.​ Сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими.