Украинский стартап работает над созданием аппарата для обслуживания спутников на орбите, используя технологию космической стыковки, разработанную несколько десятилетий назад в Советском Союзе. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

Что произошло

Аэрокосмический стартап Kurs Orbital, одним из основателей которого является экс-глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, использует технологии, применявшиеся во времена Советского Союза, для разработки космического аппарата для обслуживания спутников на орбите. Согласно сообщениям в СМИ, украинское предприятие запустит демонстрационную модель аппарата в 2023 году.

«Производство ракет-носителей, а также спутников, привлекает немалые инвестиции, и их обслуживание может стать следующим крупным этапом в развитии данного сектора», – сказал Усов.

Что за технология

Много лет назад технология, разработанная учёными из Советского Союза, позволяла спутникам стыковаться с космической станцией «Мир», а затем была модернизирована для дальнейшей эксплуатации космического корабля «Союз», который стыковался с Международной космической станцией (МКС).

Усов покинул Украинское космическое агентство из-за возникших в нём разногласий и при поддержке нескольких предпринимателей основал компанию Kurs Orbital. Группа получила права на использование и совершенствование системы обслуживания спутников «Курс». Стыковочная навигационная система «Курс» использовалась Советским Союзом для организации космических полётов. Система была разработана Российским научно-исследовательским институтом прецизионных приборов совместно с украинским предприятием Киевский радиозавод.

«Компания Kurs Orbital обладает правами на оригинальную систему стыковок «Курс», однако разрабатывает новый стыковочный модуль, который будет использовать машинное зрение, радар и робототехнику», – заявил Усов. Он добавил, что этот новый модуль обеспечивает полностью автоматическую стыковку даже с несовместимыми объектами.

«Отсутствие необходимости тратить годы и миллиарды долларов на изобретение стыковочной системы – это огромное преимущество, – добавил Усов.

О конкурентах

Компания нацелена на обслуживание спутников на орбите – сектор, в котором уже работают крупные игроки, такие как компания Northrop Grumman, которая выполняла работы по обслуживанию одного спутника связи, принадлежащего Intelsat. Ожидается, что Northrop Grumman будет заниматься также обслуживанием второго спутника Intelsat-10-02.

Ещё одним потенциальным конкурентом компании Kurs Orbital является японская аэрокосмическая компания Astroscale Holdings, специализирующаяся на уборке мусора, скопившегося на орбите. В 2020 году компания Astroscale объявила о покупке израильской компании Effective Space Solutions, занимающейся обслуживанием спутников. Данная сделка должна расширить возможности компании Astroscale как нового игрока на рынке услуг по обслуживанию GEO-спутников.

О планах на будущее

По информации издания Forbes Украина, Kurs Orbital планирует в рамках первого раунда финансирования собрать 6.5 миллиона долларов, которые дадут стартапу возможность начать разработку демонстрационного аппарата, запуск которого запланирован на 2023 год. «Я думаю, что к 2023 году мы будем в состоянии осуществить эту демонстрационную миссию», – отметил Усов.

К 2025 году стартап планирует собрать достаточное количество средств для того, чтобы построить четыре космических аппарата и начать предлагать услуги по ремонту и перемещению геостационарных спутников. Удаление спутника с орбиты (снятие с орбиты) имеет решающее значение, поскольку обеспечивает непосредственный источник денег для операторов спутников, – сообщил Усов.

«Услуги по снятию спутников с орбиты позволят операторам продлевать эксплуатацию спутников на несколько дополнительных месяцев и продолжать получать доход. Чёткое соблюдение технических стандартов и стандартов безопасной эксплуатации жизненно важны для успеха обслуживания спутников на орбите. Экосистема обслуживания на орбите будет невозможна без чётких стандартов в сфере технологий и безопасности», – резюмировал господин Усов.