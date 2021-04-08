Доступ к платформе Sony Bravia Core получат исключительно владельцы телевизоров Bravia XR TV, которые смогут смотреть фильмы в разрешении 4K/UHD/HDR.

Что произошло

Компания Sony представила платформу Bravia Core – новую стриминговую службу, предлагающую возможность просмотра более 300 фильмов в качестве 4K/UHD/HDR и доступную владельцам телевизоров Bravia XR.

Подробности об услуге

Услуга, поддержка которой включена в каждую модель Bravia XR, обеспечивает «качество просмотра UHD без потерь» благодаря технологии Pure Stream, разработанной компанией Sony и поддерживающей потоки на скорости до 80 Мбит/сек, – сказал президент подразделения Worldwide Distribution & Networks в компании Sony Pictures Television Кит Ле Гой.

«Pure Stream – это наивысшее качество потокового видео, доступное при использовании телевизора Bravia XR», – сказал исполнительный вице-президент и технический директор по развитию технологий Sony Pictures Entertainment Билл Баггелаар, добавив, что скорость 80 Мбит/сек обеспечит качество картинки, аналогичное качеству записи на дисках 4K UHD Blu-ray.

Используя платформу Bravia Core, зрители могут получить на своих телевизорах Bravia XR доступ к более чем 100 прошедшим ремастеринг фильмов IMAX Enhanced с иммерсивным звуком DTS, а также к сотням более свежих релизов и классических фильмов из обширной библиотеки фильмов Sony, – заявили в компании.

Согласно заявлению Sony, в телевизорах Bravia XR используется «технология когнитивного процессора», сочетающая в себе искусственный интеллект и когнитивный интеллект, которые обеспечивают отображение картинки. В компании также предусмотрели в Bravia Core категорию Studio Access, в которой зрителям будут предложены закулисные съёмки и интервью.

Доступ к фильмам осуществляется на основе покупки прав на просмотр. Покупатель получает возможность просмотра 10 фильмов при покупке любой модели телевизора Bravia XR, включая Z9J, A90J, A80CJ и X90CJ. Право на просмотр пяти фильмов продаётся вместе с другими совместимыми телевизорами Bravia.