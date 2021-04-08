«Датагруп» совместно с Cisco работает над модернизацией всеукраинской магистральной сети. Итогом работы станет предоставление украинцам новых качественных телеком-услуг, сообщает пресс-служба компании.

Проект

«Датагруп» запустила масштабный проект по модернизации всеукраинской магистральной сети. По словам СЕО компании Михаила Шелембы, модернизации позволит расширить возможности «Датагруп» в области инновационных услуг.

«Мы приняли решение о масштабной модернизации сети, которая позволит реализовать нашу бизнес-стратегию. Также она заложит основу для роста бизнеса на 10 лет: позволит внедрять различные инновационные услуги и привлекать новых клиентов в корпоративном, государственном и частном секторах», – сообщил Шелемба.

Вендором проекта была выбрана американская компания Cisco. Предварительно «Датагруп» провела тендер, отобрав для участия в нем лучших мировых производителей оборудования. В Cisco уверены, что проект принесет украинцам новые качественные телеком-услуги.

«Мы гордимся тем, что являемся ключевым партнером «Датагруп» в реализации такого значимого и масштабного проекта. Сетевые архитектуры Cisco являются фундаментом процессов цифровой трансформации государств во всем мире. Эти уникальные компетенции позволяют нам быть уверенными в том, что данный проект вносит существенный вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры всей Украины и позволит ее жителям пользоваться телеком- и IT-услугами еще более высокого качества», – комментирует Глава Представительства Cisco в Украине Сергей Мартынчук.

Инвестиции

Как сообщают в «Датагруп», компания инвестирует в проект 20 млн долларов. Благодаря этим инвестициям значительно возрастет надежность и доступность услуг и существенно поднимется уровень клиентского обслуживания.

«После завершения проекта наша сеть станет одной из самых гибких на телеком-рынке Украины. Мы станем еще более быстрыми во взаимодействии с нашими корпоративными и оптовыми клиентами и партнерами. Для домашних абонентов увеличится скорость доступа к сети Интернет с минимальной задержкой в часы пиковой загрузки на сеть. До конца апреля мы ожидаем поставку оборудования в рамках первого этапа модернизации», – подчеркнул технический директор «Датагруп» Владимир Лутченко.

О «Датагруп»

«Датагруп» – всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. «Датагруп» предлагает операторам и провайдерам высокоскоростной доступ к глобальной сети Интернет, выделенную оптоволоконную сеть в Украине, Европе, странах СНГ и Азии.

Компания предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, включая построение корпоративных сетей, интернет-услуги и телевидение, доступ к банковским услугам, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, услуги телефонии и аутсорсинг контакт-центров, облачные сервисы и услуги дата-центра. Для частных пользователей «Датагруп» предоставляет услуги доступа в интернет, телевидения и телефонии.

О Cisco

Cisco Systems, Inc. — американская корпорация, основанная в 1984 году. Является крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования для обслуживания сетей отдаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также для потребностей коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.

Сотрудники компании, ее партнеры и разрабатываемые решения обеспечивают безопасные подключения, помогая воспользоваться преимуществами цифровых технологий будущего уже сегодня.