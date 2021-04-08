Все телеканалы Inter Media Group начали тестовое вещание в высоком разрешении. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе медиагруппы.

HD-сигнал доступен для спутниковых платформ, транспортных операторов, операторов кабельных цифровых сетей и IPTV/OTT платформ. Часть операторов провели работы по включению HD-версий телеканалов Inter Media Group в пакеты.

«Сейчас идёт процесс заключения договоров с кабельными, IPTV/OTT провайдерами. Мы уже договорились с Volia, Triolan, MEGOGO, Viasat, XtraTV и другими операторами. Восемь телеканалов в HD на всех платформах будут доступны зрителям с 12 апреля», – сказал Денис Васянович, руководитель компании «Торсат».

Вещание в формате высокой чёткости начнут сразу восемь телеканалов: «Интер», «К1», «К2», «НТН», «Мега», «Энтер-Фильм», «Zoom» и «Пиксель». При этом все каналы продолжат вещание SD-формате и будут по-прежнему доступны в стандартном качестве со спутника. Вместе с тем сигнал HD-каналов в первое время будет раздаваться операторам платного телевидения со спутника и по средствам наземных каналов связи.

Телеканал «Интер+», осуществляющий международное вещание, также получит отдельную версию в формате высокой чёткости.