Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания расширил Перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины. Регулятор внес в список еще три зарубежных телеканала.

Кто пополнил список

«Медиа Группа Украина» обратилась в Нацсовет с просьбой пополнить список разрешенных в Украине иностранных программ тремя телеканалами. Речь идет о каналах A Classic, A First International и A Premier.

Регулятор проанализировал документы и программное наполнение телеканалов на соответствие требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и ЗУ «О телевидении и радиовещании» и включил программы в перечень разрешенных в Украине. На сегодня в этом списке числится 185 телеканалов.

О каналах

A Classic, A First International и A Premier имеют лицензии Национального совета по электронным сми (НСЭСМИ) Латвии. Вещают круглосуточно на русском и английском языках. В лицензии предусмотрена также украинская звуковая дорожка в программах каналов, однако украинский регулятор при мониторинге таковой не обнаружил.

Все три телеканала транслируют фильмы, сериалы и развлекательные передачи. Все фильмы в сетке каналов показываются с обозначениями классификации в зависимости от аудитории, на которую рассчитаны.