«Укртелеком» будет предлагать бизнес-клиентам услуги энергопоставщика YASNO. За это абоненты получат преимущества в пользовании оптическим интернетом оператора, сообщает пресс-служба.

Сотрудничество с YASNO

«Укртелеком» объявил о сотрудничестве с поставщиком электроэнергии YASNO. Теперь бизнес-клиенты оператора из Харьковской, Запорожской и Черкасской областей смогут получить от менеджеров компании консультации по приобретению электричества у поставщика.

«Укртелеком» и YASNO сотрудничают в рамках партнерской программы энергопоставщика, к которой предприниматели могут присоединиться для развития бизнеса и расширения дохода. Как говорят в «Укртелекоме», от такого сотрудничества преимущества получают не только обе компании, но и потребители.

«Используя новые возможности рынка электроэнергии, «Укртелеком» присоединяется к европейской практике — предлагать услуги надежного электропоставщика своим потребителям телекоммуникационных услуг. Особенность именно этой инициативы — работа с сегментом юридических лиц, в чем мы имеем большую экспертизу. Это прозрачное и выгодное сотрудничество двух компаний, которое дает потребителям дополнительные преимущества», — сообщил директор «Укртелекома» по развитию корпоративного сегмента Николай Давиденко.

Условия для потребителей

На сегодня более 80 тысяч компаний и предпринимателей выбрали YASNO в качестве поставщика электроэнергии. Своим корпоративным клиентам компания обещает прозрачные цены, понятные условия и качественное обслуживание.

«Для бизнес-клиентов мы создали удобные дистанционные сервисы, включающие Личный кабинет, отдельную линию контакт-центра, электронный документооборот с применением ЭЦП, поддержку персональных менеджеров. Получить консультацию и заключить договор можно в одном из 67 энергоофисов YASNO, которые в том числе открыты в Харькове, Черкассах и Запорожье. В прошлом году снабжающие компании, предоставляющие услуги под брендом YASNO, возглавили рейтинг электропоставщиков Украины. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся быть еще ближе и доступнее для наших потребителей», — отметил директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Бизнес-клиенты «Укртелекома», перешедшие на электроэнергию YASNO, получают специальные предложения от обеих сторон. В частности, им будет предложена 15-процентная скидка на три месяца пользования услугой «Оптический интернет» от «Укртелеком» и возможность три месяца оплачивать электроєнергию без счетов за услуги поставщика.