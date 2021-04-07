По оценкам Gartner, до конца 2021 года в IoT-проекты вложат $1,4 трлн.

Спрос на IoT растет в геометрической прогрессии, несмотря на то, что пандемия тормозит процессы развития рынка. В 2019 эксперты IDC прогнозировали 14,9% роста глобальных расходов к 2021 году. Однако в 2020 аналитики изменили решение – цифра роста упала до 8,2% (742 млрд долларов). Как и всегда, во всем виноваты экономические последствия COVID-19. Впрочем, многим мировым отраслям не снился даже такой «сниженный» рост – большинство пыталось выйти в ноль. Спрос на IoT по-прежнему стабилен для таких сфер, как промышленность, транспорт, энергетика, розничная торговля, здравоохранение и т. д.

В более знакомом украинцам сегменте отличились ЖКХ и недвижимость. Психологически комфортнее, когда безопасность дома продумана до мелочей, а владельца жилья уведомляют о любых изменениях. Как насчет управления отоплением и освещением целого микрорайона с одного гаджета? Похоже на сюжет романов Айзека Азимова, но это реально – причем не за все деньги мира. IoT позволит сэкономить благодаря автоматизации процессов и оптимизации расходов. Далее – о топ-трендах 2021: от управления многоквартирным домом на одном смартфоне до выбора жилья с помощью VR-тура.

Тренд №1 – «умные» ОСМД

Раньше вопрос безопасности беспокоил конкретного владельца дома или квартиры. Сейчас, с развитием технологий, люди стали больше задумываться о безопасности своего имущества. Это касается не только злоумышленников, но и бытовых ситуаций – например, потопов.

ОСМД постепенно улучшают свои ЖК при помощи инновационных технологий, поэтому в мире растет спрос на камеры в подъездах и комплексы по управлению безопасностью территории. Например, стандартная система безопасности многих домов в США состоит из IP-систем видеонаблюдения, систем контроля доступом, систем контроля протечек, систем охранной и пожарной безопасности, интеграции с лифтовым оборудованием и пр.

Тренд №2 – proptech: виртуальные туры и цифровые двойники

По данным исследования, 17% опрошенных предпочли бы выбирать жилье без агента по аренде. С помощью VR-тура клиент может самостоятельно осмотреть квартиру или дом на 360 градусов. Благодаря этому не нужно срываться с работы, отдыха, командировки или зоны комфорта домоседа. Некоторые прогрессивные владельцы бизнеса в сфере недвижимости используют возможности виртуальной реальности, чтобы предоставить своим клиентам 360-градусный home tour в реальном времени. Приложения для недвижимости не только помогают владельцам бизнеса облегчить проблемы с клиентами, но и повысить качество обслуживания. Благодаря proptech-инновациям в руках жильца – многофункциональный сервис, который может искать жилье, покупать его, оплачивать аренду и создавать жилищные удобства онлайн.

Помимо VR-туров, трендом станет еще одна proptech-разработка – цифровой двойник (ЦД). Это виртуальная копия объекта или процесса, собранная на основе данных «умных» датчиков. С помощью ЦД можно проверить производительность и эффективность элемента или системы. Есть несколько моделей ЦД. Одна из них, эксплуатационная, решает проблему внезапных поломок как в отдельной квартире, так и в целом ЖК. Таким образом, проблему не нужно устранять – ее можно предупредить. Предиктивное обслуживание позволяет определить оптимальные сроки проведения ремонтных работ – поломка не станет неприятной неожиданностью. Благодаря ЦД на локацию приедет заранее подготовленная ремонтная бригада. Мастера возьмут только те инструменты и запасные детали, которые необходимы для конкретного случая.

Тренд №3 – smart buildings

В основе технологии – автоматизированное управление инженерными системами всего ЖК или микрорайона.

Умный почтомат. Позволяет удаленно дать курьеру доступ к почтомату, который находится в жилом здании. Это удобно и безопасно – после того, как курьер оставит посылку в ячейке, жильцу придет уведомление на смартфон, а ключ деактивируется. Умный лифт. Система дает возможность контролировать доступ в лифт. Например, гость или курьер не сможет попасть ни на один другой этаж, помимо того, к которому ему дали доступ. Также это дополнительный рычаг влияния для компаний, предоставляющих коммунальные услуги – за неуплату должнику можно отключить доступ к лифту. Датчики утечки воды. Позволяют избежать серьезных повреждений или оперативно отреагировать в случае аварии. Датчики влажности и температуры устанавливаются в местах с высоким риском протечки воды – например, на чердаках и подвалах зданий. Датчики работают 24/7 и в случае завышенных значений уведомляют ответственного – главу ОСМД или ЖЭК. СКУД технических этажей и помещений в здании. Система контроля и управления доступом позволит жильцам и управляющим забыть об использовании обычных ключей, чтобы открыть техэтаж. Например, в США домовладелец удаленно передает ключ ремонтной бригаде для доступа в подвал. Ключ действует в течение 3 часов (срок действия можно установить самостоятельно). При попытке попасть в помещение ответственному приходит уведомление, кто, когда и куда заходил.

Тренд №4 – smart home

Перекликается с предыдущим трендом, но касается непосредственно квартир и их жильцов.

Уникальные коды для входа посетителей в дом. В жилых зданиях система может быть интегрирована с домофоном и по запросу выдавать временный код, чтобы гость или курьер мог войти. Код можно использовать только раз. Функция вызова лифта из квартиры. Если житель еще находится в квартире, но спешит и боится пропустить лифт, можно запланировать время его прибытия. Удаленная установка температуры воздуха. Житель может дистанционно включить и отрегулировать кондиционер в несколько касаний смартфона. К приходу домой в квартире будет комфортная температура воздуха. Настройка интенсивности солнечного света. Пользователь может затенить окна благодаря умным оконным системам. Они управляют количеством солнечного тепла и дневного света, которые попадают в здание.

Мир активно уходит в диджитал, и в 2020 наиболее этому поспособствовала пандемия. Тенденция будет расти, так как немало людей перешли на удаленный режим и работают из дома. Раньше коммунальные счета были значительно ниже из-за 9-часового присутствия в офисе. Сейчас многие работают дистанционно, и расходы на электричество, водоснабжение и газ заметно выросли. В Калифорнии потребление энергии в жилищном секторе во время пандемии выросло на 15-20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает государственная комиссия по коммунальным услугам. По данным исследователей Колумбийского университета, в Нью-Йорке потребление электроэнергии в жилых домах выросло на 4–7%.

Чтобы снизить траты и грамотно выстроить процессы потребления, стоит рассмотреть вариант установки IoT-датчиков. Они позволят устройствам эффективно взаимодействовать друг с другом. Это даст возможность сэкономить на ресурсах и сократить расходы. Одни из наиболее популярных систем – автоматизация освещения и система доступа в дом по мобильным ключам (карты, брелки или приложение в смартфоне). Мировые тренды не обошли стороной и нашу страну – в Украине цифровым ключом можно открыть двери подъезда, лифт, гараж и другие места общего пользования.

Следующий этап развития технологий – Internet of Behaviors. Разработчики будут изучать поведение жильцов на основе данных «умных» датчиков и улучшать существующие девайсы и сервисы. IoB позволит получить ценную информацию об интересах и предпочтениях пользователей за счет поведенческой психологии. «Интернет поведений» откроет перспективные возможности для бизнеса и личных финансов.