lifecell продолжает расширять покрытие 4G: в марте доступ к сети четвертого поколения получили свыше 600 городов. В связи с этим вырос и трафик в сети оператора, значительно превысив прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба.

Насколько вырос трафик

lifecell проанализировал потребление дата-трафика в марте. За первый месяц весны 4G-абоненты оператора потребили на 82% больше мобильного интернет-трафика, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время общий объем использованного дата-трафика в марте вырос на 49% на годовой основе.

Лидеры среди населенных пунктов по потреблению мобильного интернет-трафика в марте:

Категории по количеству населения, человек Населенный пункт до 5 тыс. г. Бобрка, Перемышлянский район, Львовская обл. до 25 тыс. г. Казатин, Хмельницкий район, Винницкая обл. до 50 тыс. г. Вишневое, Киево-Святошинский район, Киевская обл. до 100 тыс. г. Борисполь, Киевская обл. до 500 тыс. г. Черкассы, Черкасская обл. до 1 млн г. Львов, Львовская обл.

В категории городов с населением более 1 млн человек первое место традиционно занимает столица, далее следуют Одесса, Харьков и Днепр.

Что касается голосовых звонков, в первый месяц весны украинцы звонили не больше, чем в марте 2020 года.

Как удалось этого достичь

Одной из основных причин роста трафика является расширение покрытия в диапазоне 900 МГц, которое стало возможным после проведения операторами рефарминга радиочастотного спектра в этом диапазоне. Это дало возможность жителям сельской местности и небольших городов пользоваться скоростным мобильным интернетом.

lifecell постоянно работает над расширением покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами. В частности, в марте сеть lifecell была расширена в 655 городах с населением до 5 тыс. человек и в 6 городах с населением до 25 тыс. человек в разных областях Украины.

О lifecell

lifecell — украинский диджитал-оператор, принадлежит Turkcell — турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг. По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 8,1 млн пользователей.

Диджитал-оператор lifecell предлагает тарифы и услуги для пользователей умных устройств. В цифровое портфолио сервисов и продуктов компании также входят: многофункциональный мессенджер BiP, защищенное облачное хранилище lifebox, мобильный платежный сервис и др. Диджитал-оператор реализовывает ряд проектов, направленных на развитие «умного города», улучшение безопасности граждан и запуск сети IoT (интернета вещей).