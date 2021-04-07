Big Data представила свежие данные по телесмотрению в Украине за март 2021 года. С началом весны часть телеканалов столкнулась с потерей зрителя, а часть, наоборот, привлекла больше украинцев.

Общая статистика

Весенний телесезон ознаменовался сокращением общего телепросмотра. В сравнении с февралем, мартовские показатели снизились на 15% или 1,16 п.п. до 6,54%. При том, что среднее время просмотра сократилось всего на 7 минут, средний охват по дню упал на целых 12% до 32,5%.

К слову, еще в прошлом месяце был зафиксирован абсолютный рекорд по телесмотрению за год. Конец зимы отличился показателями общего просмотра ТВ в 7,70%.

Каналы общего просмотра

В марте каналы общего просмотра показали наибольший рост среди всех групп. Общая доля просмотра увеличилась на 1,42 п.п. до 51,41%.

В частности, 1+1 остается неизменным лидером с долей 11,54% (рост на 0,07 п.п.), второе место у СТБ с 10,19% (рост на 1,64 п.п.). Помимо них, увеличение просмотра показал также ICTV, поднявшись на 0,22 п.п. до 8,39%.

Телеканал «Украина» потерял свое второе место, просев на 0,39 п.п. до 10,04%. «Новый» потерял 0,22 п.п. и остался с долей 6,97%, а показатели «Интера» снизились на 0,07 п.п. до 4,96%.

Каналы кинопоказа

На втором месте остались каналы кинопоказа. За март доля просмотра вещателей снизилась незначительно — на 0,44 п.п. до 9,38%.

Несмотря на февральские успехи, TV 1000 East и TV 1000 Action East немного просели, получив 1,92% (снижение на 0,32 п.п.) и 1,57% (меньше на 0,09 п.п.) соответственно. Упали показатели и у ViP Comedy, канал потерял 0,01 п.п. до 1,05%

Продемонстрировать рост удалось только VIP Megahit HD и «Энтер-фильму». Они поднялись на 0,05 п.п. (до 0,65%) и 0,01 п.п. (до 0,50%) соответственно.

Развлекательные каналы

Ухудшились показатели и у группы развлекательных каналов. В первый месяц весны они потеряли 0,38 п.п. и получили долю просмотра в 6,23%.

Как и в феврале, уменьшилась доля у ТЕТ и НЛО-ТВ. Первый потерял 0,21 п.п. до 2,72%, а второй — 0,13 п.п. до 0,96%. Снизилась доля и у канала ОЦЕ-ТВ, он просел на 0,08 п.п. до 0,44%.

В то же время «Мега» и Sony Turbo поднялись на 0,03 п.п. (до 0,53%) и 0,06 п.п. (до 0,35%) соответственно.

Детские каналы

Детские каналы, в сравнении с февралем, свои показатели улучшили. Доля просмотра выросла на 0,14 п.п. до 5,92%.

Так, «Плюс Плюс» поднялся на 0,03 п.п. до уровня 1,77%, Nickelodeon — на 0,02 п.п. до 0,87%, а Cartoon Network — на 0,12 п.п. до 0,72%. просел только «Пиксель», потеряв в марте 0,02 п.п. до 0,65%.

Спортивные каналы

Спортивные каналы, имея хорошие февральские показатели, с начала весны увеличили долю просмотра незначительно. Их показатель составляет 5,88%, что всего на 0,09 п.п. выше, чем до этого.

В целом, почти все спортивные каналы показали некий рост. «Футбол 1» поднялся на 0,33 п.п. до 2,45%, «Футбол 2» — на 0,01 п.п. до 1,66%. «Футбол 3» и FIGHTBOX HD увеличили долю смотрения на 0,13 п.п. до 0,44% и на 0,03 п.п. до 0,21% соответственно.

Отрицательные показатели только у Setanta Sports HD. Канал потерял 0,31 п.п. до отметки 0,54%.

Каналы новостей

Новостным каналам начало весны принесло снижение доли смотрения. Вещатели потеряли 0,29 п.п. и остались с показателем 4,59%.

Спад коснулся практически всех телеканалов группы. «Украина 24» просел на 0,10 п.п. до 1,65%, «НАШ» — на 0,06 п.п. до 0,94%, «Прямой» — на 0,08 п.п. до 0,65%, а «Эспрессо TV» — на 0,02 п.п. до 0,40%.

Без изменений остались только показатели «Канала 24» — 0,45%, как и в феврале.

Познавательные каналы

Немного просели и познавательные каналы. В марте их доля сократилась на 0,14 п.п. до 4,46%. К слову, в прошлом месяце их показатели также были отрицательными.

Так, Viasat History потерял 0,08 п.п. до 0,73%, Viasat Explore CEE — 0,04 п.п. до 0,55%, Viasat Nature CEE — 0,04 п.п. до 0,44%, и Nat Geo Wild — 0,01 п.п. до 0,40%.

Показатели NATIONAL GEOGRAPHIC с конца зимы не изменились. Канал сохранил долю просмотра на отметке 0,47%.

Каналы сериалов

Каналы сериалов по итогам марта имеют долю просмотра 1,84%. С февраля этот показательвырос на 0,18 п.п.

Так, телеканал «Бигуди» показал рост на 0,13 п.п. до 0,61%. Paramount Comedy увеличил долю просмотра на 0,01 п.п. до 0,31%. У FOX доля просмотра не изменилась, задержавшись на уровне 0,29%.

Музыкальные каналы

Музыкальные каналы незначительно снизили показатели. В первый месяц весны их общая доля упала на 0,01 п.п. до 1,49%.

Что касается каналов в отдельности, изменения затронули только М1 — его доля просмотра просела на 0,02 п.п. до 0,46%. EU MUSIC и М2 сохранили показатели на уровне 0,29% и 0,22% соответственно.