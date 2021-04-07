Компания Facebook при содействии компании Google планируют проложить две подводные кабельные линии, которые должны будут соединить Юго-Восточную Азию с Америкой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зачем это

По словам вице-президента компании Facebook по вопросам сетевых инвестиций Кевина Сальвадори, две новые кабельные линии, получившие название Echo и Bifrost, станут первыми каналами коммуникации, проложенными по новому маршруту по дну Яванского моря, и увеличат общую ёмкость каналов связи, идущих через Тихий океан, на 70%.

Кабельные линии обеспечат прямую связь между Северной Америкой и ключевыми районами Индонезии, а также увеличат возможности связи с некоторыми центральными и восточными провинциями этой южно-азиатской страны.

По некоторым данным, кабельные линии также обеспечат связь между Северной Америкой и Сингапуром.

Сроки прокладки линий

Google и Facebook работают над прокладкой линии Echo при поддержке индонезийской телекоммуникационной фирмы XL Axiata. Ожидается, что прокладка кабеля будет завершена к 2023 году.

Линия Bifrost, строительство которой планируется завершить в 2024 году, строится при участии дочерней компании Telkom (Индонезия) и сингапурского конгломерата Keppel.

Согласно сообщениям СМИ, Facebook и Google также финансируют прокладку линии Pacific Light Cable Network протяжённостью 12 800 километров. Правительство Соединённых Штатов в прошлом выступало против данного проекта из-за планов прокладки трубопровода в Гонконге.

В марте компания, возглавляемая Марком Цукербергом, заявила о том, что она прекратит попытки соединить Калифорнию и Гонконг из-за «продолжающихся опасений» со стороны США.

В апреле прошлого года федеральное правительство одобрило план Google по временной эксплуатации подводного кабеля между Тайванем и США.

Гигант поисковых систем заявил в прошлом году, что проложит между США, Великобританией и Испанией подводный оптико-волоконный кабель, получивший название «Grace Hopper», чтобы расширить свои возможности.