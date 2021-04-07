Подводные кабели Bifrost и Echo

Компания Facebook при содействии компании Google планируют проложить две подводные кабельные линии, которые должны будут соединить Юго-Восточную Азию с Америкой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зачем это

По словам вице-президента компании Facebook по вопросам сетевых инвестиций Кевина Сальвадори, две новые кабельные линии, получившие название Echo и Bifrost, станут первыми каналами коммуникации, проложенными по новому маршруту по дну Яванского моря, и увеличат общую ёмкость каналов связи, идущих через Тихий океан, на 70%.

Кабельные линии обеспечат прямую связь между Северной Америкой и ключевыми районами Индонезии, а также увеличат возможности связи с некоторыми центральными и восточными провинциями этой южно-азиатской страны.

По некоторым данным, кабельные линии также обеспечат связь между Северной Америкой и Сингапуром.

Сроки прокладки линий

Google и Facebook работают над прокладкой линии Echo при поддержке индонезийской телекоммуникационной фирмы XL Axiata. Ожидается, что прокладка кабеля будет завершена к 2023 году.

Линия Bifrost, строительство которой планируется завершить в 2024 году, строится при участии дочерней компании Telkom (Индонезия) и сингапурского конгломерата Keppel.

Согласно сообщениям СМИ, Facebook и Google также финансируют прокладку линии Pacific Light Cable Network протяжённостью 12 800 километров. Правительство Соединённых Штатов в прошлом выступало против данного проекта из-за планов прокладки трубопровода в Гонконге.

В марте компания, возглавляемая Марком Цукербергом, заявила о том, что она прекратит попытки соединить Калифорнию и Гонконг из-за «продолжающихся опасений» со стороны США.

В апреле прошлого года федеральное правительство одобрило план Google по временной эксплуатации подводного кабеля между Тайванем и США.

Гигант поисковых систем заявил в прошлом году, что проложит между США, Великобританией и Испанией подводный оптико-волоконный кабель, получивший название «Grace Hopper», чтобы расширить свои возможности.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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