Недавно в открытых источниках появилась информация о письмах о расторжении заключенных договоров от четырех крупнейших медиагруппы (StarLightMedia, Медиа Группа Украина, 1+1 media, Inter Media Group) к Сети Ланет. К сожалению, попытки наладить диалог и перевести переговорный процесс в конструктивное русло не дали результатов. Несмотря на то, что Сеть Ланет стремится сохранить сложившееся на 2021 контентное предложение для абонентов и даже готова для этого пересмотреть ценовую политику в отношении выплат за ретрансляцию, прийти к согласию в переговорах с медиагруппами не удалось. Поэтому, согласно полученным официальными письмами о расторжении сотрудничества, Сеть Ланет вынуждена будет прекратить трансляцию следующих телеканалов:

ICTV, Новый канал, СТБ, М1, М2, ОЦЕ ( StarLightMedia ) – 1 мая 2021;

) – 2021; Украина, НЛО TV, Индиго TV ( Медиа Группа Украина ) – 5 мая 2021;

) – 2021; 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, Униан ( 1+1 media ) – 19 мая 2021;

) – 2021; Квартал TV, Bolt, StarFamily, StarCinema, FilmUA Drama, КусКус, 36,6 (каналы, которые дистрибутирует 1+1 media ) – 19 мая 2021;

) – 2021; Интер, К1, К2, НТН, Мега, Enter-фильм, Пиксель, Zoom (Inter Media Group) – 21 мая 2021.

Учитывая это и придерживаясь политики открытой коммуникации с абонентами и общественностью, мы считаем нужным вести детальное освещение процессов, происходящих на телевизионном рынке. А особенно – ситуации в давлении олигархических медиагруппы, которые вступили в сговор и двигают телеком-рынок к монополизации, уничтожая мелких ТВ-игроков и устраняя неудобных.

Как медиагруппы росли и увеличивали свои рейтинги

В 2006 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил термин «универсальной программной услуги» (УПУ), а также перечень программ, которые согласно нововведениям являются обязательными для трансляции в сетях провайдеров. В появлении УПП были заинтересованы крупные эфирные вещатели, которые стремились гарантированного и бесплатного попадания в кабельные сети. В 2012 году Нацсовет утвердил расширение УПУ и внес в перечень обязательных каналов еще ряд цифровых телеканалов, среди которых и каналы медиагруппы. Это позволило медиахолдингам прочно закрепить свои позиции на рынке телевидения и сформировать у зрителей мысль о «обязательности» их контента.

А уже в 2016 году Нацсовет реформировал УПУ таким образом, чтобы большие каналы могли выйти из списка обязательных к трансляции. Это позволило медиагруппам перейти на исключительно платную модель отношений с провайдерами и ежегодно менять правила ретрансляции.

Как росла цена на ретрансляцию медиагруппы

В 2017 году после исключения своих каналов из списка универсальной программной услуги медиагруппы установили довольно умеренные цены на ретрансляцию.

Уже в 2018 году ситуация с ценами несколько изменилась. Как сообщалось в статье «Медианяня»: «В этом году телегруппы StarLightMedia и 1+1 медиа подняли цены на свои каналы в два раза – с 0,75 грн до 1,5 грн за абонента. Медиа Группа Украина в этом году подняла цену с 0,45 грн до 0,9 грн, Интер просит за свои 8 каналов 3 грн с абонента, как и в прошлом году. Таким образом, в этом году стоимость каналов телегрупп выросла с 4,95 грн до 6,9 грн, а после кодирования имеет все шансы увеличиться как минимум до 9 грн».

На 2019 ориентировочная минимальная расчетная цена уже составляла 3 гривны за абонента. Об этом заявлял директор по дистрибуции и развития бизнеса 1+1 media Андрей Мальчевский.

Директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов сообщил ориентировочные цены на ретрансляцию для провайдеров на 2020 год: «Тарифы на универсальный пакет: первый квартал – 2,40 грн за абонента, второй, третий и четвертый –3,60 грн за абонента».

В статье «Детектор Медиа» собщается о двукратном росте роялти StarLightMedia, 1+1 media и Inter Media Group в 2020 году: «В первом полугодии стоимость пакета каждой из медиагруппы возрастет с 3 грн за абонента до 4,50 грн, а во втором полугодии – до 6 грн с абонента». А в конце 2020 представители медиагруппы раз анонсировали рост роялти на следующий сезон на 30% и запланировали такой же темп ежегодного роста на ближайшие годы. В частности, Федор Гречанинов на онлайн-конференции «Telecom Ukraine 2020» рассказал об ожиданиях роста цены за права на ретрансляцию на уровне 30% в год.

Итак, за четыре года сумма, которую провайдеры выплачивают медиагруппам за 1 абонента, выросла почти в 6 раз: с 4,95 грн в 2017 году до 28,1 грн в 2021.

Закрытие как следствие роста роялти для провайдеров

Ежегодное систематическое повышение цен на ретрансляцию заставляет все большее количество ТВ-операторов закрывать направление телевидения. Провайдеры подают заявления в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на отмену своих лицензий на программное услугу. Так, согласно отчету Нацсовета 2020 года, они получили 43 заявления на аннулирование лицензий, в 2019 году количество отмененных лицензий составила 29. Среди компаний, которые отказались от услуги телевидения: ООО Телерадиокомпания «ЗАРЯ», ООО «Вест-ТВ», ООО ТРК «Меридиан», ООО Телекомпания «Радиус», ООО «ТЕЛСТ» и другие. Также есть ряд операторов, которые перешли на партнерский формат ретрансляции: ООО «Украинские новейшие телекоммуникации», ООО «Кедр», ООО «Компания ХАТАНЕТ», ООО «БИЛИНК», дочернее предприятие «ТЕЛЕГРУП-УКРАИНА» и другие.

Кроме увеличения роялти, медиагруппы регулярно пытаются вмешиваться в хозяйственную деятельность провайдеров. Один из самых громких таких случаев, касающийся Сети Ланет, разворачивался вокруг телеканала «Солнце» летом 2020 года. Медиагруппы пытались заставить независимые каналы закодировать свой сигнал на спутнике. Не достигнув цели, 1+1 media попытались давить на провайдеров, чтобы те расторгли договоры с этим телеканалом. Публично досрочное расторжение договора медиагруппа аргументировала тем, что Сеть Ланет якобы не контролирует собственную абонентскую базу.

На ситуацию отреагировала также Интернет ассоциация Украины, которая опубликовала открытое обращение к медиагруппам, провайдерам и профильным государственным органам. Тогда результатом конфликта стал взаимный публичный обмен обвинениями и восстановление взаимоотношений с сохранением предыдущих договоренностей. В качестве наказания «непокорному» Ланет 1+1 media отключили свои каналы на 4 дня.

Рост цены на телевидение для абонентов – это следствие требований медиагруппы. Однако, даже их выполнение не гарантирует, что медиагруппы со своей стороны будут придерживаться заключенных договоров. Более того, в любой момент они могут продиктовать новые правила под угрозой «наказания», как это происходит сейчас с Сетью Ланет. А как результат страдают не только провайдеры, но и абоненты.