LG пыталась конкурировать с такими компаниями, как Apple, Samsung, а также с китайскими производителями бюджетных гаджетов.

Что произошло

Южнокорейская компания LG Electronics прекращает выпуск смартфонов. В компании решили свернуть убыточный бизнес после многих лет борьбы с конкурентами, среди которых как известная компания Apple, так и китайские производители недорогих смартфонов.

5 апреля расположенная в Сеуле группа сообщила о том, что официально уходит из этого сектора и сосредотачивает основное внимание на более перспективных направлениях – таких, как выпуск запчастей к электромобилям.

Причины ухода

Компания LG потеряла ведущие позиции в сфере производства смартфонов, поскольку мировой рынок стал более насыщенным. Она также столкнулась с давлением со стороны китайских конкурентов, предлагающих более дешёвые изделия в нижнем и среднем ценовом сегменте. При этом компания Apple и местный конкурент – Samsung Electronics – сумели обойти LG в премиальной части рынка.

Согласно данным социологической компании Counterpoint, за последние пять лет совокупный убыток компании в сфере производства мобильных телефонов составил почти 4.5 миллиарда долларов, при этом её доля на мировом рынке снизилась примерно до 2 процентов. В прошлом году компания сообщила о том, что её доходы от продаж смартфонов составили 5.2 триллиона вон (4.6 миллиарда долларов), или 8.2% от общего дохода LG.

«Мы прекращаем производство и продажу мобильных телефонов из-за продолжающегося спада на фоне жёсткой конкуренции, – говорится в заявлении компании. – Мы намерены улучшить наш бизнес-портфель, эффективно сосредоточив наши ресурсы на основных направлениях».

В компании добавили, что отказ от производства смартфонов повысит её конкурентоспособность и финансовое положение в долгосрочной перспективе, однако данное решение может снизить краткосрочные продажи.

Информация об LG

Компания LG являлась мощным игроком на мировом рынке мобильных телефонов до появления многофункциональных смартфонов, производство которых она не смогла наладить на должном уровне.

Инвесторы призвали компанию свернуть производство смартфонов, утверждая, что данное направление является нерациональным использованием ресурсов, что сказывается на оценке LG на фондовом рынке, несмотря на высокие продажи бытовой техники и телевизоров премиум-класса.

«Лучше позже, чем никогда», – заявил аналитик агентства Macquarie Дэниел Ким, комментируя решение компании LG уйти из этого сектора. – Компания слишком поздно вышла на рынок смартфонов и не могла нарастить обороты в условиях жёсткой конкуренции на этом насыщенном рынке».

Неудачи компании LG на рынке смартфонов резко контрастируют успехом её корейского соперника – компании Samsung, которая сумела занять лидирующие позиции во всём мире. По данным компании Counterpoint, в прошлом году LG поставила на мировые рынки 23 миллионов, что ничтожно в сравнении с 256 миллионами устройств, поставленными компанией Samsung.

Компания LG выпала из семёрки ведущих игроков сектора по доле на рынке, что стало следствием ряда последовательных неудачных продаж флагманских смартфонов, в результате чего компания начала быстро сдавать свои позиции таким быстрорастущим китайским группам, как Huawei, Xiaomi и Oppo.

Однако она продолжала удерживать третье место по объёмам продаж в Северной Америке и пятое место по доле рынка в странах Латинской Америки.

Эксперты прогнозируют, что теперь компания сможет перераспределить свои ресурсы на быстрорастущий бизнес компонентов для электромобилей, воспользовавшись своими связями с дочерними компаниями, среди которых – лидер в области производства аккумуляторов LG Energy Solution, производитель дисплеев LG Display и поставщик модулей камеры LG Innotek. В июле компания планирует создать с поставщиком автомобилей Magna International совместное предприятие по производству компонентов для электромобилей.

Ретроспективный взгляд на почти двадцатилетний опыт компании LG в сфере производства мобильных телефонов и смартфонов