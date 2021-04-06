Первый в Европе провайдер услуг умного дома OMO анонсировал масштабный проект.

Что произошло

До конца текущего года компания OMO сделает «умными» 5 тысяч многоквартирных домов в городах-миллионниках по всей стране.

В домах будет установлена инновационная система доступа, которая позволит открывать дверь подъезда или шлагбаум на территорию в мобильном приложении, с помощью NFC-технологии или по распознаванию лица.

Также пользователи смогут отправлять гостям электронные ключи. Особенность такого ключа в том, что отправить его можно с помощью любого мессенджера или через СМС. А видео с камер наблюдения можно будет просматривать сразу в мобильном приложении – как в режиме реального времени, так и в архиве.

Как это работает

Всеми услугами пользователи будут управлять с помощью всего одного мобильного приложения OMO. При желании они смогут подключить к системе другие умные устройства и датчики, которые помогут следить за безопасностью в квартире. Например, датчики протечки воды и задымления мгновенно сообщат о бытовых происшествиях. А датчик открытия двери вместе с датчиком движения будут следить за проникновением в помещение.

Что говорят в компании

«Автоматизация – глобальный тренд, который всё больше набирает обороты. Мы уже не представляем свой быт без технологий. Возможность управлять комфортом и безопасностью в одном мобильном приложении – уже не привилегия премиальных жилых комплексов, а реальность, доступная каждому. Это шаг к постройке экосистемы умных кварталов и городов – именно такой, новаторской и технологичной, мы видим Украину в будущем», – рассказывает сооснователь компании Грант Даян.

Как поучаствовать в проекте

Для участия в проекте необходимо заполнить веб-форму. Сбор заявок продлится до 30 июня 2021 года. Жители первых 5 тысяч домов, которые обратятся к OMO, получат установку оборудования бесплатно. Подавать заявки жители могут как индивидуально, так и от лица ОСМД или инициативной группы.

История проекта

Это уже не первая подобная инициатива от OMO. Осенью компания анонсировала старт проекта «100 умных домов» в столице, получила более двух тысяч заявок и уже установила оборудование в этих домах.

«Нам хватило меньше месяца, чтобы собрать 2 тысячи заявок. Это доказывает, что люди заинтересованы в том, чтобы сделать свое пространство более комфортным и защищенным. Мы поддерживаем эту идею. И в этот раз хотим сфокусироваться не только на Киеве. Наша цель — миллион абонентов по всей Украине. Мы хотим показать, что умные дома не обязательно дорогие и сложные», – делится результатами сооснователь и CEO компании Вадим Сидоренко.

Работы по установке оборудования во всех домах продлятся около года. Компания планирует оснастить инновационными системами доступа многоквартирные дома в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Комплект оборудования может отличаться в зависимости от характеристик каждого конкретного дома.