Компания Google Украина получила крупный штраф. АМКУ установил наказание для компании за несвоевременное предоставление информации, сообщается на сайте комитета.

Насколько большой штраф

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Google Украина. такое решение приняла Временная административная коллегия АМКУ на заседании 2 апреля.

Размер штрафа составил 1 миллион гривен. При этом были учтены отягощающие обстоятельства, в частности, то, что компания больше года не предоставляла требуемую комитетом информацию.

В итоге Google Украина данные все же предоставила. Это также повлияло на окончательный размер установленного штрафа.

За что оштрафовали Google

Причиной стал тот факт, что Google Украина не подала необходимую информацию, затребованную АМКУ. Эти данные необходимы Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя касательно блокирования учетной записи в приложении «Google Мой бизнес».

Поскольку компания не предоставила вовремя необходимую информацию, АМКУ не смог в полной мере выполнить возложенные на него обязанности: своевременное, полное и всестороннее рассмотрение заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

В связи с этим АМКУ акцентирует внимание на необходимости придерживаться конкурентного законодательства во избежание подобных ситуаций.