Международный концерн Haier присутствует на мировом рынке бытовой техники уже 32 года. За это время бренд получил широкое признание, которое официально подтверждается 9 престижными наградами и премиями. Но намного важнее для компании благодарность покупателей из 160 стран мира, ежедневно выбирающих подходящую модель из 15 000 наименований продукции Haier.

Сегодня корпорация мыслит и действует глобально, развивая существующие производственные площадки и открывая новые научно-исследовательские центры по всему миру, от Азии и Африки до Северной Америки. В 25 индустриальных парках выпуском продукции занимаются 78 000 сотрудников, а 4% от оборота компания реинвестирует в инновационные разработки.

Производитель мирового масштаба

Компания уверенно входит в пятерку лидеров продаж в Европе, заполняя своей продукцией более 6% рынка бытовой техники. А если оценить объем розничных продажах на глобальном рынке, здесь Haier еще в 2015 году преодолел отметку в 10%. Высокие темпы производства позволяют уже к 2022 году прогнозировать третье место транснационального концерна в Европе по выпуску стиральных и посудомоечных машин, телевизоров, морозильных камер и холодильников.

Постоянное развитие производственной сети и открытие новых технологических парков обеспечивает бренду до 20% рынка «умных» телевизоров России. В 2016 году в Камском индустриальном парке начал работать завод холодильников, а в 2019 – предприятие по выпуску телевизоров.

Сегодня в промышленном парке на территории Республики Татарстан работает крупный завод по производству стиральных машин. А уже во втором квартале 2021 года откроется предприятие, которое будет выпускать Smart телевизоры Haier.

Именно на 4К-телевизоры компания делает особый упор, понимая потребность миллионов покупателей в качественном изображении, постоянно обновляемом контенте и удобном голосовом управлении.

Преимущества и особенности SMART TV от Haier

Первое, на что обращают внимание покупатели телевизоров бренда, – это глубина и насыщенность оттенков. Технология HDR передает изображение именно в таком виде, в каком его запечатлели создатели, без искажений и помех. Это видеосигнал нового формата, который несет в себе максимум информации о цвете и яркости каждого пикселя на экране.

Особенности экранов нового поколения с HDR:

появилась возможность использовать расширенную цветовую палитру Rec.2020, которая ощутимо превосходит по насыщенности стандарт HDTV;

сложные сцены смотрятся совершенно по-новому благодаря повышенной яркости объектов;

цветовая насыщенность позволяет даже в самых темных кадрах рассмотреть все мелкие детали.

Используемая в Haier Smart TV технология HDR10 обеспечивает высочайшую детализацию каждой сцены, контрастность и реалистичность происходящего. Просмотр фильмов, клипов и передач на таком экране создает незабываемое ощущение полного погружения в картинку. Добавьте к этому возможность конвертации любого изображения в формат 4K UHD благодаря функции 4K UHD Upscaling, и вы получите проверенный рецепт максимального удовольствия.

Чтобы стереть все различия между просмотром изображения с широкого экрана и смартфона, производитель предусмотрел функцию Chromecast. Эта технология позволяет транслировать на телевизор любой контент с планшета, смартфона или компьютера. Единственное условие – приложение должно поддерживать работу с Chromecast для платформы Android TV. Ведь просматривать ролики, записанные смартфоном в 4К, намного приятнее и интереснее на большом экране.

К слову, выбор Android TV в качестве операционной системы для «умных» телевизоров Haier – беспроигрышный ход. Это современная платформа, открывающая пользователям доступ к крупнейшей коллекции фильмов, популярных игр, известных сериалов и гигабайтам качественной музыки.

Новые ощущения от просмотра даже хорошо знакомых фильмов дарят безрамочные экраны. Наряду со стабильно высоким качеством картинки телевизоры Haier полностью отвечают требованиям современного дизайна. Погрузитесь в происходящее, не отвлекаясь на окружающие детали, и ощутите себя полноправным зрителем кинотеатра, который приобрел билет на лучшее место.

Звук, который привлекает внимание

Компания Haier позаботилась о том, чтобы пользователям не пришлось приобретать дополнительное оборудование и затем долго разбираться в нюансах его подключения. Объемный звук – это опция, которой «умные» телевизоры укомплектованы по умолчанию. Устраивайтесь поудобнее и забудьте о громоздких колонках и спрятанных проводах. Функция Simulated Surround Sound окутает вас объемным звуком и позволит услышать даже незначительные шорохи. А просмотр экшн-сцен в таком формате – это гарантия полной вовлеченности в происходящее на большом экране.

Совершенно оправданным является модуль Bluetooth 5.0 на борту, который дает возможность в несколько кликов подключить наушники, чтобы даже по ночам наслаждаться просмотром любимых сериалов или клипов, не опасаясь разбудить других домашних. Беспроводной интерфейс обеспечивает свободу от длинных проводов, которые всегда находят, за что зацепиться.

Чтобы не тратить лишнее время на поиск пульта, производитель предусмотрел функцию голосового поиска. Вам даже не придется напрягать зрение для набора текста, – просто скажите интерактивному помощнику, какой контент вы ищете, – последний сериал Netflix или свежий прогноз погоды.

За быструю загрузку звука и видео из любимых приложений и трансляцию контента с выбранного канала без задержек отвечает новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 5 ГГц.

Телевизоры Haier BX

Компания Haier выпускает бытовую технику в широком ценовом диапазоне, заботясь о том, чтобы все покупатели получили доступ к современным цифровым технологиям. «Умные» телевизоры серии ВХ являются ярким примером продукта, стимулирующего спрос в среднем ценовом сегменте.

Производитель открыл перед тысячами пользователей возможность установить у себя дома экран с максимальной диагональю. Высокотехнологичная серия ВХ еще раз доказывает, что в 21 веке привычные телепередачи привлекают все меньше внимания. А вот доступ к популярным интернет-каналам YouTube или Netflix позволяет просматривать качественный контент в любое время суток.

Телевизоры Haier Smart TV серии BX выпускаются с диагональю от 24 до 65 дюймов. Эта линейка оптимально сбалансирована, чтобы выбрать для дома модель, не занимающую много места в комнате, но позволяющую ощутить все преимущества безрамочного экрана. Производитель позаботился о том, чтобы тонкий корпус можно было повесить практически вплотную к стене, оптимально вписав его в интерьер спальни, столовой или гостиной. Для этого предусмотрен специальный кронштейн, а также усовершенствован блок подключения периферийных устройств.

Производитель использует подсветку Direct LED, обеспечивающую равномерное распределение цветового потока. Это создает комфорт для глаз пользователя и дает возможность передать насыщенную и яркую картинку, достигая высокой детализации даже в темных сценах.

Все телевизоры серии BX работают под управлением хорошо знакомой миллионам покупателей оболочки Android 9.0. И здесь производителю действительно удалось по максимуму использовать все возможности Smart TV. Теперь пользователи получили доступ к более 5000 приложений, оптимизированных для трансляции на платформе Android. Также не стоит забывать о возможности установить любое понравившееся приложение, которое вы не смогли найти на Плеймаркете. Достаточно записать на USB-флэшку соответствующий файл формата apk, подключить накопитель к телевизору, и произвести быструю установку.

Топовые модели серии BX работают под управлением 4-ядерного процессора Mediatek, тактовая частота которого достигает 1,4 ГГц, что положительно сказывается на быстродействии, скорости запуска приложений и отклике на команды пользователя. Широкие возможности открывает поддержка microSD карт – с помощью дополнительного накопителя можно быстро увеличить размер внутренней памяти телевизора до 128 Гб.

Бюджетная модель LE24K6500SA

Популярный вариант для кухни или небольшой гостиной – телевизор Haier LE24K6500SA. Несмотря на небольшой размер экрана (24 дюйма), производитель оснастил модель всеми современными функциями:

поддержка картинки в разрешении HD – изображение передается без искажений, с максимальной четкостью даже в экшн-сценах;

возможность трансляции контента со смартфона. Подключайтесь с помощью технологии Miracast и выводите на большой экран все, что с трудом удается рассмотреть на дисплее планшета, ноутбука или телефона;

функция TimeShift. Поставьте на паузу любую телепередачу, чтобы затем продолжить просмотр, не пропустив ни одного интересного момента.

Операционная система Haier Smart OS с одной стороны, не потребляет большого количества ресурсов, а с другой – обеспечивает выполнение всех необходимых процедур. Смотрите на большом экране видеоконтент с популярных сетевых платформ Megogo, OKKO, YouTube, ivi. Получите прямой доступ к магазину приложений с массой полезных программ.

Тонкая рамка телевизора делает его элегантной деталью любого интерьера, а ножки, которые идут в комплекте, позволят сразу же безопасно разместить новую технику в гостиной или на кухне.

Флагман среднего ценового сегмента – 55 Smart TV BX

Телевизор Haier 55 Smart TV BX – яркий представитель мейнстрима, который вобрал в себя все преимущества линейки BX. Производитель продумал все до мелочей, от голосового ассистента, который поможет быстро найти любимый сериал или фильм, до технологии Chromecast, для качественного воспроизведения цифрового контента с планшета или смартфона.

К основным преимуществам модели относятся:

качественная «начинка», – от четырехъядерного процессора и встроенного накопителя на 8 Гб до полного набора слотов и видеовыходов (4 HDMI 2.0, слот CI+, два USB 2.0 Type-A, оптический выход, стандартный 3,5 мм выход для подключения наушников);

поддержка технологии HDR10 – это глубокие и насыщенные цвета на экране и высокая детализация сцен;

высокое разрешение дисплея 3840х2160, что полностью соответствует стандарту 4К, с глубоким черным цветом и высокой контрастностью;

подсветка дисплея Direct LED с яркостью 300 кд/м2 и воспроизведение картинки с частотой 60 Гц;

два встроенных динамика по 10 Вт в комплекте, которых полностью хватает для просмотра телепередач и сериалов.

Телевизор можно повесить на стену с использованием комплектного кронштейна или поставить на тумбу благодаря наличию устойчивых ножек.

Простой и доступный интерфейс операционной системы Android TV 9 – это доступ к популярным играм и приложениям, минимальное количество рекламы и возможность установить все необходимое из магазина Google Play.

Топовая модель линейки U6900

Выбирая телевизор Haier LE65U6900UG, покупатель получает действительно большой экран 65 дюймов и все преимущества, рассмотренные на примере предыдущих моделей бренда. Представитель серии U6900 – это бескомпромиссный вариант, который позволит наслаждаться объемным звуком из двух динамиков по 13 Вт и картинкой разрешением 3840х2160 точек.

За беспроводную передачу данных отвечают модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, при этом последний дает возможность работать в сетях диапазона 5 ГГц.

Пользователи могут все так же рассчитывать на поддержку сервисов Google Play и YouTube благодаря платформе Android TV. Управлять происходящим на экране можно пультом или с помощью голосового помощника Google assistant. Телевизор устанавливается на тумбе на ножках или вешается на стене с помощью адаптера VESA.

Гарантия и сервисное обслуживание

Покупатели продукции Haier, заказанной в официальном интернет-магазине, получают расширенную гарантию. Срок гарантийных обязательств, которые распространяются на телевизоры с функцией Smart TV, – 2 года плюс 1 год в подарок. Это одно из дополнительных преимуществ техники известного бренда, т.к. большинство крупных производителей предусматривают только 1 год гарантии на бытовую электронику.

Чтобы уточнить все вопросы, касающиеся сервисного обслуживания и гарантии, необходимо связаться с менеджером Haier по бесплатному телефону.

Итоги

Выпуская телевизоры с функцией Smart TV в среднем ценовом сегменте, Haier использует хорошо отработанные технологии, включающие в себя полноценную операционную систему и контрастные экраны. Современные модели Direct LED с диагональю 50, 55 или 65 дюймов позволяют использовать широкоформатный дисплей для большинства домашних сценариев.

Операционная система Android TV отличается высокой стабильностью и работает без сбоев, а все встроенное ПО автоматически обновляется. Знакомство с интерфейсом – приятный процесс для большинства пользователей, – это все тот же привычный Android, позволяющий гибко настроить картинку и меню под себя.

Ценовая политика бренда Haier иногда удивляет своей лояльностью, и особенно хорошо это можно заметить при знакомстве с линейкой телевизоров Smart TV. Модель с диагональю 32 дюйма стоит до 20 тысяч рублей, 50 дюймов – до 37 тыс. рублей, а полноформатный экран 65 дюймов обойдется в 60 тыс. рублей. Таким образом компания держит разумную ценовую политику, покупатели продукции Haier смогут с головой погрузиться в происходящее на экране и оценить все преимущества флагманских моделей именитого бренда.