Разработка OBECA – самого маленького в мире ресивера 5G Broadcast с открытым исходным кодом – является существенным вкладом австрийской компании ORS в развитие нового стандарта.

Что случилось

5G Broadcast доставляет контент линейного вещательного телевидения непосредственно на мобильные устройства конечных пользователей – такие как смартфоны и планшеты. Результаты тестов выглядят многообещающе, и первые мобильные измерения для 5G Broadcast были успешно проведены в Вене (Австрия) компанией ORS.

Однако основным препятствием для внедрения нового стандарта передачи оказалось отсутствие мобильных конечных устройств, – заявил управляющий директор ORS Михаэль Вагенгофер в своём выступлении на семинаре «EBU Forecast 2020», который проводил Европейский Вещательный Союз.

По этой причине в начале сентября 2020 года ORS приступила к разработке собственного ресивера, совместимого со стандартом 5G Broadcast, с открытым исходным кодом OBECA (Open Broadcast Edge Cache Appliance). Создание ресивера должно стать промежуточным этапом для разработки будущих приложений для приёма трансляций 5G Broadcast на мобильных устройствах конечных пользователей и будет способствовать их дальнейшему развитию.

В феврале текущего года в ORS представили проект OBECA, в рамках которого был разработан самый маленький 5G Broadcast ресивер в мире. Разработка должна решить проблему нехватки мобильных пользовательских устройств для экосистемы 5G Broadcast. Команда проекта ORS опубликовала на GitHub первую версию OBECA, ресивера 5G Broadcast с открытым исходным кодом.

Что за ресивер

Первая версия OBECA поддерживает функцию приёма сигналов 5G Broadcast (FeMBMS и Release 16) и позволяет передавать программы в формате RTP. Кроме того ресивер уже даёт возможность приёма сигналов с нормальной шириной полосы вещания (каналы вещания 6, 7 и 8 МГц).

Благодаря реализации данной функции на стороне передатчика, ORS впервые в мире смогла протестировать в Австрии весь канал вещания 8 МГц в режиме реального времени HPHT.

Одним из ключевых факторов является то, что ресивер, разработанный ORS, имеет полностью открытый исходный код, благодаря чему третьи стороны могут вносить свой вклад в дальнейшие разработки в будущем и поддерживать экосистему в долгосрочной перспективе.

«OBECA состоит из трёх уровней: ресивер, шлюз и тестовое приложение. В настоящее время мы разрабатываем и адаптируем ресивер», – отметил менеджер проекта д-р Иоганн Мика, комментируя текущий статус проекта.

«Ресивер 5G Broadcast приближает нас на один огромный шаг к созданию в будущем бездискриминационной и высококачественной системы теле- и радиопередач. Инженеры по всему миру теперь смогут активно способствовать дальнейшему развитию сет-топ-боксов 5G Broadcast с открытым исходным кодом», – заявил технический директор ORS Норберт Грилл.

Что дальше

Ближайшие недели должны пройти под знаком дальнейшего технического развития проекта OBECA. В частности, должны быть внедрены и расширены новые функции, а всем заинтересованным партнёрам и коллегам компанией ORS будет оказана поддержка при вводе в эксплуатацию своих собственных систем OBECA.

Каждый, кто желает получить чёткое техническое представление о концепции, структуре и функциях OBECA, получит возможность принять участие в бесплатном вебинаре ORS, который должен состояться в конце апреля.

Следующее обновление, которое позволит всем WLAN-совместимым конечным устройствам принимать ОТТ-потоки через OBECA с помощью 5G Broadcast, также должно быть доступно в начале мая.

Что такое 5G Broadcast

5G Broadcast представляет собой будущее телевидения. Новый стандарт позволяет передавать контент линейного вещания непосредственно на мобильные устройства, такие как смартфоны или планшеты, без использования Wi-Fi или интернета.

ORS стимулирует проведение в Австрии исследований и разработок, желая получить гарантию того, что передача в стандарте 5G Broadcast будет такой же эффективной, как и передача в стандарте DVB-T2.

Согласно исследованию, проведенному Зальцбургским университетом, линейное вещание пользуется широкой популярностью в Австрии. На долю линейного телевидения приходится около 80% всего аудиовизуального контента, при ещё более высоком проценте для радиостанций. При этом потребление контента на мобильных устройствах продолжает расти и становится всё более популярным.

5G Broadcast – новая технология, которая разрабатывается в соответствии с требованиями рынка и направлена на изменение способа использования медиа. Она позволяет доставлять широковещательный контент непосредственно на мобильные устройства. В отличие от потоковой передачи, для приёма контента на 5G-совместимые конечные устройства пользователям не требуется подключение к интернету, в результате чего мобильное телевидение не использует объём данных в пакете пользователя.

Одним из самых больших преимуществ технологии 5G Broadcast является то, что раздаваемый с её помощью контент может одновременно достигать неограниченного количества пользователей. В отличие от мобильных сетей, в широковещательных сетях отсутствует обратный канал от пользователя к базовой станции, поэтому они не могут предлагать нелинейные услуги (это означает, что взаимодействие пользователя с контентом невозможно). Впрочем, технология 5G Broadcast сочетает в себе лучшее из обоих миров. При сочетании данной технологии с 5G Broadband – технологией мобильной связи – создаётся гибридная коммуникационная сеть, которая поддерживает как линейные, так и нелинейные мультимедийные приложения.

В долгосрочной перспективе и индустрия вещания, и индустрия мобильной связи желают предоставить пользователям такой уровень обслуживания, который даст им возможность конкурировать с глобальными потоковыми службами и провайдерами OTT, такими как MEGOGO или Netflix. Чтобы сделать это возможным для обоих миров, необходимо создать общую экосистему для распространения цифрового медиаконтента через 5G. Для реализации данной цели ORS вошла в состав глобальной группы 5G Media Action Group, а Австрию представляет управляющий директор ORS Михаэль Вагенхофер.