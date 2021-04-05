Антипиратская инициатива «Чистое небо» совместно с партнером IAB Ukraine выпустили гайд для рекламодателей, который поможет участникам рекламного рынка систематизировать подходы и инструменты в мониторинге ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности.

Ключевой ценностью гайда является опыт использования сервиса blacklist, которым поделились рекламные платформы и агентства, в том числе работа с техническими сложностями и собственные приемы для совершенствования технологии обнаружения нелегальных ресурсов.

Анастасия Байдаченко, СЕО IAB Ukraine, отмечает: «Когда IAB как индустриальное объединение впервые сформировало рабочую группу по вопросам использования лицензионного контента, мы поняли, что вопрос требует системного решения. Именно поэтому, в партнерстве с Инициативой «Чистое небо» мы решили создать ряд гайдов, содержащих рыночную экосистему от рекламодателей до правообладателей, описание процессов мониторинга и формирование перечня сайтов, к которым есть претензии правообладателей, объясняли бы позиции игроков рынка и давали технические рекомендации, а также помогали бы проанализировать потенциальные «серые» зоны и сформировать перечень задач, решение которых индустрии еще предстоит найти».

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», подчеркивает, что прозрачность взаимодействия между всеми игроками рынка, которое основано на приверженности праву интеллектуальной собственности, невозможно достичь без конструктивного диалога. Для этого от всех сторон требуется четкое понимание технических процессов мониторинга и применения инструментов, которые позволяют предотвратить финансирование сайтов с нелегальным контентом. «Такой диалог начат и важно, что в него активно вовлечены именно участники рекламного рынка – в этом гайде они делятся собственным опытом в идентификации сайтов, к которым есть претензии правообладателей, с применением сервиса blacklist и собственных инструментов, что будет полезным для коллег. Анализ этого живого опыта в партнерстве с IAB Ukraine и привлечения еще большего количества участников к диалогу поможет нам глубже понять позицию рекламодателей, при необходимости улучшить работу сервиса blacklist и, тем самым, усилить защиту прав интеллектуальной собственности в Украине», – резюмирует Вячеслав.

Алина Руль, Chief Digital Buying Officer RAZOM GROUP, член Правления IAB Украина, отмечает, что в 2021 году тема размещения рекламы на сайтах с лицензионным контентом остается актуальной, и сервис blacklist от Инициативы «Чистое Небо» является одним из лучших решений для отслеживания сайтов, размещающих нежелательный контент. «Однако, к сожалению, в 2020 году наши рекламодатели несколько раз могли попасть в список тех, кто находился на сайтах, к которым есть претензии правообладателей, хотя мы абсолютно для всех клиентов добавляем blacklist и обновляем его ежемесячно», – добавляет Алина. Пока нет возможности отслеживания подобных случаев на уровне мониторинга, RAZOM GROUP разработали решение, с помощью которого блокируют основное доменное имя ресурса и таким образом минимизируют риски проявления своих клиентов на пиратских сайтах.

Коля Рекеда, СМО MGID, и Павел Клименко, руководитель департамента видеорекламы MGID, также поделились практиками контроля показа рекламы на нежелательных ресурсах. В частности, если рекламный код используется через технологию iFrame на сторонних браузерах, проверяется наличие parent-страницы и возможность доступа к ее href (гиперссылка). Если определенный домен отличается от разрешенных или является пустым, SSP (программное обеспечение для продажи рекламных мест на сайте) возвращает сообщение о нарушении правил размещения и рекламный код прекращает работу.

Алексей Подлесняк, Head of Buying & Implementation Admixer Advertising, отметил, что если на сайте видеоплеер стоит в safeframe/iframe (технология показа объявлений), в таком случае вместо корректного корневого домена сайта в рекламном запросе передается общий — CDN плеера.

Таким образом, может появиться конфигурация, при которой blacklist не сработает, поскольку ad request (запрос объявления) не содержит в себе URL с доменом партнера агентства, который подлежит блокированию. «Решить вопрос передачи корректного URL от веб-сайта при размещении рекламы можно с помощью макросов и на уровне договора. В нашей практике мы не работаем с партнерами, которые передают большое количество инвентаря (рекламное пространство) без доменной идентификации, и работаем со всеми партнерами над тем, чтобы судьба идентифицированного по домену инвентаря была 100%».

Инициатива «Чистое небо» и IAB Ukraine планируют выпустить серию таких гайдов, каждый из которых будет посвящен различным аспектам вопросов рекламы в контексте защиты прав правообладателей. Цель – выработать грамотный, эффективный и удобный для всех участников рекламного рынка подход, который позволит прекратить финансирование воров контента и сделает связанные процессы понятными и прозрачными. С полным текстом гайда можно ознакомиться по ссылке.