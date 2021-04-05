Глава Нацсовета предлагает создать ОТТ/IPTV платформу для вещания на временно оккупированных территориях и принять меры для поддержки провайдеров, вещающих на этих территориях. Об этом пишет Детектор Медиа.

Что нового

Украине необходимо создать ОТТ/IPTV платформу для вещания на временно оккупированных и граничащих с Россией территориях. Такое предложение внесла глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

По ее словам, для того, чтоб население вышеуказанных территорий получило доступ к украинским каналам, нужно оказать поддержку кабельным и интернет-провайдерам и разработать для этого соответствующие механизмы.

Проблема

Дело в том, что немалая часть телекомпаний и радиостанций, имеющих разрешение на вещание на этих территориях, вещание не осуществляют из-за отсутствия финансирования. Многие даже аннулировали свои лицензии.

«Единственным надежным источником вещания на этих территориях являются пакеты кабельных и интернет-провайдеров. Однако провайдеры сталкиваются с оттоком абонентов, поскольку пакеты дорожают. И население пользуется бесплатными услугами российских сервисов, или смотрят каналы с открытого спутника», — говорит Ольга Герасимьюк.

Какое решение предлагают

Поддержать развитие вещания на временно оккупированных территориях, считают в Нацсовете, можно с помощью компенсаций и преференций со стороны государства. Регулятор уже снизил лицензионный сбор для провайдеров, предоставляющих услуги на этих территориях. Тем не менее, 29 провайдеров все равно аннулировали свои лицензии.

Ольга Герасимьюк предлагает дополнить закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». В частности — отменить одноразовую и периодическую плату за доступ к этим сетям на временно оккупированных территориях.