37-летний житель райцентра организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению жителей Первомайска интернетом.
Что произошло
В Первомайске Николаевской области киберполицейские разоблачили местного жителя в махинациях с телекоммуникационными услугами населению. 37-летний житель райцентра организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению жителей Первомайска интернетом, за что незаконно получал абонентскую плату.
Что выявили киберполицейские
В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник без получения соответствующих разрешений, установил и эксплуатировал на территории райцентра радиоэлектронные средства для предоставления доступа к телекоммуникационным сетям местным жителям, за что незаконно получал абонентскую плату. Коммутационное оборудование для работы незаконной широкополосной связи работало в диапазоне частот, которые выделены местным провайдерам телекоммуникаций. Это, в свою очередь, препятствовало работе оборудования легальных операторов.
Полицейские провели ряд обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства и на подконтрольных ему адресах, во время которых обнаружили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет. Для размещения радиоэлектронных средств злоумышленник незаконно установил во дворе своего дома 40-метровую вышку радиосвязи. Для демонтажа данных антенн полицейские привлекли сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).
Что грозит злоумышленнику
Следователями проводится расследование уголовного производства начатого по ч.1 ст.361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Санкцией за нарушение указанной статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Также нарушителю могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или же он может избежать этого наказания.
Сейчас по делу назначено компьютерно-технические и телекоммуникационные экспертизы. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.