37-летний житель райцентра организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению жителей Первомайска интернетом.

Что произошло

В Первомайске Николаевской области киберполицейские разоблачили местного жителя в махинациях с телекоммуникационными услугами населению. 37-летний житель райцентра организовал деятельность подпольного провайдера по обеспечению жителей Первомайска интернетом, за что незаконно получал абонентскую плату.

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Что выявили киберполицейские

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник без получения соответствующих разрешений, установил и эксплуатировал на территории райцентра радиоэлектронные средства для предоставления доступа к телекоммуникационным сетям местным жителям, за что незаконно получал абонентскую плату. Коммутационное оборудование для работы незаконной широкополосной связи работало в диапазоне частот, которые выделены местным провайдерам телекоммуникаций. Это, в свою очередь, препятствовало работе оборудования легальных операторов.

Полицейские провели ряд обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства и на подконтрольных ему адресах, во время которых обнаружили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет. Для размещения радиоэлектронных средств злоумышленник незаконно установил во дворе своего дома 40-метровую вышку радиосвязи. Для демонтажа данных антенн полицейские привлекли сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины).

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Что грозит злоумышленнику

Следователями проводится расследование уголовного производства начатого по ч.1 ст.361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Санкцией за нарушение указанной статьи предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Также нарушителю могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или же он может избежать этого наказания.

Сейчас по делу назначено компьютерно-технические и телекоммуникационные экспертизы. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.