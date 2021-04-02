Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз раскритиковал законопроект № 4537, призванный повысить эффективность управления авторскими правами в Украине. Представители Комитета и креативных индустрий считают, что законопроект перечит интересам правообладателей. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации музыкальной индустрии Украины.

Почему критикуют законопроект № 4537

31 марта 2021 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. На заседании обсудили законопроект № 4537, в котором прописаны изменения в некоторые законы с целью повысить эффективность управления в сфере авторского права.

В частности, Комитет пришел к выводу, что данный законопроект сужает права правообладателей. В частности, данная редакция предлагает отменить авторское вознаграждение за репрографическое (абсолютно точное) воспроизведение объектов авторского права. Это противоречит Статьям 2 и 5 Директиви 2001/29/ЄС, в которых прописано право на обоснованную компенсацию для правообладателей за копирование их произведений на бумаге, фотографирование и т.д.

При обсуждении Комитет опирался также на предостережения Ассоциации музыкальной индустрии Украины, Платформы музыкальных издателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины.

Кто еще против законопроекта

Представители креативных индустрий неоднократно критиковали законопроект за противоречия нормам коммунитарного законодательства Европейского Союза, а также имущественным интересам украинских композиторов, артистов, режиссеров, литераторов и художников.

Против законопроекта № 4537 в своих официальных письмах к Президенту, Правительству и Верховной Раде высказались такие международные организации правообладателей и ряд ассоциаций креативных индустрий Украины:

CISAC (Международная конфедерация обществ авторов и композиторов);

IFRRO (Международная федерация организаций по правам на воспроизведение);

ICMP (Международная конфедерация музыкальных издателей);

IFPI (Международная федерация фонографической индустрии);

Музыкальные правообладатели Украины (Руслана Лыжичко, Ольга Полякова, Иван Дорн, Дмитрий Монатик и другие украинские автори и исполнители, а также ряд музыкальных компаний Украины);

Украинские художники, авторы и литературные издатели;

Национальный союз кинематографистов Украины.

Управление авторскими правами в Украине и «Список 301»

В январе Международный альянс интеллектуальной собственности (МАИС) опубликовал отчет к правительству США касательно «Списка 301». В этом документе МАИС также призывал Украину к отмене законопроекта № 4537.

Данный отчет, как говорят в общественной организации «Платформа музыкальных издателей Украины» (ПМИУ), может стать причиной включения Украины в «Список 301»- перечень самых проблемных в плане охраны интеллектуальной собственности страны. Против таких стран США применяет экономические санкции и устанавливает дополнительные пошлины для экспорта товара.

На тот момент Украина пребывала в списке наблюдения США, после которого страну могут сразу включить в «Список 301». Впервые в список наблюдения Украина попала в 1998 году. Уже со следующего года перешла в список приоритетного наблюдения, в котором держалась до 2007 года. В 2008-2011 годах наблюдалось улучшение развития системы защиты прав, но в 2012 снова начались проблемы, которые усугубились вплоть до специального расследования 301 в 2014 году. С 2015-го по нынешнее время мы снова в списке приоритетного наблюдения.