Система отслеживания звонков (коллтрекинг) – это система, которая отслеживает и сортирует информацию о входящих телефонных звонках. Она помогает получать информацию о том, кто звонит в компанию, а также с чем связаны данные звонки.

Коллтрекинг – это процесс, который привязывает телефонные звонки к определённым маркетинговым каналам – таким как SEO, оплата за звонок, и прочие онлайн- и оффлайн-кампании. Используя программное обеспечение для отслеживания звонков, например от компании Ringostat https://ringostat.com/ru/calltracking/, маркетологи могут получать информацию о том, какие именно маркетинговые кампании обеспечивают большую отдачу от инвестиций и могут соответствующим образом оптимизировать данные кампании.

Система отслеживания звонков собирает следующую информацию:

Номер, с которого осуществляется звонок.

Географическое положение звонящего.

Источник входящих звонков: какие маркетинговые кампании им способствовали.

Время и длительность входящих звонков.

Количество звонков, которые получает компания.

Какие проблемы можно решать при помощи коллтрекинга

Программное обеспечение для отслеживания звонков может помочь решить целый ряд маркетинговых проблем. Вот некоторые из них:

Определение маркетинговых каналов, стимулирующих звонки. Сделав привязку каждого из уникальных номеров телефонов к каждому из маркетинговых каналов, можно определять, какая рекламная кампания простимулировала каждого звонящего.

Сделав привязку каждого из уникальных номеров телефонов к каждому из маркетинговых каналов, можно определять, какая рекламная кампания простимулировала каждого звонящего. Определение ключевых слов, стимулирующих звонки. Отслеживание звонков на уровне ключевых слов помогает узнать, какие ключевые слова стимулируют клиентов делать звонки. Система отслеживает посетителей PPC и ключевые слова, которые они использовали для поиска вашего бизнеса в интернете.

Отслеживание звонков на уровне ключевых слов помогает узнать, какие ключевые слова стимулируют клиентов делать звонки. Система отслеживает посетителей PPC и ключевые слова, которые они использовали для поиска вашего бизнеса в интернете. Определение того, поступают ли входящие звонки от квалифицированных потенциальных клиентов. Запись телефонных разговоров помогает определять поступают ли звонки от квалифицированных потенциальных клиентов. Это помогает вносить изменения в маркетинговую кампанию и делать приоритетным направлением работу с потенциальными клиентами.

Запись телефонных разговоров помогает определять поступают ли звонки от квалифицированных потенциальных клиентов. Это помогает вносить изменения в маркетинговую кампанию и делать приоритетным направлением работу с потенциальными клиентами. Определение сфер, нуждающихся в улучшении. Запись разговоров даёт много информации и аналитических данных, характеризующих звонящих, которые могут помочь определиться с возможностями и сферами для улучшения. Это поможет повысить качество телефонных продаж, улучшить характеристики продуктов, обслуживание клиентов и многое другое.

Запись разговоров даёт много информации и аналитических данных, характеризующих звонящих, которые могут помочь определиться с возможностями и сферами для улучшения. Это поможет повысить качество телефонных продаж, улучшить характеристики продуктов, обслуживание клиентов и многое другое. Повышение рентабельности инвестиций в маркетинг. Коллтрекинг помогает отслеживать эффективность маркетинговой кампании и определять, какие кампании работают хорошо, а какие – нет. Таким образом, можно корректировать маркетинговую стратегию, чтобы увеличить рентабельность инвестиций в маркетинг.

Методы отслеживания телефонных звонков

Существует 4 метода отслеживания звонков. Вот они:

Функция обратного звонка. Полезная функция, основанная на использовании интернета, обеспечивающая дополнительное удобство для клиентов. Пользователи оставляют свой номер телефона на сайте, чтобы им перезвонили. Обратный звонок часто бывает автоматическим и настраивается через web или мобильное приложение.

Полезная функция, основанная на использовании интернета, обеспечивающая дополнительное удобство для клиентов. Пользователи оставляют свой номер телефона на сайте, чтобы им перезвонили. Обратный звонок часто бывает автоматическим и настраивается через web или мобильное приложение. Отслеживание телефонных номеров. Данный метод не имеет привязки к интернету. Входящий телефонный звонок регистрируется с использованием традиционных телефонных серверов и специальных номеров для отслеживания.

Данный метод не имеет привязки к интернету. Входящий телефонный звонок регистрируется с использованием традиционных телефонных серверов и специальных номеров для отслеживания. Отслеживание статических номеров. Метод помогает маркетологам привязывать отдельный телефонный номер к традиционным и онлайн-каналам для маркетинга, таким как газеты, телевидение, рекламные щиты и т.д.

Метод помогает маркетологам привязывать отдельный телефонный номер к традиционным и онлайн-каналам для маркетинга, таким как газеты, телевидение, рекламные щиты и т.д. Динамическое отслеживание звонков. Данный метод позволяет web-сайтам обмениваться номерами телефонов каждого из пользователей, которые заходили на сайт. Отслеживание на основе каналов и уникальное отслеживание сеансов – два основных метода динамического отслеживания звонков.

Отслеживание звонков необходимо для компаний, которые желают увеличить количество звонящих клиентов и размеры своих доходов. У них есть множество функций, которые не только улучшают взаимодействие с клиентами, но и могут существенно повлиять на рентабельность инвестиций в бизнес.

10 стратегий отслеживания звонков, которые способствуют росту бизнеса

Несмотря на рост числа каналов цифрового маркетинга, ни в коем случае не стоит недооценивать эффективность использования телефона для привлечения клиентов и работы с ними. Некоторые потенциальные клиенты будут контактировать с компанией по электронной почте или через социальные сети. Однако, некоторые из самых ценных потенциальных клиентов – позвонят.

Для развития бизнеса очень важно иметь чёткую и надёжную стратегию отслеживания звонков, которая помогает привлекать потенциальных клиентов и работать с ними. Данная стратегия должна поддерживаться стеком маркетинговых технологий.

В процессе реализации маркетинговых и торговых кампаний для бизнеса можно получить огромную выгоду от решений для отслеживания звонков и аналитики на основе данных. Вот некоторые преимущества отслеживания звонков:

Отслеживание звонков может помочь компании получить максимальную отдачу от инвестиций в каждую из маркетинговых кампаний.

Собранные таким образом данные могут быть крайне полезны для принятия успешных решений в будущем.

Можно получать представление о потребностях и настроениях клиентов, что, в свою очередь, поможет улучшить качество их обслуживания.

Можно определять успешные стратегии телемаркетинга.

Упрощается сегментация кампаний и потенциальных клиентов, что помогает сэкономить время и деньги.

Можно определять географическое положение потенциальных клиентов, привлекаемых в процессе каждой кампании или через каждую платформу.

Можно создавать профили для различных потенциальных клиентов с целью таргетинга и ретаргетинга.

Ознакомьтесь с 10-ю стратегиями отслеживания звонков, которые можно использовать для ускорения развития любого бизнеса.

1 Автоматическое управление звонками

Как выглядит провальная кампания обзвона? Вы не знаете, кто звонит, почему звонит, а также не понимаете, с какой целью совершается каждый звонок. В то же время вы не можете контролировать свои телефонные счета, не знаете, кто получает максимальную отдачу от звонков и даже не можете предсказать, сколько будет стоить достижение бизнес-целей.

А как должна выглядеть успешная кампания обзвона? Вы можете чётко сказать, какой представитель привлекает большее количество потенциальных клиентов, а ваши торговые представители знают, что будут говорить каждому покупателю, прежде чем им позвонят.

Программное обеспечение для отслеживания звонков избавит вас от необходимости действовать наобум при управлении кампаниями по обзвону. Вы можете использовать данное решение для расчёта и отслеживания времени звонков, их результатов и получения прогнозных моделей успеха или неудачи каждой кампании звонков. Автоматизированное управление звонками поможет расширить бизнес за счёт проведения успешных кампаний по звонкам.

2 Гео-маркировка

В большинстве случаев для расширения бизнеса может потребоваться поиск новых рынков. Если ваши представители не находятся рядом со своими клиентами, вам может быть трудно определить, откуда звонит большинство клиентов.

Отслеживание телефонных звонков может выявить наиболее перспективные новые локации, в которых вы можете развивать свой бизнес. Вы будете точно знать, какое количество клиентов позвонило или связалось из определённого места, а также уровень проявленного интереса. Получив в своё распоряжение данные о потенциальных клиентах, вы сможете без проблем заняться географическим расширением и развитием вашего бизнеса.

3 Устранение «белых пятен» в информации

Один большой недостаток звонков – это пробелы в информации о потенциальных клиентах. Каждый продавец понимает важность информации о клиентах, а также то, каким образом она влияет на шансы привлечь потенциального клиента.

Используйте отслеживание звонков для того, чтобы устранить «белые пятна» вашей информации, связанной со звонками. Вы получите доступ к такому же количеству информации, которое вы сможете получить в процессе проведения некоторых цифровых кампаний, основанных на использовании данных.

4 Сегментация и маршрутизация потенциальных клиентов

Если вы стремитесь расширить свой бизнес за счёт заключения большего количества сделок, вы не можете позволить себе терять ценных клиентов. С помощью функций маршрутизации и сегментации звонков, поддерживаемых программным обеспечением для отслеживания звонков, вы можете направлять всех ценных потенциальных клиентов в центр, где они найдут человека, с которым они смогут поговорить. Программное обеспечение для отслеживания звонков также может помочь определить высокоприоритетных потенциальных клиентов.

5 Реализация рекламных кампаний, основанных исключительно на звонках

Согласно данным из отчёта WARC, в 2019 году более 51% пользователей выходили в интернет через свои мобильные устройства. Почему эта информация является важной для маркетологов, особенно для тех из них, чьей целевой группой являются звонящие?

Кампании Google, основанные исключительно на звонках, и расшифровки звонков могут стать волшебным ингредиентом, необходимым для расширения вашего бизнеса в этом году. Кампании, основанные исключительно на звонках, позволяют клиентам звонить в компанию с web-сайта или приложения, где они видят вашу рекламу. Добавьте к этому надежную платформу для отслеживания звонков, и вы получите мощный стек технологий для заманчивых показателей рентабельности инвестиций.

6 Таргеттинг и ретаргеттинг потенциальных клиентов

За последние несколько лет персонализация стала проще благодаря маркетингу, основанному на данных. Маркетинг, основанный на данных, позволяет предприятиям создавать персонализированные сообщения, которые хорошо конвертируются. Вы можете использовать отслеживание звонков и аналитику для создания целевых маркетинговых кампаний. Имея правильные инструменты, вы сможете делать высокоточные презентации, которые привлекут большее количество клиентов.

7 Улучшение качества обслуживания клиентов

Довольный клиент, которого вы можете перенаправить, ценится очень высоко. Использование программного обеспечения для отслеживания звонков может помочь понять каждого клиента начиная с того момента, когда он звонит, и тем самым сократить время удержания и обойти узкие места обратной связи. Вы можете направить звонящих к агенту, который наилучшим образом понимает их запросы, или сегментировать каждый тип запросов к определенной группе. Это и многое другое достигается при помощи современного программного обеспечения для коллтрекинга.

8 Снижение затрат

Иногда случается так, что вы тратите деньги на рекламную кампанию с нулевой или отрицательной отдачей. Отслеживание звонков может помочь определить те маркетинговые кампании, которые накладны для вашего бизнеса, и тем самым помочь оптимизировать рекламный бюджет. Независимо от того, проводятся ли кампании онлайн или офлайн, отслеживание звонков предоставит вам ценные данные для принятия более эффективных решений.

9 Выявление потерянных потенциальных клиентов

Вы можете использовать программное обеспечение для отслеживания звонков, чтобы узнать, почему некоторые потенциальные клиенты не конвертируются. Возможно, причиной является сброшенный звонок, ошибки в общении, пропущенный звонок, неправильно выбранное время или плохая подготовка члена вашей команды. Эти данные о потенциальных клиентах помогут узнать, что делать, чтобы попытаться конвертировать потерянных потенциальных клиентов.

10 Интеграция системы отслеживания звонков в существующие системы

Передавайте в CRM данные из системы отслеживания звонков и используйте мощные инструменты CRM для создания идеальных профилей клиентов и маркетинговых идей. Современное программное обеспечение для отслеживания звонков может интегрироваться с другими системами и платформами и поможет максимально эффективно использовать каждый вид деятельности в сфере маркетинга в вашем бизнесе.

Для современных маркетологов разница между успехом и неудачей может заключаться в крошечном фрагменте информации о клиенте или каком-либо ином аспекте процесса продаж. Программное обеспечение для анализа звонков помогает успешно закрывать эти информационные пробелы.