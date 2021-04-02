Все больше украинских сел получают доступ к сети LTE 900 МГц от Киевстар. Благодаря внедрению 4G жители небольших населенных пунктов начали использовать вдвое больше мобильного интернета, сообщает пресс-служба оператора.

Насколько вырос трафик

Киевстар провел исследование использования мобильного трафика своими абонентами из маленьких сел, в которых в прошлом году был запущен 4G на частотах 900 МГц. Оператор выяснил, что за февраль 2021 года жители небольших населенных пунктов использовали почти в 2 раза больше дата-трафика, нежели годом ранее.

Так, во втором месяце текущего года абоненты использовали более 6400 Мб трафика — это на 95% больше, по сравнению с февралем 2020 года. По этому показателю они приблизились к жителям городов, которые используют в среднем более 6900 Мб, что свидетельствует о постепенном преодолении цифрового разрыва между городами и селами.

Как удалось этого достичь

Такой рост потребления трафика стал возможным благодаря тому, что оператор в течение прошлого года установил наибольшее количество базовых станций с 4G — почти 15 000. Также Киевстар всех украинских телеком-операторов сделал наибольшие инвестиции в модернизацию своей сети.

Сейчас Киевстар развивает целую экосистему онлайн-сервисов, чтобы доступ к важным услугам можно было получить независимо от места проживания. Это, например, консультации с врачами онлайн или получение профессиональной правовой помощи без физического посещения специалистов, только с использованием смартфона и мобильного интернета.

Где доступен 4G от Киевстар

На днях Киевстар сообщил об увеличении покрытия 4G сети в 19 областях Украины — доступ к возможностям связи четвертого поколения получили жители 1195 населенных пунктов. Для этого оператор установил более 23,6 тысяч базовых станций. Из них на 14,7 тысячах активировал технологию LTE (4G).

На сегодня уже свыше 87% населения Украины живет и работает в зоне действия 4G Киевстар. В планах телеком оператора до 2022 года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.