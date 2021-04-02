Заинтересованные специалисты, предоставляющие услуги ремонта в Украине, могут подать заявку на получение статуса Независимого сервис-центра. В рамках данной программы специалисты по ремонту смогут получить доступ к оригинальным комплектующим производства компании Apple, инструментам, справочникам и диагностике, чтобы затем предлагать услуги по ремонту продуктов Apple с гарантией качества и надёжности.

Ключевые моменты

Программа разработана для компаний, которые заинтересованы предоставлять услуги послегарантийного ремонта владельцам устройств iPhone и Mac.

В компании Apple отмечают, что получившие соответствующий статус сервисные центры смогут покупать оригинальные комплектующие и инструменты Apple по той же цене, по которой их приобретают авторизированные сервисные центры.

Компания Apple инициировала данную программу в 2019 году, а сейчас она расширена на 200 стран.

Что произошло

Компания Apple расширила свою программу независимых сервис-центров на весь мир. Программа независимых сервисных центров, начатая в 2019 году, позволяет любому техническому центру, получившему сертификацию Apple, производить ремонт гаджетов. Программа разработана для компаний, заинтересованных в предоставлении услуг послегарантийного ремонта устройств iPhone и Mac, – говорится в разделе часто задаваемых вопросов на сайте технологического гиганта.

Компании, заинтересованные в предоставлении услуг послегарантийного ремонта iPhone или Mac напрямую конечным пользователям, могут подать заявку на участие в программе. Прошедшие сертификацию компании смогут получать доступ к оригинальным запчастям Apple и прочим ресурсам, необходимым для выполнения различных видов послегарантийного ремонта iPhone и Mac, таких как замена дисплея iPhone и аккумулятора, а также замена материнской платы Mac и видеокарты.

Суть программы

В блоге компании Apple говорится, что процесс сертификации будет простым и бесплатным. В рамках программы сервис-центры, предоставляющие услуги ремонта, получат доступ к оригинальным запчастям, инструментам, справочникам по ремонту и диагностике Apple, которые дадут им возможность осуществлять ремонт продуктов Apple с гарантией качества и надёжности. Дистрибьюторы и реселлеры не имеют права на участие в программе. Участие сервис-центра в программе не должно повлечь для его клиентов повышения стоимости ремонта гаджетов, в то же время пользователи устройств Apple получат возможность более широкого выбора компаний, предоставляющих услуги ремонта.

В компании Apple также отметили, что сертифицированные сервис-центры, предлагающие услуги по ремонту гаджетов, смогут приобретать оригинальные комплектующие Apple по той же цене, по которой их приобретают авторизированные сервис-центры Apple (AASP) и магазины Apple Store. Они могут получать бесплатный доступ к тренинговым программам, справочникам по ремонту и диагностике. Клиенты смогут получить дополнительную информацию о сервис-центрах на форумах поддержки Apple. Впрочем, владельцам гаджетов, которые всё ещё находятся на гарантии, в случае необходимости их ремонта нужно обращаться в авторизированные сервис-центры Apple (AASP).

Программа независимых сервис-центров Apple впервые была запущена в Европе и Канаде, где в настоящее время сертифицировано более 1 500 независимых сервис-центров. Сейчас программа расширена на 200 стран мира, в которых продаются продукты Apple, включая Украину. Заинтересованные сервис-центры, расположенные в Украине, могут подать заявку на получение статуса независимого сервис-центра, посетив сайт support.apple.com/irp-program.