31 марта латвийская компания Tet запустила новую платформу Tet+, которая предоставляет услуги на принципах à la carte.

О платформе Tet+

Пользователи стриминговой платформы Tet+ получают возможность выбирать и компоновать телеканалы по собственному усмотрению. Согласно заявлениям компании, это уникальное предложение для стран Балтии и одно из первых подобных предложений в мире.

Платформа Tet+ постепенно вытеснит действующую в настоящее время службу Shortcut, а её зрители смогут выбирать из примерно 90 телеканалов, а также получат доступ к стриминговой базе из более 13 000 фильмов и сериалов, в том числе – премьер.

О предпочтениях латвийских зрителей

В компании Tet отмечают, что латвийское общество изменяется ускоренными темпами, что подтверждается изменениями в сфере потребления телепрограмм и видео. Согласно данным статистики, имеющимся в распоряжении компании, в прошлом году треть интернет-пользователей смотрела видеоконтент, что на 9% больше, чем в 2019 году. Кроме того почти треть латвийцев желает формировать собственные списки телеканалов и заявляет о готовности платить за это дополнительные деньги.

Как комментируют запуск

Комментируя данную новость, председатель правления компании Tet Улдис Татацукс сказал: «Tet – это компания, которая открывает перед зрителями технологии будущего – интерактивное телевидение, оптический интернет или тарифы на электроэнергию, привязанные к ценам на бирже. Развлекательная платформа Tet+ станет прекрасным дополнением наших инновационных технологических решений, укрепив позиции компании в индустрии телевизионных услуг. Новое современное телевидение и стартапы, сверхскоростной интернет на скорости 10 Гбит/сек станут новой основой для успешного развития компании в будущем».

Директор отдела развлекательных услуг в компании Tet Инга Алика-Строда добавила: «Мы начали работать над созданием платформы Tet+ два года тому, однако возможность предоставления зрителю более широких опций выбора обсуждалась и ранее. Мы видим, что сегодня всё больше и больше зрителей желает самостоятельно принимать решение о том, что, где и когда им смотреть. Кроме того многие дистрибуторы телеканалов готовы наконец попробовать такую модель. Мы верим в то, что вместе сможем создать совершенно новый пользовательский опыт просмотра контента, расширяя свободу выбора зрителя».

Петерис Ремертс, исполнительный директор и член правления Wide Media, представляющий в Латвии Kidzone, Filmzone, Epic Drama, VIP Comedy, Duo 3, Duo 6 и другие телеканалы, считает: «Новая модель, которая даёт зрителям ещё больше свободы выбора телеканалов, станет новым опытом и для нас, дистрибьюторов. Радостно видеть, как Tet работает над новыми, захватывающими проектами, предлагая нечто беспрецедентное на рынке телевидения. Включившись в процесс реализации современных идей, мы можем следить за предпочтениями телезрителей. Мы уверены, что зрители по достоинству оценят возможности, предлагаемые Tet+».

Что известно о компании

Компания Tet (логотип – tet, ранее называлась Lattelekom и Lattelecom) – латвийский провайдер интернет-услуг, телекоммуникационная, технологическая и развлекательная компания. С 2017 года компания также является поставщиком электроэнергии.

Группа Lattelecom предлагает решения в области информационных технологий, телекоммуникаций и аутсорсинга бизнес-процессов, которые предоставляют все компании, входящие в группу – это SIA Tet, Lattelecom BPO, Citrus Solutions и Lattelecom Technology с дочерней компанией Baltic Computer Academy. Группа Lattelecom – ведущий провайдер услуг электронной связи в Латвии, предлагающий решения в сфере электронной связи для домашнего, малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных учреждений, а также для корпоративных клиентов.

51% акций компании Tet принадлежит правительству Латвии, а остальные 49% – скандинавской компании Telia Company. Компания Tet, в свою очередь, владеет 23% акций латвийского оператора мобильной связи LMT.