Телеканал футбольного клуба «Динамо» — Dinamo Kyiv TV — включили в Перечень иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины. Совсем скоро канал появится в сетях провайдеров. Каким его увидят зрители, рассказал руководитель компании-дистрибутора «Поверхность Инвест» Виктор Самойленко в интервью Детектору Медиа.

Канал с латвийской лицензией

На прошлой неделе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил в список разрешенных в Украине иностранных программ телеканал FC Dinamo Kyiv TV. О запуске канала стало известно еще в конце прошлого года. Уже несколько месяцев он вещает в тестовом режиме и, как надеется Виктор Самойленко, появится в сетях провайдеров уже на следующей неделе.

Как известно, у канала ФК «Динамо» лицензия Латвии, дистрибутором является компания «Поверхность Инвест». Как говорит Самойленко, получив украинскую лицензию, телеканал не смог бы вещать на все страны мире без выхода на спутник.

«Мы получили иностранную лицензию, потому что в Украине по закону не можем иметь лицензию, дающую право вещать на все страны мира, в различных технологиях без обязательного выхода на спутник. В других странах такую ​​лицензию получить возможно. Сейчас у нас нет ограничений — можем вещать на разных языках и давать сигнал не обязательно через спутник, но и по IP. Если примут закон «О медиа», по словам членов Нацсовета, такую ​​лицензию можно будет получить и в Украине. Надеюсь, это произойдет, и нам не придется обращаться к регуляторам других государств», — отметил руководитель «Поверхность Инвест».

Что известно о Dinamo Kyiv TV

Dinamo Kyiv TV будет вещать 24 часа в сутки в HD и SD. Помимо украинской версии канала, говорит Самойленко, будут версии для всех стран бывшего СССР, не считая России. Основная версия выйдет в Израиле, Канаде, США и Австралии.

Лицензией телеканала предусмотрено вещание в кабельных и спутниковых сетях, а также в ОТТ/IPTV. Руководитель «Поверхность Инвест» подтвердил, что в данное время компания ведет переговоры с операторами, планируя охватить как можно больше сетей.

Команда для работы над каналом еще не полностью сформирована. По словам Виктора Самойленко, будут привлечены специалисты клуба «Динамо», «Поверхности», команды из Латвии и бывших игроков КВН с разных стран. Также ведется поиск комментаторов.

При этом, уточнил руководитель компании-дистрибутора, Dinamo Kyiv TV не будет нишевым каналом только для мужчин. Да, команда планирует трансляции спортивных событий, в частности матчи «Динамо», иностранных футбольных лиг и, возможно, чемпионата Украины. Однако, помимо этого, для телеканала намечено много разных проектов, интересных для более широкой аудитории.

«Планируем, что канал будет не узкоспециализированным для мужской аудитории, а привлечет и женщин. Кроме спортивных трансляций, планируются развлекательные проекты и спортивный кинопоказ. Бывшие КВНщики и партнеры клуба — торговая марка «Фаворит» — будут снимать проекты с участием семей футболистов «Динамо». Как футболисты живут, какие отношения у них с женами и детьми. У нас много идей, партнеров и спонсоров. Запустим и проекты к Новому году», — поделился Самойленко.

Dinamo Kyiv TV, Shakhtar TV и телеканал УПЛ

Осенью прошлого года стало известно, что УПЛ планирует запустить собственный телеканал со спортивными трансляциями и программами. Было сказано, что на начальных этапах для нового спортивного канала может использоваться уже существующая платформа OTT, однако в дальнейшем может появиться и собственная.

Однако в 2020 году собственный телеканал запустил ФК «Шахтер». Shakhtar TV получил лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ. Сейчас канал появился и у ФК «Динамо». Детектор Медиа уточнил у Виктора Самойленко, не перечит ли запуск вещателей двух крупнейших клубов планам УПЛ.

Руководитель «Поверхность Инвест» заверил, что создание канала УПЛ в таких условиях возможно и даже необходимо. Только заниматься этим вещателем должны люди, «ровноотдаленные» от двух вышеупомянутых ФК.