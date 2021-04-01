«Интертелеком» прекратит работу на территории еще 12 областей. Вместо него обслуживать абонентов будет «Укртелеком», передает Mind.

Что произошло

Оператор связи «Интертелеком» сообщил пользователям, что в связи с отказом от использования части радиочастотного ресурса в 12 областях Украины будет прекращено предоставление услуг компании. Ограничения вступят в силу с 1 июля текущего года.

При этом обслуживание пользователей перейдет к «Укртелекому». В интересах потребителей «Интертелеком», НКРСИ и «Укртелеком» договорились о том, что освободившийся номерной ресурс перейдет к последнему.

Где отключат «Интертелеком»

Так, с июля услуги компании «Интертелеком» станут недоступны в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

С 1 сентября прошлого года оператор прекратил предоставление своих услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Что дальше

Обеспечить телефонными услугами тысячи абонентов «Интертелекома» обязался «Укртелеком». Как заявили в компании, у оператора для этого есть вся необходимая материально-техническая база. Более того, «Укртелеком» пообещал переоформить разрешение на использование освободившегося ресурса с сохранением номеров.

«Учитывая важность беспрерывного предоставления услуг с сохранением номера телефона для пользователей телефонной связи, оба оператора телекоммуникаций заранее начали разрабатывать алгоритм миграции абонентов без перерыва в получении ними услуг. Кроме того, «Укртелеком» предложит пользователям идентичные и/или максимально приближенные к действующим тарифным планам оператора «Интертелеком»», — сообщает пресс-служба «Укртелекома».

Пока компании ожидают решения регулятора. Абоненты «Интертелекома» получат от своего оператора инструкции по дальнейшим действиям для перехода в сеть «Укртелекома». Последний, в свою очередь, обязуется оперативно рассматривать все заявки на подключение.

Как «Интертелеком» отказался от частот

В начале прошлого года НКРСИ дала украинским операторам добро на досрочное внедрение 4G в низких диапазонах — ниже 1ГГц. «Интертелекому» для получения такой лицензии было необходимо до 10 марта оплатить порядка 195 млн грн, однако из-за нехватки финансирования оператор условия не выполнил.

В ответ на это НКРСИ предоставила оператору отсрочку на выплату стоимости лицензий до 1 апреля 2020 года. Но и к этому сроку «Интертелеком» не успел — из-за пандемии у него приостановились переговоры с потенциальными инвесторами. Оператор запросил отсрочить выплату стоимости 4G-лицензий до 1 июля 2020 года.

В свою очередь НКРСИ отказалась продлевать срок и решила вернуть частоты государству. После чего оператор решил обжаловать решение регулятора в суде.

Окружной административный суд Киева приостановил решение НКРСИ касательно лишения «Интертелекома» CDMA-лицензий. Но уже в августе в Хозяйственный суд Одесской области поступило заявление от Концерна РРТ о возбуждении дела о банкротстве «Интертелекома». Оператор задолжал КРРТ 30 миллионов гривен.

Через месяц «Интертелеком» выплатил 7,5 миллиона гривен, в связи с чем КРРТ отозвал прошение о признании оператора банкротом. Тем не менее, два заявления от КРРТ все-таки попали в суд. И Концерн формально не может их отозвать, пока «Интертелеком» не заплатит еще 25 млн грн или не решит вопрос с реструктуризацией.

В начале 2021 года «Интертелеком» принял решение не претендовать больше на 4G-частоты и отказаться от иска против НКРСИ. Позже Окружной административный суд Киева закрыл производство по делу «Интертелекома».