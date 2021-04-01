В прошлом году в Латвии запретили семь каналов Russia Today. Теперь доступ блокирован и к ряду сайтов, предоставляющих доступ к российским новостям. В том числе и к «RT на русском», передает Sputnik Латвия.

Запрет ретрансляции каналов

В июле прошлого года прошлом году Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) запретил показ семи программ российского телеканала RT (Russia Today) в Латвии. Под санкции подпали RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

Причиной запрета стали стало то, что вышеперечисленные телеканалы «находятся под фактическим влиянием Дмитрия Киселева». В отношении данного лица Совет ЕС ранее принял санкции.

В НСЭСМИ заявили, что RT является самым влиятельным из российских каналов в плане пропаганды на Западе. Регулятор отметил, что RT совместно с другими каналами «кремлевской пропаганды» выставляет Латвию как «несостоятельную страну».

Блокировка сайта

Теперь латвийские провайдеры стали блокировать доступ к сайту «RT на русском». По данным Telegram-канала RT, при попытке зайти на сайт появляется оповещение, что данный ресурс незаконно распространяет ТВ-программы на территории Латвии.

«На основании пункта 1 раздела 19 и раздела 21.7 закона «Об электронных СМИ» доступ к сайту ограничен, так как телевизионные программы распространяются нелегально. Содержание этих программ может нарушать законы об авторском праве, а также быть враждебным и направленным против Латвии и её народа», — указано в оповещении.

Кроме «RT на русском» доступ был ограничен к rus24.tv, ntv.ru и даже teledays.net, поскольку через него можно смотреть российские телеканалы.

Председатель Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарс Мулс заявил, что требование НСЭСМИ заблокировать сайты российских каналов является цензурой и не связано незаконным распространением программ.

«В данном конкретном случае это не нарушение 21 статьи закона об электронных средствах массовой информации, где четко сказано в каких случаях страница блокируется. Здесь уже фактически нарушение нашей Конституции, где сказано, что цензура в Латвии запрещена», — сказал Мулс.

При этом противостоять запрету НСЭСМИ, по мнению Мулса, провайдерам будет тяжело. Оспорить блокировку можно разве что в суде Сатверсме.

«Здесь главная проблема в том, что латвийское законодательство очень сильно устарело. Если говорить о таких запретах доступа к содержанию, нужно изменить закон так, чтобы запретить доступ мог только суд, а не чиновник. Пока этим занимаются чиновники – договариваться бессмысленно», — говорит он.

Справка об RT

RT — российская международная многоязычная сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством России.

Состоит из четырёх круглосуточных информационных телеканалов, вещающих более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и французском языках, телеканалов RT America и RT UK, документального канала RTD, а также глобального новостного видеоагентства Ruptly. Основным является информационный телеканал RT International, ведущий круглосуточное вещание на английском языке.

Американские, британские, немецкие СМИ и представители власти неоднократно обвиняли RT в пропаганде и дезинформации в интересах России, необъективной подаче информации и предвзятости в освещении событий, связанных с политикой России и Запада.